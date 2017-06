Lilia Pogo­lşa, noua vice­mi­nis­tră a Edu­ca­ţi­ei locu­ieş­te într-un imo­bil de lux din sect. Buiu­ca­ni al capi­ta­lei pe care-l ascun­de însă în decla­ra­ţi­i­le cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te, aco­lo unde nu a tre­cut nici fir­ma fon­da­tă de soţul său. Imo­bi­lul fami­li­ei Pogo­lşa este înre­gis­trat pe nume­le mamei sale, în vâr­stă de 77 de ani, donat de fii­ca sa, actu­a­la şefă de la Edu­ca­ţie la 3 ani după ce a fost dat în exploa­ta­re. Ini­țial, Lilia Pogo­lşa a evi­tat să dis­cu­te cu noi la acest subiect, pre­ci­zând prin inter­me­di­ul asis­ten­tei că este ocu­pa­tă, dar şi că va depu­ne o altă decla­ra­ţie cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te „în ter­me­nul sta­bi­lit de legi­sla­ţie”. Ulte­ri­or, în urma unei con­vor­bi­ri la tele­fo­nul său mobil, șefa de la Edu­ca­ție a pre­ci­zat că imo­bi­lul ar fi al părin­ți­lor, iar ea l-a pri­mit drept moș­te­ni­re. Ea însă a refu­zat să dis­cu­te în deta­lii subiec­tul, pre­ci­zând că, în viziu­nea sa, ar tre­bui „să avem o pre­să care să se axeze pe pozi­ti­vism…”.

Decla­ra­ţi­i­le cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te ale Lili­ei Pogo­lşa (Pogo­li­şa, în acte­le de la Cadas­tru), noua şefă a Minis­te­ru­lui Edu­ca­ţi­ei (ME), ara­tă mai mult decât modest. Ea a fost numi­tă de pre­mi­e­rul Pavel Filip în fun­cţia de vice­mi­nis­tră, după demi­sia Cori­nei Fusu, pen­tru a ges­tio­na insti­tu­ţia până la refor­ma­rea Guver­nu­lui. Înce­pând cu anul 2012 şi până în 2015, Pogo­lşa nu a indi­cat în decla­ra­ţii nicio locu­inţă, nicio fir­mă şi doar un sin­gur auto­mo­bil, o Maz­da, în decla­ra­ţia pen­tru anul 2012. Auto­mo­bi­lul fabri­cat şi cum­pă­rat de ea în 2007 a dis­pă­rut însă din decla­ra­ţi­i­le de ave­re ulte­ri­oa­re ale proas­pe­tei şefe de la Edu­ca­ţie. În ulti­ma sa decla­ra­ţie făcu­tă publi­că, cea pen­tru anul 2015, Pogo­lşa nu a făcut refe­ri­re nici la veni­tu­ri­le soţu­lui, ea indi­când că a înca­sat acum doi ani, un sala­riu de 163 de mii de lei, alţi 46 de mii din acti­vi­ta­te didac­ti­că, iar 52 de mii, din acti­vi­ta­te de cer­ce­ta­re.

Casă cu două niveluri înscrisă pe numele mamei de 77 de ani

Lilia Pogo­lşa nu indi­că în decla­ra­ţi­i­le sale de ave­re casa de lux în care ZdG a con­sta­tat că fun­cţio­na­ra locu­ieş­te de pes­te un dece­niu. Imo­bi­lul din sec­to­rul Buiu­ca­ni al capi­ta­lei apa­rţi­ne, în acte, mamei şefei de la Edu­ca­ţie, Eca­te­ri­na Botea, care va împli­ni în curând 77 de ani. Soţii Valen­tin şi Lilia Pogo­lşa au cum­pă­rat două bunu­ri imo­bi­le pe aceas­tă adre­să încă în 1996, iar după ce le-au demo­lat, au ridi­cat un nou imo­bil, care a fost fina­li­zat, printr-un pro­ces ver­bal de rece­pţie fina­lă, în iunie 2002, peri­oa­dă în care Lilia Pogo­lşa era numi­tă în fun­cţia de vice­mi­nis­tră a Edu­ca­ţi­ei pen­tru pri­ma dată. În 2005, casa a fost dona­tă de Valen­tin şi Lilia Pogo­lşa mamei sale, care avea pe atun­ci 65 de ani. Tere­nul pe care se îna­lţă imo­bi­lul apa­rţi­ne azi, con­form date­lor de la Cadas­tru, Pri­mă­ri­ei mun. Chi­şi­nău, el nefi­ind încă pri­va­ti­zat. Casa are două nive­lu­ri, fiind pro­te­ja­tă de o agenţie de pază pri­va­tă. Atun­ci când am fost la faţa locu­lui, în cur­te se putea obser­va şi un auto­mo­bil.

Fami­lia Pogo­lşa, pe lân­gă imo­bi­lul în care locu­ieş­te, este şi pro­pri­e­ta­ra unui apar­ta­ment ampla­sat în sect. Râş­ca­ni, cu o supra­fa­ţă de 50 m.p. Bunul a apa­rţi­nut soţi­lor Pogo­lşa până în mar­tie 2005, fiind donat şi înscris ulte­ri­or pe nume­le fii­cei lor, Cris­ti­na, care, con­form infor­ma­ţi­i­lor pos­ta­te de ea pe reţe­le de soci­a­li­za­re, locu­ieş­te pes­te hota­re­le R. Mol­do­va. Vla­di­mir Botea, tatăl vice­mi­nis­trei Edu­ca­ţi­ei, deţi­ne o cotă par­te dintr-un imo­bil la sol, ampla­sat tot în sect. Buiu­ca­ni din Chi­şi­nău, care se vin­de astăzi prin inter­me­di­ul unei agenţii imo­bi­li­a­re cu preţul de 70 de mii de euro.

Firma nedeclarată a soţului şi procesul mamei şi fiicei

În decla­ra­ţi­i­le cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te, Lilia Pogo­lşa nu a făcut nici­o­da­tă refe­ri­re nici la o fir­mă la care soţul său, Valen­tin este fon­da­tor. Date­le de la Came­ra Înre­gis­tră­rii de Stat ara­tă că Valen­tin Pogo­lşa este unul din fon­da­to­rii fir­mei „Even­com VL” SRL, spe­cia­li­za­tă în come­rţ. Soţul vice­mi­nis­trei deţi­ne 50% din capi­ta­lul soci­al al SRL-ului, care, con­form date­lor publi­ce, este activ, pe el fiind însă apli­ca­tă o inter­di­cţie în anul 2015. SRL-ul însă nu se regă­seş­te în decla­ra­ţi­i­le de ave­re ale Lili­ei Pogo­lşa, aşa cum pre­ve­de legi­sla­ţia. Şi mama vice­mi­nis­trei este, împre­u­nă cu soţul ei, fon­da­toa­re la fir­ma „Gus­tin” SRL cu acti­vi­tă­ţi decla­ra­te în come­rţ.

O hotă­râre a Curţii Supre­me de Jus­ti­ţie (CSJ) ara­tă că Cris­ti­na Pogo­lşa, fii­ca vice­mi­nis­trei Edu­ca­ţi­ei a uti­li­zat şi ea, cel puţin un bun care era înre­gis­trat pe nume­le Eca­te­ri­nei Botea, mama vice­mi­nis­trei. În august 2013, Eca­te­ri­na Botea şi Cris­ti­na Pogo­lşa, prin inter­me­di­ul avo­ca­tu­lui Aure­liu Scorţes­cu au depus cere­re de che­ma­re în jude­ca­tă împo­tri­va Con­si­li­li­u­lui Muni­ci­pal Chi­şi­nău, Pri­mă­ri­ei mun. Chi­şi­nău şi SA „Mol­d­te­le­com” pri­vind repa­ra­rea pre­ju­di­ci­u­lui mate­ri­al şi moral. Ulte­ri­or, prin cere­re de con­cre­ti­za­re, în pro­ces au fost atra­se şi Dire­cţia gene­ra­lă trans­port public şi căi de comu­ni­ca­ţie, ÎM Regia exploa­ta­re a dru­mu­ri­lor şi podu­ri­lor „Exdru­po” şi inter­ve­nienţi acce­so­rii Inspec­to­ra­tul Gene­ral al Poli­ţi­ei şi Dire­cţia de Poli­ţie mun. Chi­şi­nău.

Cele două au soli­ci­tat repa­ra­rea pre­ju­di­ci­u­lui mate­ri­al în sumă de 114,1 mii de lei şi alţi 56 de mii drept pre­ju­di­ciu moral şi pen­tru chel­tu­ie­li de jude­ca­tă după ce, la data de 9 iunie 2012, în jurul orei 01.00 Cris­ti­na Pogo­lşa se depla­sa împre­u­nă cu 4 pasa­ge­ri cu auto­mo­bi­lul de model „Nis­san Juke” ce apa­rţi­nea Eca­te­ri­nei Botea, iar la un moment „s-a oprit şi s-a întors la 180 de gra­de, după care au conş­ti­en­ti­zat că acci­den­tul a avut loc din cau­za capa­cu­lui des­chis al fân­tâ­nii ampla­sa­te pe caro­sa­bil”. Instanţe­le de jude­ca­tă, inclu­siv CSJ în 2016 au dat câş­tig de cau­ză fii­cei vice­mi­nis­trei, dis­pu­nând înca­sa­rea de la „Mol­d­te­le­com” a pre­ju­di­ci­u­lui mate­ri­al în sumă de 114,1 mii de lei, dar şi a pre­ju­di­ci­u­lui moral în sumă de 3 mii de lei (2 mii pen­tru Eca­te­ri­na Botea şi o mie de lei pen­tru Cris­ti­na Pogo­lşa).

CV-ul oficial al Liliei Pogolşa

Lilia Pogo­lşa a învă­ţat la şcoa­la din satul natal, Oneş­ti, r. Stră­şe­ni, iar ulte­ri­or a absol­vit Teh­ni­cu­mul de eco­no­mie şi pla­ni­fi­ca­re din Ben­der. Între 1978 şi 1981 ea a stu­di­at la Insti­tu­tul Peda­go­gic de Stat „Ion Cre­an­gă”. Stu­di­i­le de doc­to­rat le-a făcut 10 ani mai târ­ziu la Uni­ver­si­ta­tea de Stat din Sankt-Petersburg, Fede­ra­ţia Rusă. Şi-a înce­put acti­vi­ta­tea în cali­ta­te de pro­fe­soa­ră de isto­rie la Şcoa­la medie Nr. 52 din or. Chi­şi­nău, iar pes­te doi ani devi­ne lec­to­ră uni­ver­si­ta­ră la Insti­tu­tul Peda­go­gic de Stat „Ion Cre­an­gă”. În 2002, având deja titlul de con­fe­renţi­a­ră uni­ver­si­ta­ră şi de doc­tor în şti­inţe isto­ri­ce, Pogo­lşa este insta­la­tă în fun­cţia de vice­mi­nis­tră a Edu­ca­ţi­ei, peri­oa­dă în care insti­tu­ţia era con­du­să de Ghe­or­ghe Sima, iar Guver­nul – de Vasi­le Tar­lev.

A rezis­tat în aceas­tă fun­cţie doar până în 2003, an în care a reve­nit la Cate­dra Etno­lo­gie şi Isto­ria Cul­tu­rii a Uni­ver­si­tă­ţii Peda­go­gi­ce de Stat „Ion Cre­an­gă”. În 2008, Lilia Pogo­lşa revi­ne într-o fun­cţie de con­du­ce­re din cadrul unei insti­tu­ţii sub­or­do­na­te ME, fiind numi­tă direc­toa­re a Insti­tu­tu­lui de Şti­inţe ale Edu­ca­ţi­ei (IŞE), o insti­tu­ţie publi­că, care ges­tio­nea­ză for­ma­rea pro­fe­sio­na­lă a cadre­lor didac­ti­ce din R. Mol­do­va. Con­form pagi­nii elec­tro­ni­ce a Par­ti­du­lui Demo­crat, Pogol­șa este mem­bră a Con­si­li­u­lui Națio­nal Poli­tic a for­ma­țiu­nii con­du­se de Vla­di­mir Pla­ho­t­niuc.

Fostele şefe de la Educaţie au acuzat-o de abuz şi antiromânism

Maia San­du, fos­ta minis­tră a Edu­ca­ţi­ei a acuzat-o pe Lilia Pogo­lşa de abu­zu­ri comi­se de aceas­ta în peri­oa­da în care aceas­ta con­du­cea IŞE. „Cât am fost minis­tru am încer­cat să o demit din fun­cţie pen­tru incom­pe­tenţă şi abuz. Dar pen­tru că legi­sla­ţia mun­cii este defi­cien­tă, iar oame­ni­lor care lucrau cu ea le-a fost fri­că să con­fir­me în instanţe abu­zu­ri­le, a tre­bu­it să-i pre­lun­gim con­trac­tul”, pre­ci­za San­du pe o reţea de soci­a­li­za­re.

Fos­ta sa adjunc­tă, Lili­a­na Nicolaescu-Onofrei a fost şi mai dură pre­ci­zând că „dum­nea­ei, împre­u­nă cu alţi cole­gi din minis­ter…, a insis­tat să rupem cope­rţi­le de pe 2000 de exem­pla­re ale unui mate­ri­al didac­tic finanţat de OSCE, doar pen­tru fap­tul că pe el scria „lim­ba şi lite­ra­tu­ra româ­nă” ,nu mol­do­ve­neas­că, deci, nu cores­pun­dea Con­sti­tu­ţi­ei, chiar dacă dis­ci­pli­na din cur­ri­cu­lu­mul şco­lar se numea deja corect. La obser­va­ţia unui coleg de la minis­ter des­pre fap­tul că „lim­ba şi lite­ra­tu­ra româ­nă” este denu­mi­rea dis­ci­pli­nei şco­la­re, sti­pu­la­te în cur­ri­cu­lum, dna a zis: „Înseam­nă că tre­bu­ie să schim­băm cur­ri­cu­lu­mul.” Dar bănu­iesc că acest moment nu este indi­cat in CV-ul său”, a comen­tat Lili­a­na Nicolaescu-Onofrei pe pagi­na sa de pe o reţea de soci­a­li­za­re numi­rea Lili­ei Pogo­lşa în fun­cţia de vice­mi­nis­tră.

Pogolșa: „Este casa părinților”

Am încer­cat, pe tot par­cur­sul zilei de mier­cu­ri, să dis­cu­tăm cu Lilia Pogol­șa prin inter­me­di­ul anti­ca­me­rei de la Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei, însă fără suc­ces. Din anti­ca­me­ră ni s-a trans­mis mereu că este ocu­pa­tă. La scurt timp, aceas­ta și-a expri­mat refu­zul de a dis­cu­ta, prin inter­me­di­ul asis­ten­tei. „Doam­na nu are timp să se întâl­neas­că și nici să vor­beas­că cu dum­ne­a­voas­tră, nici măcar la tele­fon. Are foar­te mult de lucru. În ter­me­nul sta­bi­lit de lege va depu­ne o nouă decla­ra­ție pe site-ul agen­ți­ei”, ne-a trans­mis asis­ten­ta.

Ulte­ri­or însă, am dis­cu­tat cu Lilia Pogol­șa la tele­fo­nul său mobil. „Este casa părin­ți­lor mei, care mi-a rămas moș­ter­ni­re”, ne-a zis vice­mi­nis­tra, după care a evi­tat să deta­li­eze subiec­tul.

„Sti­ma­te dle…, eu am venit la Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei să lucrez, nu să bâr­fesc, nu să găsesc lucru­ri care să deni­gre­ze. În gene­ral, îmi doresc foar­te mult ca sta­tu­tul cadru­lui didac­tic, al peda­go­gu­lui, să fie inter­pre­tat la jus­ta valoa­re, iar în mass-media să avem cât mai mul­te nou­tă­ți prin care să ridi­căm acest sta­tut al peda­go­gu­lui. Nu tre­bu­ie de fie­ca­re dată să venim cu infor­ma­ție nega­ti­vă…, pen­tru că noi avem foar­te mul­te lucru­ri fru­moa­se. Mi-aș dori ca în mass-media să fie aces­te lucru­ri fru­moa­se, pen­tru că dvs sun­te­ți cei care for­ma­ți tână­ra gene­ra­ție și men­ta­li­ta­tea. Așa cum le ofe­ri­ți infor­ma­ția des­pre cei care acti­vea­ză în sis­tem, des­pre cei care-l con­duc, așa și ei au încre­de­re. De asta eu cred că meni­rea și rolul dvs e de a găsi tot ce este bun. De ce nu vă uita­ți în CV-ul meu să găsi­ți ce este bun. Că am lucrat toa­tă via­ța în edu­ca­ție, că sunt doc­tor habi­li­tat. Lucru­ri­le de care vă inte­re­sa­ți pen­tru mine nu repre­zin­tă inte­res. Sunt orga­ne com­pe­ten­te care veri­fi­că lucu­ri­le astea. Cred că tre­bu­ie să avem o pre­să care să se axeze pe pozi­ti­vism…”, ne-a trans­mis Lilia Pogol­șa.

Aceas­ta nu a vrut să comen­te­ze nici decla­ra­ți­i­le fos­te­lor șefe de la Edu­ca­ție în adre­sa ei. „Eu nu comen­tez decla­ra­ți­i­le alto­ra. Am venit să lucrez și să fac lucru­ri fru­moa­se împre­u­nă cu echi­pa. Vreau foar­te mult ca dvs să deve­ni­ți adep­ții noș­tri, să ne sus­ți­ne­ți și să reflec­ta­ți ace­le eve­ni­men­te fru­moa­se. Vine BAC-ul, tre­bu­ie să vedem care sunt rezul­ta­te­le și cu ce putem să con­tri­bu­im ca acești copii fru­mo­și și deș­tep­ți și foar­te lumi­noși la suflet să-și con­ti­nue tra­se­ul…. să vedem ce le putem ofe­ri la învă­țămân­tul supe­ri­or”.