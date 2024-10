EDITORIAL De ce boicotarea referendumului este un vot pro-Rusia

Cum ar fi dacă de pe 21 octombrie, a doua zi după referendum, toți cetățenii R. Moldova care dețin și cetățenia unui stat UE (cetățenie română, de exemplu) să fie anunțați că aceasta le este anulată și că din acea zi nu vor mai putea călători în Europa?

Cum ar fi dacă tot din 21 octombrie, toți moldovenii ar fi anunți că nu mai pot călători în UE fără vize – deloc. Că regimul liberalizat de vize cu UE va fi anulat și că pentru a ajunge în UE vor trebui să aplice pentru viză, așa cum era odată?

Cum ar fi dacă toți cei care merg acum să lucreze în UE ar trebui, de luni, să se întoarcă să lucreze în Rusia? În Rusia acolo unde războiul bate la ușă.

Cum ar fi dacă, tot de luni, rudele din Uniunea Europeană nu ar mai trimite bani acasă?

Nu râdeți și nu vă grăbiți să judecați. Da, probabil ce-am scris mai sus NU se va întâmpla imediat, chiar dacă referendumul nu va trece. Și slujitorii Rusiei vor jubila. Dar, din păcate, nu vom fi departe de această realitate pe termen lung.

Boicotarea referendumului sau un vot pentru „NU” nu este doar un vot anti-UE, este un vot pro-Rusia. Asta trebuie să știm clar și din start. Și să nu ne ferim să o spunem, indiferent de ce spun unii așa ziși „unioniști” sau „pro-europeni”. Singura care câștigă dacă referendumul nu trece este Rusia, cea care a investit cel mai mult în propagandă și discreditarea Uniunii.

Iar un vot pro-Rusia este un vot pro război, pro-Putin, pro-ȘOR, pro-tanti Raia și alții de seama lor, dar și pro politicii pro-ruse din R. Moldova, o Rusie care în această campanie electorală a corupt, pe față, mai direct ca oricând, alegătorii moldoveni. Pe cei care nu i-a corupt i-a speriat cu falsuri, adesea absurde, dar suficiente pentru a-i face să aibă dubii și să le întunece rațiunea.

Eventualitatea eșuării referendumului este calea cea mai simplă și mai directă în brațele Rusiei și a fanilor ei de la Chișinău. Ar fi un prim pas, pentru ca la anul, la parlamentare, să fie făcut cel decisiv.

Referendumul este șansa acestei generații să rămână de partea frumoasă și bună a istoriei. E în puterea noastră să rămânem în istorie ca cei care au înscris în Constituție ireversibilitatea parcursului european al țării și nu ca cei care a distrus viitorul acestei țări și au pus-o de rând cu Rusia, Belarus sau Kârgâzstan. Gândiți-vă bine. În aceste țări NU există libertăți. Nu există legi respectate deloc. Nu există decât corupție, represiuni și pușcărie pentru cei care nu se supun regimului. Asta vrem pentru noi și familiile noastre?

Referendumul din 20 octombrie nu este al unui politician sau al unui partid politic, deși se tot răspândește această idee. Nu vă place de un candidat sau altul, NU-L votați. E simplu. Votați pe cine vreți, dar nu vă dați votul împotriva R. Moldova și integrării europene. Nu ascultați politicienii care îndeamnă la boicot sau să conving să votați „NU” la referendum. Ei nu sunt ghidați de interesul național, dar de frustrări și supărări personale sau politice, majoritatea îndreptate împotriva politicilor PAS-ului, aflat de peste trei ani de la guvernare.

Dar acesta NU este referendumul acestui partid, deși ei îl promovează cel mai mult, nu este nici al Maiei Sandu, deși ea l-a anunțat. Este un referendum pentru demnitatea noastră ca popor și un referendum prin care putem arăta lumii civilizate unde vrem să fim. Atât. Credeți-mă, nimeni nu ne va lua pământurile, nu vom fi nevoiți să acceptăm căsătoriile între persoanele de același sex, nimeni nu ne va închide bisericile. Sunt narațiuni absolut false.

Ascultați rațiunea și gândiți-vă bine în ce fel de țară vreți să trăiți mai departe, dar mai ales copiii și nepoții voștri.

În toată această campanie electorală NU am auzit niciun argument de ce NU trebuie să votăm DA la referendum. Am auzit doar falsuri despre LGBT, pământuri, NATO, etc. Deci, doar falsurile sunt argumentele lor. Și fiți siguri că nici Dodon, nici Șor, nici Usatîi, nici Tarlev, nici Voronin (aici am puține dubii) nu cred în ele și după ce le răspândesc, se amuză pe seama lor și a prostiei oamenilor care le cred. Ei doar se folosesc de oameni pentru propriile lor interese și profită de lipsa de cunoștințe și elementara lipsă de gândire critică la o mare parte din populație.