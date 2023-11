Editorial Test după test

„Ce e val ca valul trece…”

Prin ce a trebuit să trecem la alegerile locale 2023, am trecut. Și ce am avut de văzut și de auzit, le-am auzit și văzut pe toate, de la prestația neinspirată a PAS-ului în aceste alegeri până la amenințările cu „război” în adresa PAS din partea opoziției. Așa că punem punct la toate și nu ne mai contrăm în zadar, că oricum, nu mai schimbăm nimic din ce-a fost, chiar dacă nu ne convin toate. „Trenul” a plecat. Tragem linie, mai scrășnim o dată din dinți (cine-i are), mai strângem o dată pumnii (ai cui mai țin), mai tragem câteva sudalme (?!) în adresa PAS-ului, de sus în jos și mergem mai departe, pentru că problemele noastre majore nici pe departe nu s-au terminat o dată cu încheierea localelor 2023. Alegerile locale sunt mai degrabă începutul unui nou început și acest început este o nouă luptă pentru Moldova, o luptă care are în perspectiva ei alte două confruntări electorale, mult mai severe: prezidențialele din 2024 și parlamentarele ordinare din 2025.

Primul semnal a și fost lansat. Nici nu erau încă anunțate rezultatele definitive ale turului doi de scrutin, că „stânga” politică a și venit cu inițiativa de creare a unui front comun împotriva guvernării PAS. Apelul a venit din partea președintelui PDCM, Ion Chicu. „Chemarea la luptă” este adresată „partidelor și mișcărilor politice, exponenților societății civile, asociațiilor profesionale, mediului academic, presei independente, administrației publice, uniunilor de creație și tuturor oamenilor care pledează pentru salvarea democrației în R. Moldova”, spune Chicu. Paralel cu Ion Chicu, au coborât „în tranșee” Igor Dodon și Vladimir Voronin, cerând boicotarea PAS la crearea majorităților în consiliile raionale. „Stânga” încearcă să profite de faptul că PAS a pierdut din preferințele electoratului (practic vorbind, a picat testul localelor) și încearcă să mobilizeze și să atragă de partea sa orice resurse posibile pentru a se consolida și lansa o ofensivă electorală generală în anul viitor. PDCM și partidele care s-au declarat gata să se asocieze cu PDCM (socialiștii, comuniștii, „Șansa” adoptivă a lui Șor, Partidul Nostru, Renaștere…) nu ascund faptul că vor să facă din anul electoral 2024 unul decisiv pentru răsturnarea puterii la Chișinău. „A rămas exact un an… (până la prezidențiale, n.r.). De mâine începe o nouă eră a pregătirilor de alegeri. Va fi ceva ce nu s-a văzut încă în Moldova… A venit timpul unei lupte decisive.” – este declarația făcută de fugarul prin lume, Ilan Șor, în aceeași zi în care în R. Moldova sfârșeau alegerile locale. Șor se afișează într-atât de curajos în declarații, că dacă nu ar avea de ispășit 15 ani de închisoare, nici nu ți-ar veni a crede că e hoț.

Ce va urma alegerilor locale e clar. „Stânga” pregătește demiterea guvernării PAS și revenirea la putere. Și miza ei nu sunt atât prezidențialele din noiembrie 2024, cât provocarea alegerilor parlamentare anticipate, știind bine că PAS nu are nicio șansă să repete rezultatul electoral din 2022 și puțin probabil să ajungă la vreo eventuală alianță postelectorală cu cineva. Ar fi o soluție crearea unei alianțe preelectorale extinse pe „dreapta”, dar PAS nu e partidul alianțelor.

Legat de parlamentarele anticipate: da, PAS la guvernare nu a reușit să facă treabă după cum a promis. A adunat mai multe datorii, e necooperant, a dezamăgit, nu și-a respectat programul de guvernare, a cedat crizelor, schimbarea celor două guverne nu a schimbat nimic esențial decât confortul funcționărimii și a celor care-o slujesc… Da, este adevărat ce spune opoziția, dar decizia de a-i determina să plece trebuie să aparțină celor care i-au adus la guvernare și nu hoțimii din jurul lui Șor, care pretinde puterea pentru că i s-au subțiat buzunarele.

Șor își are planurile sale legate de schimbarea puterii la Chișinău. Penalul vrea să devină prim-ministru și chiar i-a cerut președintei Maia Sandu, acum un an, într-o transmisiune live „să semneze cât mai urgent” decretul de numire a sa în funcție. Șor se lamenta că ar deține un plan investițional de 10 miliarde de euro, care va ajuta R. Moldova să iasă imediat din criză și să creeze cel puțin 100 de mii de locuri de muncă. Întrebat de unde-s banii și care-i dovada, Șor a evitat să răspundă… Povești la gura sobei.

Șor la guvern ar fi o eroare (prostie) mai mare decât toate câte s-au făcut de la 1990 încoace. E de zeci de ori mai periculos decât Voronin, Dodon și Plahotniuc la un loc. De ce? Pentru că Șor se pricepe la furat mai bine decât toți cei trei împreună fără să regrete ceva. Șor a furat miliardul nefiind la guvern. Întrebați-vă ce s-ar întâmpla dacă ar fi șef de guvern.

Din tot ce s-a întâmplat la alegerile locale 2023 și se mai întâmplă în continuare, ar fi să reținem, cel puțin rezumativ, câteva lucruri care ar putea fi valabile pentru prezidențialele 2024, din moment ce „stânga” cu Șor și toți pro-Șorii s-au grăbit să intre în pregătiri de luptă.

Unu: „dreapta trebuie să evite eșecul pe care l-a avut la alegerile locale. Iar pentru asta, alegerile trebuiesc pregătite. Învățați din experiența electorală a lui Ion Ceban. Că nu-i de rău. Sau faceți, cel puțin, ce face „stânga”. Doi: PAS trebuie să-și revadă relația cu partidele pro-naționale și pro-europene, să iasă din izolare și să accepte cooperarea dacă vrea o altă „notă la purtare” decât la alegerile locale. Trei: PAS trebuie să-și adapteze programul de guvernare la realități. Și la necesități, dacă vrea să nu rateze testul la alegerile prezidențiale ca și la alegerile locale. După rezultatele localelor, partidul ar avea probabil nevoie de o reconsiderare de imagine. Ar fi poate cazul convocării unui congres extraordinar sau poate al învestirii unui guvern de largă coaliție, care ar readuce „dreapta”, nu doar PAS, în grațiile electoratului de acum trei ani. Nota „la purtare” pentru prezidențiale trebuie corectată.