5 reguli de aur pentru abonații ZdG

Dragi abonați, iubiți cititori ai Ziarului de Gardă. Țineți în mâini ultimul număr din acest an. Da, știm, mai este o zi de joi în 2019, și știm că unii dintre abonații noștri așteaptă poștașul joia cum „așteaptă apă nisipul din pustiu”. Dar ca ziarul să ajungă la destinatari în fiecare joi, pe lângă faptul că el trebuie să fie scris de către colegii din redacție, iar miercuri seara, să ajungă la tipografie. Dar miercurea viitoare e sărbătoare, iar tipografii au nevoie și ei de o mică pauză. Deci, ne revedem la anul, cu cei care s-au abonat. Iar celor care nu s-au abonat încă pentru 2020, dar ar avea nevoie de acest ziar și la anul, vreau să le spun că ne vom bucura foarte mult dacă ajungeți la oficiul poștal până vineri, 27 decembrie 2019, țineți cont că sunt și zile libere până atunci și poșta nu lucrează în fiecare zi. Nu am scumpit prețurile, chiar dacă s-a scumpit și hârtia, și tiparul și munca noastră. Am păstrat prețul vechi – ca să rămânem împreună, ca niște prieteni vechi.

Deci, dacă ați decis să vă abonați la ZdG pentru anul 2020, vreau să vă ofer câteva sfaturi, care ne vor ajuta să ne auzim doar de bine la anul.

Asigurați-vă că primiți ZdG în fiecare săptămână

În calea unui ziar de investigații din R. Moldova stau mai multe obstacole: se poate închide redacția, se poate strica tipografia, se poate strica mașina poștei sau se poate îmbolnăvi poștașul. Dar dacă ați abonat ziarul, aveți dreptul sfânt să îl primiți în fiecare joi, sau la fiecare sfârșit de săptămână, iar în caz că nu îl primiți – aveți dreptul sfânt să fiți informați de ce anume nu l-ați primit și cum îl veți primi. Vă spunem pe această cale că, în cazul în care ziarul nu va fi tipărit din vina redacției, atunci vă vom informa în numărul precedent pe prima pagină sau la un loc vizibil, ca să cunoașteți din timp. Dacă în numărul precedent nu ați văzut o asemenea informație, iar numărul următor nu a venit – vă rugăm să nu tăceți, telefonați la poșta locală sau la redacție (telefoanele redacției sunt în căsuța tehnică, pe pagina doi, jos).

Prieteniți cu poștașii și cu oficiile poștale

Poștașii sunt oameni diferiți, unii pot fi supărați, alții – mai veseli, unii – mai vorbăreți, alții – mai tăcuți. Dar toți ei fac o muncă destul de obositoare și nu prea bine plătită. Iar fără ei, ar fi cam greu să primim ziarele, scrisorile, coletele. E bine să comunicați cu ei, faceți schimb de numere de telefon, ca să vă prevină din timp dacă nu reușesc să aducă ziarul. S-au întâmplat cazuri în care poștașii nu lăsau ziarele la abonat, deoarece nu găseau cutia poștală și era nevoie să intervenim noi, de la redacție, ca să remediem situația. E mai simplu să prevenim pierderea ziarelor, decât să le căutăm după ce au fost pierdute. Comunicați, în primul rând, cu oamenii de pe loc.

Citiți, discutați, povestiți și altora

Ziarul e mai bun decât televizorul. Iată care sunt argumentele: îl puteți citi și reveni la orice fragment de câte ori aveți nevoie, puteți păstra anumite pagini sau fragmente, puteți să le decupați, să le afișați pe perete. Iar dacă apare o discuție în familie sau printre vecini, puteți să arătați ziarul și să confirmați că e scris negru pe alb. Noi vă încurajăm să inițiați discuții. În Moldova au rămas prea puțini oameni și e păcat să nu vorbească între ei. Doar că Dvs. sunteți printre norocoșii și inteligenții care primesc 24 de pagini de informații în fiecare săptămână, folosiți-vă de acest avantaj și povestiți-le și altora ce ați aflat. Noi lucrăm pentru Dvs., încercăm să aflăm cele mai ascunse lucruri, solicităm cei mai importanți oameni, ca să explice situația pentru Dvs., cei abonați. E o onoare pentru noi și vrem să vă simțiți puternici cu aceste informații.

Nu tăceți, apelați, scrieți, solicitați

ZdG urmărește corupția, spălările de bani și încălcarea drepturilor omului. Recunoaștem, R. Moldova este „un rai al corupților” și este prea mult de lucru. Nu reușim să răspundem tuturor solicitărilor. De aceea, vă rugăm să muncim împreună, să cerem transparență și respect de la primării, consilii raionale, ministere, judecătorii și alte instituții. Nu-i lăsați să vă încalce drepturile, informați-vă și spuneți-le că aveți drepturi. Noi vom încerca la anul să menținem o rubrică de sfaturi juridice, ca să răspundem la mulțimea de probleme de drept pe care le confruntă cititorii.

Abonați-ne și la anul

Nu se știe cât va exista ZdG. Noi nu știm. Dacă știe cineva din lume acest lucru, acel cineva este comunitatea de cititori ai ZdG. Dacă vor exista abonați, dacă vor exista cititori, echipa ZdG va avea argumentul că trebuie să muncească mai mult și mai bine, astfel încât acest ziar să existe și noi să rămânem parteneri. La mulți ani și toți împreună cu ZdG!