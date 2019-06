Mulțumim, Plahotniuc

În aceste zile, unul dintre cele mai complicate regimuri care au dominat R.Moldova este în derivă. Nu știm dacă va pleca sau va reveni, dar cert este că modul în care a fost guvernată R.Moldova până acum nu mai este tolerat, și guvernarea, oricare ar fi ea, nu poate reveni la acele forme de administrare care au fost utilizate în ultimii ani: administrare pe verticală, apartenență forțată la un partid, impunere forțată a cultului politic în instituțiile publice. Tot ce se va întâmpla de acum încolo în R.Moldova va reieși din lecțiile învățate din această perioadă.

Chiar dacă pare să întruchipeze răul universal, Vlad Plahotniuc are niște „merite” care trebuie menționate aici. A fost cel mai prolific catalizator al corupților. A fost omul care a reușit să developeze tendințele de coruptibilitate în toate instituțiile, la toate nivelurile. I-a găsit, i-a încurajat, i-a adunat, i-a scos în față. Acum îi cunoaștem nominal, pe fiecare, și această muncă trebuie apreciată.

Or, dacă am aflat cum poate fi compromisă o reformă a justiției, dacă am văzut cum pot fi demiși niște judecători, dacă am văzut cum pot fi numiți judecători oameni care au susținut testele cu note foarte mici, dacă am văzut cum pot merge judecătorii și procurorii la partide de vânătoare împreună cu politicieni, dacă am văzut că un șef de instanță judiciară și un șef de procuratură au participat la uciderea unui vânător și au tăinuit fapta, dacă vedem cum oameni de afaceri își cedează businessurile la care au muncit toată viața și tac, dacă observăm că cele mai importante sectoare și imobile din Chișinău sunt privatizate fraudulos, dacă vedem că cele mai importante funcții în stat sunt deținute de persoane incompetente profesional dar obediente politic, dacă vedem că primarii afiliați politic primesc sprijin financiar preferențial, în baza calității de partid, dacă vedem că poliția ajunge să păzească exclusiv o grupare politică și pe liderul său și să ignore nevoile de securitate ale cetățenilor de rând, sau chiar să îi atace pe ceilalți în interesul grupării, dacă aflăm că cele mai deschise baze de date publice au fost destructurate și limitate în interesul unui oligarh, dacă vedem că premierul promovează afaceri proprii și de grup în detrimentul interesului public, dacă vedem că la Externe se organizează întâlniri internaționale pentru șeful de partid, dacă înțelegem că Ministerul Culturii oferă granturi unor ONG-uri afiliate partidului, dacă vedem că banii pentru drumuri bune se cheltuie pe cărări șubrede, dacă vedem cum ”Pervîi Kanal” din Rusia transmite programe cu atitudini agresive față de Moldova, UE, Ucraina pe întreg teritoriul R.Moldova, iar Consiliul Audiovizualului zice că lupta cu propaganda rusă este un succes, dacă vedem că serviciile publice nu acceptă plăți cu cardul și avantajează plătitorii cu bani cash, dacă vedem nume din grupul politic care câștigă majoritatea licitațiilor publice, dacă aflăm că medicamentele administrate copiilor au o calitate mai proastă, dar se vând mai scump, dacă vedem că instituțiile care trebuie să lupte cu marii corupți și să le confiște averile ilicite de fapt îi acoperă, dacă vrem să aflăm orice informație despre corupție și ni se spune că trebuie să trimitem o scrisoare cu întrebări la care nu ni se va răspunde niciodată, dacă ni se întâmplă toate acestea concomitent și încă multe altele, trebuie să știm că toate sunt sub controlul unui singur om, pe care îl cheamă Vlad Plahotniuc.

Plahotniuc este, indubitabil, cel mai bun expert în coruptibilitate, și dacă R.Moldova va reuși vreodată să se lumineze, să devină transparentă și necoruptă, de niște plahotniuci va fi nevoie întotdeauna pentru teste. E ușor să fii integru în condiții de bine, cu salarii suficiente și instituții funcționale, dar este extrem de complicat să faci asta atunci când instituțiile sunt subordonate politic, sau controlate de persoane cu interese economice și financiare nestatutare. Pentru asta, trebuie să păstrăm mereu în memorie acest studiu de caz și să admitem „expertul” doar în crestomații, pentru prevenirea riscurilor.