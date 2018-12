Dosar penal pentru Galina Dodon

Galina Dodon, soţia preşedintelui Republicii Moldova, este o femeie generoasă. Îşi întreţine soţul, copii, dar mai dăruieşte şi case, maşini de spălat, ghiozdane, detergenţi, plicuri cu bani prin toată Moldova. Reporterii de la posturile TV afiliate Partidului Socialiştilor abia de reuşesc să filmeze toate acţiunile de binefacere şi să le transforme în reportaje lungi şi detaliate prezentate la TV şi pe reţele sociale.

E minunat ca preşedintele R.Moldova să aibă aşa o consoartă generoasă, dar normele democraţiei spun că chiar şi cei mai buni la suflet oameni din lume trebuie să îşi declare veniturile şi să explice din ce surse face cadouri. Iar Galina Dodon nu face acest lucru. Ea doar oferă cadouri multe şi despre toate îşi face reportaje, obligatoriu cu copii mici în cadru.

Totuşi de unde ia Galina Dodon banii? În CV-ul său plasat la un loc onorabil pe pagina web a Preşedinţiei Statului de Drept (şi de nedrept) Republica Moldova, aflăm că doamna Galina a lucrat contabilă pe la fabrica de beton armat, pe la ”Moldinconbank”, pe la Camera de Comerţ. Să recunoaştem, că există mii de contabili în R.Moldova care muncesc la posturi similare, dar nu le ajunge de cadouri pentru întreaga Moldova, ba nici chiar de casă pentru propria familie.

Bine, din 2012 Galina Dodon are un alt loc de muncă, e contabilă la ”Exclusiv Media” SRL. Ce face acest SRL? Editează ziarul ”Argumenty i Fakty v Moldove”, adică un ziar scris la Moscova e completat cu câteva pagini la Chişinău, în care este lăudat cu vârf şi îndesat Igor Dodon şi Partidul Socialiştilor. Tot acest SRL este fondator al posturilor TV retransmise din Rusia, TNT şi NTV, care au programe locale înţesate cu propagandă a Partidului Socialiştilor. Şi aceste posturi, şi acest SRL, nu prezintă rapoarte financiare, iar publicitatea pe care o inserează – e în mare parte în favoarea Socialiştilor, care tot zic că nu prea au bani. Totuşi, Galina Dodon are şi oferă din ce în ce mai mulţi bani.

La 22 noiembrie 2018, postul NTV o prezenta pe contabila sa, Galina Dodon, într-un reportaj lung, în care aceasta, aflându-se în satul Talmaza, r. Ştefan-Vodă, a oferit unei familii cu 5 copii o casă, o maşină de spălat, nişte cutii cu lapte-praf, nişte pachete cu scutece şi un plic cu 4000 de lei. Tot atunci, Galina, prima doamnă şi cea mai generoasă contabilă, s-a fotografiat şi a expus pe paginile de partid poze cu mama şi cei 5 copii în toate ipostazele.

Ceea ce a urmat a fost halucinant. După plecarea Galinei Dodon, beneficiara de la Talmaza a chemat poliţia şi a declarat că a fost jefuită, inclusiv de cei 4000 de lei. Poliţia a căutat cu înfrigurare banii şi i-ar fi găsit chiar în gospodăria beneficiarei. Aceasta ar fi declarat că a vrut să o sensibilizeze pe Galina Dodon să îi mai dea nişte bani. Astfel, femeia în cauză, mamă a 5 copii care apar în pozele cu prima doamnă, s-a ales cu dosar penal. Acum, ea riscă o amendă de 8 ori mai mare decât pomana Galinei sau chiar vreo 2-3 ani de puşcărie. Şi asta nu e tot, oamenii din Talmaza spun că această femeie ar mai avea 2 copii abandonaţi în alt sat, iar banii pe care îi primeşte – ar fi fost consumaţi pe alcool. În această situaţie, multe mass-media au preluat frumoasele poze ale Galinei cu mama şi cei 5(+2) copii şi o critică fiecare în felul său, expunând bieţii copii la umilinţe jenante, chiar periculoase pentru stabilitatea psihică a unor minori.

Galina Dodon are studii, are copiii proprii şi are responsabilităţi cetăţeneşti. Galina Dodon are discernământ. Oare de ce intră ea în familia cuiva cu echipele televiziunii la care e contabilă şi aduce pomeni care să fie lăudate la televiziunea propriului partid. Galina Dodon ar trebui să cunoască legislaţia R. Moldova şi să nu admită daruri selective, cauzând atitudini disproporţionate faţă de multe alte mii de familii care se află în situaţii similare. Galina Dodon ar trebui să cunoască că statul trebuie să creeze condiţii echitabile tuturor cetăţenilor, iar dacă preşedintele statului şi soţia sa vor să ofere ceva cuiva – trebuie să ofere tuturor în măsură egală, din surse transparente şi fără a abuza de imaginea niciunui copil, nici a unei persoane aflate în dificultate. Dar cel mai mult, prima doamnă cu ultimul preşedinte ar trebui să militeze şi să muncească pentru eradicarea sărăciei tuturor, pentru implicarea la muncă a tuturor, pentru integrarea copiilor şi nediscriminarea defavorizaţilor.

Acum Galina Dodon ar trebui să împartă acum responsabilitatea penală cu femeia de la Talmaza. La fel şi ceilalţi lideri politici, posesori de fundaţii de ”binefacere” selectivă.