Dodon se vrea președinte pe contul lui Plahotniuc

La toate nenorocirile astea legate de COVID și de secetă, alegeri ne mai lipseau. E lucrul pe care-l putem auzi la tot pasul, dacă aducem în discuție cu cineva vorba despre alegeri… Lumea e prea obosită. De viață. Da, cam nepotrivit „ceasul” alegerilor, dar asta e, le-a venit ziua și trebuie să alegem. Dar să alegem (să tăiem în carne vie, așa cum taie ei, ca niște măcelari, în noi), să nu ne lăsăm cumpărați cu 100 de lei, ori să mergem la secțiile de votare pentru că ne-a bătut, în ajun, cineva la poartă cu pachet de la Fundația Galinei Dodon sau de la „Miron Șor”, ori pentru că la barul din sat ne așteaptă la 100 de grame pețitorii electorali ai lui Igor Dodon, sau pentru că în săptămâna alegerilor ni s-a așternut prin sat (peste baligă și peste praf) câțiva zeci de metri de asfalt electoral, care nu va rezista decât până la prima ploaie sau îngheț, sau pentru că în ajun de alegeri Chicu și Dodon ne-au „mărit” (bătaie de joc) cu 1% (10-15 lei) pensiile, sau, sau, sau…

Ce facem? Alegem (adică ne pregătim de alegeri, ne informăm) sau fie cum a mai fost? E timpul, poate, să nu ne mai lăsăm mințiți, înșelați și păcăliți cu „o fotografie cu prșidintili”, îmbunați cu gogoși (promisiuni goale) și copleșiți de aparițiile tot mai dese în presă ale lui Dodon (un al doilea Lenin, nu șagă) între copii, cu ei la braț, în brațe, îmbrățișat, dând mâna sau îndopându-i cu „colac de la iepuraș”, contrar, până la urmă, bunului simț, ca să nu mai vorbim de igienă. Cazul de săptămâna trecută cu „pâinea de la iepuraș” – mușcătură din gura lui Dodon, impusă unui elev minor, contrar voinței sale, în cadrul unei vizite electorale într-o școală, e abuz. E culmea idiotismului. Dodon trebuie deferit justiției și ONG-urile de protecție a drepturilor copilului trebuie să intervină, alături de părinți, în acest caz. E în afara oricăror norme. Se creează impresia că „prșidintili” vrea s-o facă pe Hristos, crezând că orice fărâmă din mâna sa e anafură, iar netezirea copiilor pe creștet e blagoslovire. Rămânea să mai strige: „Lăsați copiii să vină la mine!” Mai există unul, în Siberia, care se declară „Hristos reîncarnat” și care zilele trecute a fost arestat de FSB-ul rusesc. Noi, ce, parcă nu avem și noi SIS? Sau spital de specialitate? Nu mai este în vigoare ca orice candidat la prezidențiale să fie evaluat psihiatric înainte de a intra în cursă?

Ceea ce face Dodon e, de fapt, circ electoral. Dodon încearcă s-o facă pe omul din popor, simplu, accesibil. Dar, de fapt, trișează, speculează și face teatru, pentru că altceva nu are cu ce veni în fața alegătorilor. În 4 ani de mandat nu a realizat nimic decât declarații și turism, nimic vizibil pentru R. Moldova – nici în politica internă, nici în cea externă, nici pe plan economic, nici pe plan social, nici pe dimensiunea vestică, nici pe cea estică. Ridicați, elementar, angajamentele electorale ale lui Dodon din 2016 ca să vă convingeți că RM și moldovenii, cu Igor Dodon președinte, nu s-au ales în 4 ani decât cu și mai multă corupție, injustiție, mizerie socială și exod. Așa se văd lucrurile de la Chișinău și nu doar. Ambasadorul UE în R. Moldova, Peter Michalko caracteriza situația din ultimii ani ca eșec, pe cel puțin trei angajamente ale Chișinăului în fața partenerilor europeni: reforma justiției, lupta cu corupția și investigarea fraudei bancare cu tragerea la răspundere a celor implicați în furt. Dodon, după ce acum o lună refuza să recunoască că nu și-a onorat mandatul, recent a acceptat, dar a trecut vina pe Plahotniuc și COVID. A făcut, este adevărat, COVID probleme, dar de ce nu spune „prșidintili” și câți bani au spălat pe contul COVID firme apropiate clanului Dodon?

„Prșidinteli” a pierdut lupta cu COVID, chiar dacă în continuare îndrugă că situația e sub control. Numărul de îmbolnăviri crește de la o zi la alta. Și a grav bolnavilor, și a morților. Dacă rămâne Dodon, cumva, președinte avem toate șansele (pe lângă alte lupte) s-o pierdem și pe cea cu seceta (a se citi, cu foametea). Cât ține de Plahotniuc. Dodon nu a avut niciodată probleme cu el, ba a profitat de niște relații speciale și s-a hrănit din kulioacele lui Plahotniuc. De altfel, Plahotniuc e plecat din R. Moldova de peste un an. Între timp, Dodon și-a pus procuror general, care să se ocupe de frauda bancară, i-a eliberat din închisoare pe V. Filat și V. Platon (doi dintre cei trei incriminați în furtul miliardului, alături de Șor) pentru a grăbi ancheta. Lucrurile, însă, trenează, iar Dodon tace. Unde-i miliardul? Este doar una din întrebări, dar esențială (alături de cea transnistreană, armata a 14-a, Colbasna, recunoașterea rmn, federalizarea R. Moldova…), pentru ca Dodon să nu mai pretindă un al doilea mandat. Da, Plahotniuc are păcatele sale pe care va trebui să și le ispășească. Dar nu putem accepta ca Dodon să iasă, pe contul lui Plahotniuc, din mizeria în care a înfundat R. Moldova.

Indiferent de faptul, merită sau nu, Dodon se vrea președinte pentru încă 4 ani. Va fi? Nu va fi? Contează ce planuri are Putin cu R. Moldova. Dar Rusia se pregătește serios de aceste alegeri ca pentru un al doilea război (deocamdată electoral) împotriva Independenței R. Moldova. Două lucruri, cel puțin, ar fi de reținut. Unu: în Rusia vor fi deschise în toamnă 38 de secții de votare, de circa 5 ori mai multe decât până acum. Și doi: în ultimii 4 ani, populația regiunii transnistrene cu cetățenie moldovenească a ajuns la 70%, dintre care circa 150 de mii – cu drept de vot. Întrebare: pentru cine va mobiliza tot acest potențial electoral Kremlinul: pentru Dodon sau pentru controversatul „om de afaceri”, Renato Usatîi, care e mult mai abil decât fudulul de Dodon (și prin asta mult mai periculos) și care, deocamdată, joacă destul de inteligent în aceste alegeri pe ambele fronturi electorale: și pe stânga, și pe dreapta. S-ar putea ca în cazul în care dreapta va rămâne dispersată cum este, Rusia să încerce să-i scoată în final pe ambii, ca să scape de probleme în turul doi. Iar mai departe se va vedea. Alegerea va rămâne de partea lui Putin. Șansele noastre sunt să alegem până la Putin.