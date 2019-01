Ziarul de Gardă— Raport de activitate pe anul 2018

În 2018, ZdG a reprezentat cea mai extinsă platformă de investigaţii jurnalistice din R. Moldova, editând o publicaţie tipărită în limba română, ziar tipărit în limba rusă, având pagini web în limbile română şi rusă, dar şi programe TV de investigaţii. Totodată, ZdG are paginile sale pe reţele sociale: Facebook, Odnoklassniki, Twitter, Instagram.

ZdG este cel mai cunoscut ziar de limba română din R.Moldova, potrivit Studiului Naţional de Audienţă a Mass-Mediei din 2018. În 2018 ZdG a luat premii pentru cea mai bună investigaţie, cea mai bună emisiune TV, cel mai bun reporter al anului, cel mai bun management.

Pe parcursul anului 2018, ediţiile tipărite ale ZdG în limbile română şi rusă au fost abonate în zeci de sate din toate raioanele R. Moldova.

În 2018, tirajul total al ZdG în limba română a constituit 335 650 exemplare, ceea ce înseamnă că abonaţii noştri au citit în total peste 8 milioane de pagini.

Ediţia de limba rusă a avut un tiraj total de 70 413 exemplare, fiind abonată şi distribuită în special în zonele în care locuiesc preponderent etnici ucraineni, găgăuzi, bulgari, ruşi.

În 2018, pagina web a ZdG a fost vizitată de 1,43 milioane de utilizatori, care au vizualizat aproape 7 milioane de pagini.

42% dintre cititorii zdg.md au între 25 şi 34 de ani, urmaţi de cei din categoria de vârstă 35-44 ani.

ZdG e citit de 57% – femei, şi 43% – bărbaţi.

Pe lângă cititorii din R. Moldova (58%), site-ul zdg.md este citit din România (10%), Italia (7%), Marea Britanie (4%), SUA, Franţa, Germania (3%) etc.

Majoritatea vizitatorilor www.zdg.md ne citesc de pe telefonul mobil – 66%, de pe computer – 31%, utilizatori de tabletă – 3%

În 2018, redacţia a menţinut o creştere pe paginile sale de pe diverse reţele sociale (în limbile română şi rusă).

În fiecare săptămână, echipa ZdG elaborează şi emite un program TV despre corupţie, abuzuri în funcţii publice, injustiţie, încălcarea drepturilor omului.

Programele TV pot fi vizionate pe paginile „Reporter de Gardă” de pe Youtube şi Facebook.

Pagina de Facebook „Reporter de Gardă” este urmărită de 27000 de persoane.

Programele video ale ZdG sunt emise săptămânal de un şir de posturi naţionale şi regionale: TV8, Canal Regional, BTV, TV Prim, Media TV, GRT.

„Conacul Inglezi a completat averea imobiliară a familiei Diacov”. În ianuarie 2018, ZdG a scris despre averea imobiliară impresionantă a familiei deputatului PDM Dumitru Diacov. Pe lângă spaţiile comerciale, apartamentele şi casele pe care le deţineau, cele două fiice ale deputatului au intrat şi în posesia unui conac din centrul Chişinăului – monument de arhitectură de însemnătate naţională.

„Caritate democrată cu ajutoare umanitare”. Deputatul democrat Oleg Sârbu îşi făcea imagine politică împărţind familiilor defavorizate pachete care proveneau din ajutoare umanitare, donate copiilor din R. Moldova de o fundaţie din Olanda.

VIDEO/„Moldova, „închisoare” pentru un condamnat în Italia”. În 2018, ZdG a dezvăluit cazul celor doi tineri agresaţi şi tunşi forţat într-o benzinărie din Călăraşi, iar ulterior a constatat că unul dintre agresorii implicaţi era condamnat la închisoare în Italia, pentru omor. Acum acesta se află la penitenciar.

VIDEO/„Vânătorii de terenuri”. În ultimii 5 ani, printr-o schemă în care au fost implicaţi avocaţi, executori judecătoreşti, judecători, oameni de afaceri, dar şi diverşi funcţionari, municipiul Chişinău a fost deposedat de peste 30 de loturi de teren, cu o suprafaţă totală de aproximativ 5,5 hectare şi o valoare de piaţă de peste 100 de milioane de lei.

VIDEO, DOC/ „Deputatul „duty-free” sau cum visul lui Şor devine realitate”. ZdG a scris că legea care permite benzinăriile duty-free a fost votată de Parlament în lipsa unei expertize anticorupţie, în lipsa dezbaterilor în plen şi în lipsa unui aviz al Guvernului, iar preşedintele Igor Dodon a promulgat legea fără a-i cunoaşte esenţa.

În 2018, ZdG a mai scris despre averile de milioane ale judecătorilor şi procurorilor, despre privatizarea netransparentă a operatorului aerian naţional „Air Moldova”, despre construcţia sălii sportive polivalente „Chişinău Arena” sau despre sutele de familii ajunse victime ale companiilor de construcţii după ce au investit zeci de mii de euro, dar au rămas şi fără bani, şi fără case.

A fost una dintre cele mai mari dificultăţi pentru reporterii ZdG în acest an. A fost una dintre problemele care au cauzat cea mai mare pierdere de timp reportericesc.

Reporterii ZdG acuză:

Marina Ciobanu, ZdG: „E tot mai dificil să obţinem informaţii de interes public: funcţionarii refuză să răspundă la întrebările jurnaliştilor prin telefon şi cer contactarea serviciului de presă. Comunicatorii, la rândul lor, ne impun să scriem solicitări de informaţii, chiar dacă întrebările nu necesită prelucrarea unor date. De multe ori, răspunsurile sunt expediate cu întârzieri sau nu ajung deloc, iar nimeni nu este sancţionat pentru asta. Munca în spaţiul public este şi ea zădărnicită, ori oamenii legii şi serviciul de pază al demnitarilor creează propriile reguli pentru a împiedica jurnaliştii să poate reflecta obiectiv evenimentele care au loc în ţară”.

Victor Moşneag, ZdG: „La capitolul comunicare, aş da un plus şefilor Procuraturii Generale, care au răspuns, totuşi, la apelurile ZdG, când i-am telefonat”.

Anchetele, reportajele şi ştirile ZDG, în limbile română şi rusă, au fost citate, publicate sau redistribuite de numeroase surse mass-media din R.Moldova.

Totodată, ediţii importante din România, Rusia, Ucraina, Georgia, Suedia, Cehia, SUA au citat ZdG pe parcursul anului 2018.

Reporterii ZdG au cutreierat Moldova în lung şi în lat, pentru a colecta opinii, date, fapte şi istorii.

Iată doar câteva dintre localităţile vizitate: Glodeni, Călăraşi, Bulboaca, Socoleni, Creţoaia, Geamăna, Gangura, Zâmbreni Ialoveni, Voinescu, Hânceşti, Edineţ, Terebna, Zăbriceni, Oneşti. Sadova, Cahul, Alexandru Ioan Cuza, Teliţa, Călineşti, Făleşti, Carbalia, Ungheni, Boşcana, Criuleni.

Cea mai mare parte dintre materiale sunt realizate la Chişinău, unde reporterii ZdG încearcă să afle răspunsuri în instituţiile publice pentru oamenii din toate localităţile R. Moldova.

Divers, influent, alert. Jurnalismul de la ZdG este aşa cum am citit în cărţile de teorie că trebuie să fie jurnalismul veritabil: independent de orice influenţe şi cu un singur scop, de a investiga şi a spune adevărul. Necesar, util, capabil să schimbe R. Moldova. Muncit, corect, echilibrat, dedicat, dezorganizat, grăbit.

În 2018, ZdG a devenit membru al Reţelei Globale a Jurnaliştilor de Investigaţie (GIJN), care include circa 200 de echipe de reporteri de investigaţie din 75 de state ale lumii.

La nivel regional, ZdG este membru al Organizaţiei Mass-Media din Europa de Sud-Est (SEEMO).

La nivel naţional, ZdG este membru al Asociaţiei Presei Independente (API), care, la rândul său este membră a Asociaţiei Mondiale a Ziarelor (WAN).

ZdG a militat şi militează pentru o presă etică, semnând ghidurile de deontologie profesională.

Pe parcursul anului 2018, echipa ZdG şi unii dintre reporteri au cules mai multe premii oferite de către organizaţiile naţionale.

În cadrul concursului naţional organizat de API, „Investigaţiile Jurnalistice ale Anului 2018”, o anchetă realizată de Victor Moşneag şi Anatolie Eşanu a luat premiul I, iar o altă anchetă a lui Victor Moşneag a luat premiul III.

În cadrul Galei premiilor CJI, reporterele Marina Ciobanu şi Viorica Tataru au luat premiul pentru cel mai bun reportaj video.

Mai multe premii au fost câştigate de ZdG în cadrul concursurilor API. Anatolie Eşanu a obţinut locul 1 în concursul pentru cea mai bună investigaţie jurnalistică a anului 2017 din reţeaua Asociatiei Presei Independente. Reportera Marina Ciobanu a fost desemnată cel mai bun reporter, Liliana Botnariuc a obţinut locul 3 în aceeaşi categorie, Viorica Tataru a obţinut premiul special al preşedintelui API, iar Alina Radu – premiul pentru cel mai bun manager.

Anchetele reportericeşti generează un interes major din partea publicului, dar nu generează prea mulţi bani. Fiind cea mai extinsă platformă de realizare şi distribuire a investigaţiilor jurnalistice, ZdG este în permanentă căutare de parteneriate şi asistenţă. Cel mai mare sprijin pentru ediţia tipărită vine de la abonaţii ZdG, care, lună de lună, solicită şi primesc ediţiile noastre tipărite în limbile română şi rusă, sau ediţiile PDF în ambele limbi.

Iar pentru realizarea diverselor anchete şi reportaje, ZdG a beneficiat pe parcursul anului 2018 de susţinerea unui şir de organizaţii internaţionale: Ambasada Canadei la Bucureşti, Ambasada Olandei la Bucureşti, Ambasada SUA la Chişinău, Internews, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Freedom House, OSI, NED, Free Press Unlimited.

În octombrie 2018, ZdG a lansat butonul „Donaţii pentru ZdG”, colectând până în prezent 2103 lei.

Vom menţine tipărirea şi distribuirea versiunilor tipărite ale ZdG, deoarece numărul abonaţilor pentru 2019 a crescut cu peste 15%.

ZdG mulţumeşte tuturor celor care au făcut şi fac posibilă activitatea acestui grup de presă.

„Lecţia curajului am învăţat-o de la Mihail Dogotari din Glodeni, cel care la 76 de ani a obţinut câştig de cauză la CtEDO şi despăgubiri de peste şapte mii de euro, după ce „statul” l-a internat forţat la spitalul de psihiatrie în urma unui incident cu fosta ministră Valentina Buliga căreia i-a solicitat ajutor pentru revizuirea pensiei”.

Aliona Ciurcă, ZdG:

„M-a impresionat diaspora, ca personaj colectiv, pentru felul în care s-au mobilizat în acest an cei plecaţi din Moldova şi pentru felul în care încearcă să îi ajute pe cei de acasă, chiar dacă sunt departe şi au o viaţă construită acolo. Am fost la Boşcana, Criuleni, unde am scris despre oamenii care supravieţuiesc din ajutorul oferit de migranţi”.