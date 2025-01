OPINIE Cum oamenii lui Putin de la Chișinău caută simpatia lui Trump

Cu sume enorme plătite unor firme de lobby din SUA, cu mesaje siropoase scrise în limba rusă, cu pașapoarte rusești în buzunar și cu bani obscuri primiți de la Moscova, cu amenințări în adresa susținătorilor Ucrainei de la Chișinău – politicienii putiniști din R. Moldova îl salută pe noul președinte al SUA.

Deoarece SUA sunt un partener foarte important și foarte implicat în dezvoltarea R. Moldova, deoarece SUA sunt un partener crucial pentru Ucraina, deoarece SUA este în relații reci cu Federația Rusă, opinia publică este interesată să cunoască cum va derula în continuare relația R. Moldova – SUA în acest context regional.

Am atras atenția la comentarii, felicitări, mesaje și am descoperit un trend care trebuie explicat: diverși exponenți ai Moscovei de la Chișinău s-au întrecut la mesaje de felicitare în adresa lui Trump. Adică, zilnic îl laudă pe Putin, îi îndeplinesc ordinele, primind bani opaci din Federația Rusă și îl venerează pe Donald Trump, declarând că abia așteaptă să coopereze.

Liderul Partidului Socialiștilor a afișat pe 20 ianuarie un mesaj bilingv (nu, nu în limba lui Trump, adică engleză) în română și rusă în care îi adresează felicitări și critică actualele autorități de la Chișinău, despre care spune că „sub paravanul prieteniei politice cu UE și SUA, aplică metode dictatoriale și antisociale”. Deci, Dodon, liderul unui partid antiamerican, care și-a afișat de atâtea ori obediența față de Moscova, care promovează agenda lui Putin, care a criticat vehement agenda moldo-americană a autorităților din Moldova, a devenit în prezent un proamerican deschis.

Dar Igor Dodon nu e singurul politician putinist care îl felicită pe Trump, ținând icoana lui Putin în sân. Voi deschide aici un capitol mai lung în privința felicitării adresate noului președinte american de către Vasile Tarlev. Știu că mulți se vor încrunta, căci majoritatea cetățenilor nu îl consideră pe Tarlev demn de timpul lor, îl țin minte ca pe un fost premier pro-rus și cam atât. Dovada nepopularității lui Tarlev este și scorul pe care l-a obținut în primul tur al prezidențialelor, luând doar 3,1% din voturi.

Participarea lui Tarlev în campania prezidențială a scos la iveală câteva probleme: pe de o parte, au existat o mulțime de dovezi că este un candidat promovat de Șor – sancționat de americani, europeni și condamnat penal la Chișinău, pe de altă parte, deși a cheltuit vădit surse financiare importante, la final a rămas dator statului și a desconsiderat obligațiile sale financiare. Cert este că Tarlev nu pare să fie sărac în eforturile sale de a-și promova imaginea în R. Moldova, dar mai ales în SUA. Da, de mai multe luni Vasile Tarlev desfășoară un proiect foarte costisitor de promovare a imaginii sale în SUA pentru a ajunge în cercurile apropiate lui Donald Trump.

David Smith, un american stabilit de mai mulți ani la Chișinău, a publicat recent câteva istorii foarte curioase despre efortul unor politicieni moldoveni de a se promova în SUA prin intermediul unor organizații americane. Unul dintre acești politicieni este Vasile Tarlev, care ar fi contractat o firmă americană contra sumei de 85 de mii de dolari americani. Cum se face că un politician obscur, controlat de Șor – un personaj din anturajul lui Putin care este pe lista de sancțiuni a SUA – să plătească unei firme americane zeci de mii de dolari pentru a se promova în cercurile politice de la Capitoliu?

Smith prezintă documente și date din surse deschise: firma care reprezintă interesele lui Tarlev a primit plăți în numele acestuia de la un ONG american intitulat „Fondul american de caritate pentru ajutorarea copiilor din Pridnestrovie și Moldova Inc.” (American Charity Fund for Helping Children of Pridnestrovie and Moldova Inc., eng.), care în 2021 și-a schimbat denumirea în „Fondul american de caritate pentru ajutorarea copiilor din Ucraina și Moldova”. Directorul acestei organizații, fiind întrebat de Smith de ce plătește zeci de mii pentru Tarlev, a răspuns sec că îi place de el, fără să explice ce ar aduce această afacere copiilor din Ucraina și Moldova, inclusiv celor din regiunea transnistreană.

Cert este că Moscova nu doarme, iar oamenii lui Putin lucrează inclusiv prin Moldova ca să pătrundă în anumite cercuri politice americane. Recent, presa americană a publicat noi dezvăluiri despre modul în care Ilan Șor rezolvă problemele băncilor rusești aflate sub sancțiuni americane, una dintre aceste bănci fiind vestita PSB, care a transferat bani pe conturile sutelor de mii de alegători corupți din Moldova.

Politicienii putiniști de la Chișinău care îl salută mieros pe Trump în aceste zile promovează în paralel mesaje dure împotriva celor care deranjează Moscova: societatea civilă, presa independentă, activiștii pentru drepturile omului. Victoria Furtună, fostă candidată prezidențială, care de asemenea a acționat sub umbrela politică a lui Șor, a publicat și ea un mesaj în limba rusă și română care salută venirea lui Trump: „Donald Trump, noul președinte al SUA, a suspendat pentru o perioadă de trei luni toate granturile oferite de SUA. În sfârșit! Republica Moldova, mai mult decât orice altă țară, a avut de suferit din cauza ONG-urilor atotștiutoare.”

S-ar putea că Donald Trump se va interesa și de ONG-urile americane, cum ar fi „Fondul american de caritate pentru ajutorarea copiilor din Pridnestrovie și Moldova Inc.”, care neavând bani pentru activități de susținere a copiilor, găsesc bani pentru susținerea politicienilor putiniști în SUA.