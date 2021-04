Greceanîi dă din gură la Strasbourg

Astăzi, 15 aprilie, este o zi importantă pentru R. Moldova. În timp ce toată lumea așteaptă de la Curtea Constituțională deznodământul dramei politice din Parlament, Consiliul Europei va mai oferi un răspuns Zinaidei Greceanîi și întregului Legislativ, după care drapelul rușinii parlamentare va deveni și mai roșu.

Amintesc că, la 1 aprilie 2021, președinta Parlamentului de la Chișinău s-a adresat conducerii Consiliului Europei cu plângerea că Președinția nu ar ține cont de dorința actualei legislaturi de a vota un nou Guvern și ar milita nemotivat pentru anticipate. Ea a solicitat ca autoritatea europeană să intervină în „restabilirea ordinii de drept și a revenirii președintelui țării în câmpul constituțional”.

Consiliul Europei a răspuns la această scrisoare zilele trecute. Despre asta ne-a informat chiar Parlamentul, care a postat un comunicat în care nu citează direct Consiliul Europei, dar o citează în mod repetat pe Zinaida Greceanîi, plasând și un video cu ea, în care președinta Legislativului dă energic din gură, gesticulează frenetic privind țintă un aparat telefonic cu receptorul în furcă, dar nu se aude nimic. Comunicatul spune că în acest video ea ar vorbi cu Secretarul General al Consiliului Europei, Marija Pejčinović Burić și i-ar spune încă o dată cât de periculoase sunt anticipatele. Dacă i-am fi auzit vocea, dacă am fi înțeles cu cine vorbește, în ce limbă, dacă am fi auzit și vocea interlocutorului, am fi crezut-o. Altfel, suntem nevoiți să punem asta la îndoială până la afișarea probelor confirmative.

Ziceam că Strasbourgul mai are un răspuns pentru Parlamentul de la Chișinău. Astăzi, va fi făcut public următorul raport privind evaluarea corupției în statele membre ale Consiliului Europei, realizat de GRECO. Situația Moldovei în acest raport e o rușine. Raportul prezintă progresele în realizarea obligațiilor asumate de către autoritățile R.Moldova privind asigurarea combaterii corupției în câteva domenii-cheie: legislativ, justiție și procuratură.

Potrivit raportului, din cele 18 recomandări date autorităților R.Moldova, doar 4 au fost îndeplinite total, 10 au fost realizate parțial și alte 4 nu au fost îndeplinite deloc.

Culmea este că din cele 4 recomandări privind combaterea corupției care nu au fost îndeplinite deloc, practic majoritatea se referă la activitatea legislativului. Dintre cele trei autorități vizate în raportul GRECO, legislativul a realizat doar 16,7% dintre recomandări, iar 50% nu au fost realizate deloc (în timp ce sistemul judiciar a realizat în totalitate 28% din recomandări și 71% parțial, iar sistemul procuraturii are doar 22% de recomandări nerealizate).

Cât de corectă este adresarea unei șefe de legislativ în care colcăie corupția, care nu a contribuit decât la 16% din recomandările de combatere a corupției oferite de GRECO și Consiliul Europei, deci, cât de corect e să le spună celor de la Strasbourg că nu e nevoie de dizolvat Parlamentul, dacă el ar trebui dizolvat imediat, măcar din considerentul că nu se descurcă cu angajamentele internaționale și, în special, cu combaterea corupției? Așteaptă oare Zinaida Greceanîi și majoritatea sa compromisă și opacă să obțină sprijin internațional pentru o cauză care relevă lipsa de performanță în domeniul integrității?

Amintesc aici pe scurt care sunt recomandările GRECO pentru conducerea Parlamentului de la Chișinău: asigurarea faptului că toate proiectele de legi sunt supuse consultărilor publice și dezbaterilor parlamentare adecvate; adoptarea unui cod de conduită a deputatului, cu standarde de integritate și prezentarea publică a acestuia; aprobarea unor norme în activitatea deputaților care ar reglementa interferențele și influențele unor terțe părți asupra lor; asigurarea unui control eficient din partea CNI în privința conflictelor de interese și incompatibilităților deputaților; asigurarea măsurilor de ridicare a imunității parlamentare, astfel încât procedurile să nu ducă la împiedicarea realizării anchetelor penale.

Care dintre acestea sunt realizate? Probabil, cetățenii vor spune la anticipate.