Trădătorii puterii

Ultimele zile ne oferă un inedit spectacol de ipocrizie, de prefăcătorie și de trădare politică. Un întreg eșalon de ființe, avansate în funcții de la 2009 încoace, încearcă să-și revină din starea de leșin pe care au suportat-o în ziua în care PDM a renunțat la putere. După ce, zile în șir, s-au ocupat de organizarea „protecției” instituțiilor statului de puterea „nelegitimă” care se instalase la 7 iunie, cumpărând oameni sărmani de prin sate și obligându-i să doarmă pe asfaltul fierbinte din fața procuraturii sau a guvernului, iată că, în ultimele zile, încep să-și revină din starea de șoc și întreprind orice ca să-și păstreze funcțiile și puterea. Noua guvernare, așa, „nelegitimă”, cum era considerată de ei la 7 iunie, devine o mană cerească fără de care aceștia nu-și văd viitorul.

Plecarea lui Vlad Plahotniuc din R. Moldova, declarațiile acestuia despre abandonarea președinției PDM, au dezlănțuit fanteziile funcționarilor pofticioși. Aceștia nu vor să piardă nicio clipă, înțelegând, probabil, că timpul nu stă în loc. Astfel, într-o singură clipă, își schimbă viziunile, atitudinile, ideile, planurile politice… Toate, cu un singur scop – să nu se detașeze de beneficiile funcțiilor pe care le dețin de cel puțin 10 ani.

Ieri, bunăoară, societatea a asistat la o reprezentare delicioasă, cu Adriana Bețișor și alții în roluri de frunte. După ce condamnatul Ilan Șor, omul cu dosare pe rol, pentru implicare în furtul miliardului, a fost lăsat să plece din R. Moldova, cu familie și cu bani cu tot, șefa interimară a Procuraturii Anticorupție, Adriana Bețișor, a anunțat la camere că procurorii au decis să pună sechestru pe averile suspectului. Este adevărat, procurora habar nu avea la ce sume ar putea fi evaluate bunurile sechestrate… Noutatea a fost urmată de alta, la fel de nostimă. Aceeași procuroră, într-o discuție cu presa, a spus cu fermitate că, în urma unui demers al celor de la Anticorupție către magistrații Curții de Apel Cahul, Ilan Șor s-ar alege cu un mandat de arestare și cu anunțarea sa în căutare internațională. Cât e de simplu să anunți un corupt în căutare internațională, după ce i-ai permis să plece oriunde în lume. De altfel, nu e vorba doar despre această, recentă evadare a lui Ilan Șor. Oricine știe că, chiar și condamnat fiind, Șor a avut liber la călătorii ori de câte ori și-a dorit. Este adevărat, până la Cahul, acolo unde, la Curtea de Apel, se află pe rol unul dintre dosarele sale, drumul a fost mereu lung, anevoios, imposibil…

Să revenim însă la trădătorii lui Plahotniuc, la cei care, cu orice preț, acum se țin de funcții, chiar dacă, până nu demult, declarau cu voce tare că urăsc această nouă putere. Când scriu aceste rânduri, magistrații Curții Constituționale (CC), demisia cărora este cerută de mai multe zile, au decis, în sfârșit, să plece. Dacă din afară nu s-ar fi insistat asupra demisiei acestora, toți magistrații de la CC ar fi rămas în funcții, așteptând, precum le este obișnuința, indicații de sus, deși se declară independenți și apolitici.

Și procurorul general spune, fără echivoc, că nu va pleca din funcția în care a fost instalat de regimul Plahotniuc, motivând că primește multe mesaje de susținere. Dacă nu pleacă din funcția oferită de Plahotniuc, înseamnă că acceptă să muncească și în condițiile actualei puteri, trădându-l astfel, pe Plahotniuc. De altfel, cum ar proceda Harunjen dacă ar tebui să instrumenteze eventualele dosare deschise pe numele ex-coordonatorului R. Moldova?

Habar nu am dacă pentru Plahotniuc contează azi să-și cunoască trădătorii. Mai important e ca guvernarea nouă să nu-i accepte, în niciun fel de condiții, cert fiind că cei care au trădat o dată, nu se dezic nicicând de această deprindere.