Nu e timp de murit? Nu e timp de murit?

La început de săptămână, luni, am irosit jumătate de zi, comunicând cu instituțiile statului despre un subiect trist, chiar tragic, care se întâmplase în ajun – decesul în urma COVID al unei colege. Rudele, fiind pe la țară, am încercat eu să adun informații despre normele sanitare oficiale, care ar trebui respectate în cazul funeraliilor unei persoane, în condițiile stării de urgență din R. Moldova, instituită la 31 martie, curent.

Am constatat că, deși trecuse aproape o săptămână de la declarata stare de urgență, iar moartea nu are de gând să cedeze, răpind zilnic tot mai multe vieți ale celor suferinzi de COVID, instituțiile statului așa și nu stabiliseră cum anume pot avea loc ceremoniile funebre. Veți spune că multe nu sunt bine gândite în aceste condiții, veți aminti de subiectul interzicerii plimbărilor prin parcuri, pentru care însuși premierul interimar și-a cerut scuze publice, veți invoca intervalul stupid, între orele 23.00 și 5.00 dimineața, în care sunt interzise plimbările, veți menționa alte prevederi inutile, stabilite de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică (CNESP), în scopul combaterii pandemiei. Luni, în căutarea recomandărilor legate de organizarea procedurilor funebre, am căutat prin decizii și hotărâri, găsind exclusiv informații despre modul în care va avea loc înregistrarea nou-născuților, nunțile de aur sau căsătoriile pe parcursul stării de urgență. Toate sunt sistate, iar căsătoriile pot avea loc doar „cu prezența exclusivă a mirilor”. Atât a stabilit CNESP, de parcă, pe timp de pandemie, ar fi loc doar de căsătorii, nu și de funeralii, mai ales că, zilnic, câte 45-47 de oameni pleacă din această lume, fiind răpuși de COVID.

Luni, la primele ore ale dimineții, contactam Agenția Națională pentru Sănătate Publică, alternativ, Linia Verde și Telefonul de Încredere. Neștire totală. După vreo oră de insistență, sunt redirecționată la Agenția Municipală pentru Sănătate Publică, dat fiind că ar fi vorba despre o ceremonie funebră care ar fi trebuit să aibă loc la Chișinău. Nici acolo angajații n-aveau nici cea mai vagă idee despre informația pe care o solicitam. „Poate încercați la firma care se ocupă de pregătiri? Probabil ei trebuie să cunoască mai multe”, este singura recomandare a reprezentanților instituțiilor statului, instituții care au declarat starea de urgență și care sunt responsabile de gestionarea ei. Cum să întrebi firma care îți vinde sicriul câte persoane pot intra în cimitir? Aș aminti aici că, în martie 2020, în perioada stării de urgență, la funeralii puteau participa cel mult 10 persoane, iar sicriul, acoperit, era transportat direct la groapa din cimitir, evitându-se slujbele în biserici. Cum să întrebi firma care îmbălsămează mortul dacă normele instituite primăvara trecută sunt valabile și acum, în actuala stare de urgență?

Cu toată insistența, luni, până la amiază, nu am reușit să aflu nimic de la instituțiile statului, responsabile de gestionarea pandemiei și a stării de urgență.

Da, era să uit. La unul dintre numerele de telefon la care insistasem, o angajată, după ce îndelung refuza să răspundă, a răspuns, totuși, având sugestia că preoții trebuie să cunoască mai bine decât ea și decât colegii săi ce fel de restricții există acum, în condițiile stării de urgență. Într-adevăr, preoții au fost extrem de deschiși. „Nu e nicio restricție”, ne-au spus.

Ieri, la Curtea Constituțională a fost depusă o contestație împotriva instituirii stării de urgență pe o perioadă de 60 de zile. Deputatul Octavian Țîcu, autorul sesizării, contestă constituționalitatea deciziei Guvernului demisionar, dar și elaborarea de către Parlament a unui proiect de hotărâre în acest sens. Sunt contestări legate de constituționalitatea unor acte guvernamentale. Dar cine și când va contesta felul în care a fost și mai este gestionată pandemia, cu stări de urgență mimate sau chiar false, cu medicamente insuficiente și cu vaccinuri care, mai degrabă de Paștele cailor, nu vor ajunge la fiecare…