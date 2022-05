EDITORIAL/ Igor Dodon: Totul abia începe…

Marți a fost una dintre zilele de cotitură în viața lui Igor Dodon. Cu o enormă întârziere, acesta a fost vizitat acasă de procurori, i s-au pus întrebări, i s-a scotocit prin documente, prin lucruri personale. I-a fost zgândărât un pic orgoliul, i-a fost boțită un pic imaginea, i-au fost șifonate un pic ambițiile. Și tot ce i s-a întâmplat lui Igor Dodon e spre marele său bine, al familiei sale, al colegilor săi de partid și al societății întregi.

Oare e creștinește să te bucuri de faptul că un om a fost scos din casa sa bine aranjată, din sânul familiei, și dus la închisoare? – aceasta a fost una din întrebările adresate marți celor care ovaționau și aplaudau arestarea acestuia. În închisorile din R. Moldova sunt acum câteva mii de persoane, fiecare dintre acestea a fost scos din sânul familiei și încarcerat, fiind pedepsit nu pentru calitatea sa de creștin, ci pentru o crimă comisă sau pentru faptul că …nu și-au putut cumpăra liberarea.

Da, R. Moldova are această problemă rușinoasă, când pentru furtul unui sac de cartofi sau a 5 găini omul face pușcărie, dar pentru furtul de miliarde de lei, euro sau dolari, nimeni nu a pățit încă nimic. Justiția penală funcționează, în fond, împotriva oamenilor săraci, a celor care au ajuns la ananghie din cauza neșanselor, a sărăciei, a maladiilor sau a statutului social.

Este oare Dodon principalul vinovat? – este o altă întrebare adresată de compătimitori. Cu siguranță, nu cunoaștem și e treaba procurorilor și a justiției să stabilească cine e cel mai vinovat. Eu, în calitate de cetățeană a Republicii Moldova, care urmărește procesele politice de aici, din prima zi a existenței acestui stat, am să-mi permit să zic că Igor Dodon este foarte vinovat și vina lui an de an a devenit tot mai grea.

Igor Dodon a crescut la Sadova, Călărași. Pentru noi, călărășenii, dar și pentru întreaga republică, Sadova era un sat al curajului, al demnității naționale, era satul activistei Eugenia Bulat, care era aplaudată la întrunirile din Piața Marii Adunări Naționale. Igor Dodon a ales o altă cale și avea dreptul să aleagă orice cale, dar din momentul în care a ales să facă carieră politică sau să se angajeze în funcții publice, Dodon trebuie să respecte normele transparenței și pe cei care îi plătesc salariul. Mă refer aici la contribuabili, nu la cei care i-au oferit mită de-a lungul anilor.

Țin minte cum s-a scris primul articol despre vestita, la acest moment, casă a lui Igor Dodon. Era luna mai 2011, adică cu 11 ani în urmă. Imobilul de o culoare verde-crud, cu balcoane rotunjite se dădea în exploatare, Igor Dodon ieșea și intra, reporterii au investigat, l-au întrebat, dar el a mințit cu nonșalanță că nu are nimic cu această casă. De ce a mințit? Pentru că imobilul costa scump, iar un funcționar public ca el nu putea avea, în mod legal, astfel de bani. Și Igor Dodon a decis să mintă că nu are nimic cu pălățelul verde de pe strada Xenopol.

Mai târziu, în 2013, Igor Dodon a recunoscut că a cumpărat (anume) această casă. Deși nu a recunoscut că a mințit prima dată. Apoi și-a luat alte bunuri, dar a mințit că le are. Apoi a fost în vacanțe extrem de costisitoare, dar a mințit că ar fi fost. Apoi și-a creat partid și și-a cumpărat membri, dar a mințit că i-ar fi cumpărat. Apoi a organizat proteste și a plătit protestatarii, dar a mințit că i-ar fi plătit. Apoi a făcut business cu politicieni corupți din Federația Rusă, fiind în funcții publice, dar a mințit că ar fi făcut business. Apoi a luat kulioace (pungi – n.r.) cu bani, dar a ascuns acest lucru.

Deja atunci când a plătit cash pentru o bucătărie de câteva zeci de mii de euro, nimeni nu mai avea îndoieli că proveniența acestor bani este dubioasă, sau poate chiar ilegală. Pentru că e nevoie de foarte multe investigații ca să se demonstreze fraudele la fiecare pas ale acestui fost președinte de stat.

Dar chiar și în al 12-lea ceas, Igor Dodon nu a înțeles că fraudele, manipulările și corupția sunt o problemă care trebuie investigată și pedepsită. În primul său mesaj din detenție, el scrie: “Și ce dacă m-ați arestat azi? De mâine vor scădea prețurile, se vor mări pensiile și salariile și vor veni în sfârșit „vremurile bune” promise? Veți vedea că vor trece câteva zile sau câteva săptămâni și oamenii iarăși o să ceară de la voi o viață mai bună, nu promisiuni și cai galbeni pe pereți”.

Nu, nimeni nu trebuie arestat ca să scadă prețurile. Corupții trebuie arestați pentru investigații, returnarea bunurilor furate și ca să scadă valoarea minciunii în societate, în special în rândul politicienilor.

Pe pagina sa de Facebook, Igor Dodon afișează pe un fundal roșu sloganul „Totul abia începe”. Îi dorim și ne dorim un început de bun augur, cu anchete serioase, pedepse legale și corecte, atât pentru el, cât și pentru tot șirul de politicieni corupți care au furat din banii cetățenilor sărăciți.

