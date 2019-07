PDM se leapădă de Plahotniuc?

Cineva crede că lepădarea de Plahotniuc rezolvă problema PDM. Greșit. Așa cum a fost, PDM nu e doar Plahotniuc… Cu vreo 10 ani în urmă, și Iurie Roșca a încercat să salveze imaginea PPCD-ului prin plecarea sa de la șefia partidului. În 2009, pleca în demisie toată vechea dinastie a PPCD. Și? Unde-i PPCD acum?

Unde-i Plahotniuc? Întrebarea este, răspunsul – nu. Avem trei săptămâni de când V. Plahotniuc a plecat, în taină, din R. Moldova și parcă „l-a înghițit pământul”. S-a întâmplat ca și în cazul, sau aproape ca și în cazul lui Victor Ianukovici al Ucrainei, în 2014, cu singura diferență că, la Kiev, s-a aflat chiar a doua zi, cine și în ce mod l-a ajutat să evadeze și să se salveze. Era vorba de implicarea serviciilor speciale ruse. În cazul lui Plahotniuc, și după trei săptămâni, nu avem un răspuns. Unde-i? Unii zic că și-a găsit refugiu în SUA, alții zic că se ascunde în Elveția, există și lume care susține că s-ar fi văzut cu el la Londra. Fosta elită de partid refuză, în genere, să discute la acest subiect. Iată ultima reacție, destul de nervoasă, a președintelui interimar al PDM, Pavel Filip: „Nu vreau sa comentez aceasta dispariție… Din punctul meu de vedere, s-a întâmplat un lucru prost, în primul rând, pentru formațiune… Cred că a avut informații suplimentare că trebuie să plece, dacă a luat aceasta decizie”, zice Filip. Singurul care nu a făcut până acum niște declarații pertinente la tema Plahotniuc este președintele Igor Dodon, care nu poate să nu știe nimic, în condițiile secolului 21, având la dispoziție Consiliul Suprem de Securitate, armata cu serviciile de spionaj și contraspionaj militar și SIS-ul, care trebuie să le audă și să le vadă pe toate. Dodon tace. A primit indicații „de undeva”? I s-a cerut să tacă, ori i-au rămas niște obligații față de Plahotniuc și îi convine să tacă? Și mai suspect e că tace și Rusia, care are „ochi și urechi” în toate și peste tot în lume, iar după evadarea lui Plahotniuc din Moldova, i-a mai deschis câteva dosare penale noi pentru contrabandă cu droguri și zice că se pregătește să-l anunțe în căutare internațională. Putea Ministerul de Interne, controlat de vicepremierul Andrei Năstase, să afle, între timp, mai multe? Putea, dar nici aici, în spațiul public, nu a apărut mai multă informație. Singurele lucruri noi la tema Plahotniuc, pe care am putut să le aflăm în ultima săptămână, au fost declarațiile ambasadorului SUA în R. Moldava, Dereck J. Hogan, făcute la Pro TV. Întrebat dacă Vlad Plahotniuc este în SUA, șeful diplomației americane, care a fost ultimul dintre oficialii străini care s-a întreținut cu Plahotniuc, înainte ca acesta să părăsească R. Moldova, a răspuns că nu cunoaște unde se află Plahotniuc. În schimb, – a spus Hogan, lui Plahotniuc nu i s-au dat nici un fel de garanții de protecție din partea SUA, iar în cazul unei cauze penale pe numele lui, acesta ar putea fi extrădat. „Dacă Guvernul SUA va primi o solicitare de extrădare, va analiza această solicitare… Dacă fondul cauzei va duce la concluzia că această persoană va trebui să fie extrădată, acest lucru se poate întâmpla”, a declarat Dereck J. Hogan. Dar poate și nu. Cine îl ascunde pe Palhotniuc, că el nu avea cum să urce într-o navă cosmică și să zboare pe o altă planetă? Faptul că el a acceptat transferul de putere pe cale pașnică, fără repetarea unui nou 7 Aprilie 2009, cu teroare și vărsări de sânge, e unul salutabil. Dar Plahotniuc și PDM sunt implicați în crime grele împotriva statului. Cum rămâne cu ele? Cine va răspunde? Și nu e vorba doar de Plahotniuc, ci de toți cei, care au profitat, alături de el, de bunul public. În Ucraina, Petro Poroșenko, după ce a pierdut puterea, a fost deferit justiției, este cercetat penal, purtat prin instanțe… La noi? De luni, Procuratura a pornit să pună sechestru pe averile lui Plahotniuc și ale lui Șor, evadat și el din Moldova, o dată cu Plahotniuc. Lucru logic, dar întârziat. Plahotniuc, Șor și alții din anturajul lor au reușit, între timp, să vândă și să revândă mai multe din proprietăți, ilegal însușite. Dodon anunța, acum două zile, că în ultima săptămână din R. Moldova a fost scos jumătate de milion de dolari. Unde a fost președintele Dodon? Unde a fost Consiliul Suprem de Securitate?

După ce sâmbăta trecută, în ședința Consiliului Politic Național, echipă de conducere a PDM își anunțase demisia, marți, Pavel Filip, rămas președinte-interimar până la Congresul extraordinar al partidului din 27 iulie, a dat de înțeles că PDM se dezice de Plahotniuc. „După ce și-a depus mandatul de lider al PDM, Vladimir Plahotniuc nu mai are nicio influență asupra formațiunii”, spune Filip. Doi: „În anii de guvernare în partid a existat o verticală dură a puterii, nefirească pentru un partid de orientare democratică…”. Trei: „Partidul a avut o manieră agresivă de activitate. Nu cred că acest lucru ne-a adus valoare politică”. Și patru: Plahotniuc „a procedat corect că a plecat din funcție. Cred că se va ajunge și la depunerea mandatului”.

E aproape ca și în ceasul al doisprezecelea, la Cina cea de Taină, din noaptea în care Iisus Hristos era trădat, prins și ulterior crucificat. Ce le-a zis Mântuitorul ucenicilor săi (apostolilor), când a ajuns să le vorbească de trădare? Că până la cântatul cocoșilor, unii dintre voi se vor lepăda de mine…”, ceea ce a urmat, spune Scriptura.

Întrebare: pe cât poate fi de credibilă declarația lui Pavel Filip că PDM, iar asta înseamnă că pe lângă Filip, și Candu, și Sârbu, și Cojocaru, și Botnari, și Țuțu, și Babuc… sunt gata să se lepede de Plahotniuc? Nu mai au ei nevoie de Plahotniuc sau Plahotniuc nu mai are nevoie de ei?

PDM caută soluții în încercarea, destul de confuză, de a se spăla de păcatele guvernării și a reface imaginea partidului, fără de care ei nu mai sunt ceea ce au fost. Cineva crede că doar lepădarea de Plahotniuc rezolvă problema. Greșit. PDM, așa cum a fost, nu e doar Plahotniuc. Ridicați arhivele video să vedeți cum și câți se înghesuie să își facă loc mai aproape de „cel mai puternic lider”. Cu vreo 10 ani în urmă, și Iurie Roșca, după ce l-a votat în 2005 pe Voronin președinte, a încercat să salveze imaginea PPCD prin plecarea sa de la șefia partidului. În 2009, pleca in demisie toată vechea dinastie a PPCD. Și? Unde-i PPCD acum?