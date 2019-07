Noua putere: între lași și traseiști

Avalanșa de evenimente care au loc în ultimul timp ne fură atenția și, fără să vrem, trecem cu vederea lucruri importante, bune de știut și de analizat la rece.

Nu că aș regreta destrămarea vreunui partid din R. Moldova, inclusiv a Partidului Democrat, căci acestei formațiuni i-a venit rândul să se dezintegreze. Dar felul în care unii se detașează de cei pe care i-au „servit” cu anii, este total dezgustător. Renunță la funcții, renunță la decizii, renunță la mandate și încearcă să devină vizibili, cochetând abil cu noua putere.

În aceste condiții, important e ca guvernarea nouă, dacă vrea să nu plodească în rândurile sale trădători, să se detașeze de intențiile transfugilor de a se asocia cu cei care azi sunt la putere. Transfugii rămân transfugi, orice li s-ar întâmpla.

Și mă refer aici nu doar la grupul de primari de la Dondușeni, care ajunseseră șefi ai autorităților publice locale cu sprijinul PDM, iar acum, când formațiunea trece prin mai multe dificultăți, spun că nu mai vor să aibă treabă cu acest partid. Să nu înțeleagă acești primari că PDM este exact cum a fost și până acum?

Acesta e cel mai recent exemplu de traseism și de lașitate politică, dar nu este primul și nici ultimul caz de acest fel. Zilnic, la orice pas, urmărim scene de lașitate și de lingușeală dezgustătoare care, din păcate, nu pot fi taxate nici de legi, nici de decizii judiciare.

Bunăoară, cum să judeci primarii care zic că nu mai vor să stea în PDM deoarece acesta a schimbat data congresului? Cum să-i judeci pentru faptul că, recunosc chiar ei, s-ar vedea acum în vreun partid de la guvernare?

Cum să judeci judecătorii care, luni la rând, l-au ținut închis pe Gheorghe Petic și care, doar după schimbarea puterii, doar după implicarea unor deputați din majoritatea parlamentară în acest caz, au decis să-l elibereze sub control judiciar și să trimită dosarul la rejudecare? Nu existau argumente până acum? Și dacă nu au existat argumente pentru ca Gheorghe Petic să fie eliberat în ultimele luni, cum de au apărut acum? Chiar atât de mult să lipsească sentimentul onoarei în breasla judecătorilor de la noi?

Sau, cum au fost revocați din funcții, de către plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), trei membri ai Consiliului Institutului Național al Justiției (INJ)? Recent, într-o singură zi, deși, ani la rând, presa a vuit de dezvăluiri scandaloase despre cei demiși. În acest mod, CSM, la insistența noii ministre a Justiției, ar fi încercat să demonstreze că poate „curăța sistemul judecătoresc”. Același Consiliu și-a schimbat peste noapte „viziunile, principiile și valorile”. Dar până la 23 iulie cine a stat în calea CSM, cine i-a încurcat să „curățe” sistemul justițiar?

Sau, altă noutate. Curtea de Apel Chișinău a anulat Hotărârea CSM din 16 octombrie 2018 prin care Gheorghe Balan, actualul șef interimar al Inspectoratului General al Poliției, a fost demis din funcția de judecător. O întrebare simplă: de ce acum? De ce, de la 16 octombrie 2018 până la 16 iulie 2019, decizia CSM a fost perfect legală, dar, într-o singură zi, a devenit perfect ilegală? Ce au de spus în acest sens judecătorii instanței de Apel? Dar cei de la CSM?

Orice decizie de acest fel lasă o umbră regretabilă și asupra celor care încearcă să guverneze onest, transparent, deschis. Este adevărat, e greu să calci pe urmele funcționarilor din diverse instituții, care încearcă acum să se dea cu noua putere. E dificil, dar e mare nevoie ca cei care ne-au promis că vor guverna onest, transparent și deschis, să nu se bucure și să nu accepte deciziile lașe ale celor care încearcă să-i măgulească și să-i flateze cu orice preț.