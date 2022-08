Citiți joi în ZdG: Imagini exclusive cu Pensiunea de la Holercani, „relaxarea” înalților demnitari în acest an și practici întreprinse de alte state pentru a sprijini populația pe timp de criză

În ediția Ziarului de Gardă din data de 11 august, citiți despre Pensiunea de la Holercani, locul în care, an de an, mai multe ministere și agenții de stat cheltuie, din bugetul public, milioane de lei, pentru a beneficia de vile de odihnă. Aflați cât a costat în acest an „relaxarea” înalților demnitari. După mai mulți ani în care instituțiile media nu au avut permisiune oficială pentru a filma acest complex rezidențial, Ziarul de Gardă a reușit să obțină „undă verde” pentru imagini exclusive. Aflați despre toate în ancheta din această săptămână.

Criza economică, energetică și ecologică lovesc nu doar în R. Moldova, dar și în alte state ale lumii. Din acest motiv, am solicitat moldovenilor stabiliți peste hotare să ne relateze despre practicile pe care țările în care sunt stabiliți le întreprind pentru a spriji populația. Citiți despre experiența mai multor moldoveni din diasporă: din Franța, Spania, Marea Britanie, Italia și Danemarca.

În paginile ziarului de mâine mai descoperiți povestea Laurei Vition, o tânără de 18 ani care face voluntariat de mai bine de 5 ani, iar acum lucrează pentru refugiați.

În perioada 4-6 august, jurnaliștii de investigație de la Ziarul de Gardă, alături de alte instituții au instruit mai mulți tineri și tinere în cadrul taberei de vară „Achizițiile publice în vizorul tinerilor”. Citiți impresiile tinerilor despre oportunitatea monitorizării achizițiilor publice și utilitatea celor învățate la tabara de vară.

ZdG vă mai prezintă o sinteză a falsurilor „rostogolite” în aproape jumătate de an de război, cum identificăm dacă o imagine de pe rețele sociale este falsă, dar și cum putem dezvolta gândirea critică în societate.

SONDAJ: Miniștrii „la tablă”. Notă pentru Guvern

DOSAR: Când va reveni Aeroportul Internațional Chișinău în gestiunea statului?

ANCHETE: 2022: Vilele de la Holercani, destinate odihnei funcționarilor, au mai „înghițit” un milion de lei din bugetul de stat

TRĂIND DE GARDĂ: Laura Vition, 18 ani, voluntară care lucrează pentru refugiați: „Nouă, tuturor tinerilor, ne este frică de război și team aceasta va schimba omenirea”

REPORTAJ SPECIAL: Tinerii activi, despre monitorizarea achizițiilor publice: „Informația despre bugetele locale, disponibilă pe paginile web ale administrațiilor publice, nu este prezentată într-un format accesibil”

EXCLUSIV: Vocea diasporei: „Această criză ar putea să ne învețe să nu fim atât de risipitori”

CITITORUL DE GARDĂ: „Nimeni din colectiv nu a lucrat atâția ani ca mine și nimeni nu are așa pensie mică ca mine”

WEEKEND: Un moldovean, cel mai bun din lume la caiac-canoe

GASTRONOMIE: Panna cotta de vanilie, floare de soc și consome de căpșune

EDITORIAL

Victor Moșneag: Accesul jurnaliștilor la bazele de date cu informații de interes public: între promisiuni și realitate, după un an cu o guvernare care a promis transparență maximă

Alina Radu: Ce notă îi dăm Guvernului Gavrilița?

Petru Grozavu: Vacanță pe baricade

