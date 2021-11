Ce vrea să spună Usatîi, hrănind rațele?

Pe 21 noiembrie, în cel de-al doilea municipiu după mărime din R. Moldova – Bălți, vor avea loc alegeri pentru funcția de primar. Până ieri, asupra acestui subiect plana incertitudinea. Se presupunea că alegerile ar putea fi contramandate, în condițiile stării de urgență. Ieri, însă, vicepremierul Andrei Spînu a ieșit cu o declarație, risipind îndoielile. Deși în R. Moldova situația rămâne critică, el a anunțat că Guvernul nu are de gând să ceară Parlamentului prelungirea stării de urgență, instituită pe 22 octombrie. Deci, exact la 20 noiembrie, cu o zi înaintea scrutinului, starea de urgență va fi ridicată, fiind dată undă verde alegerilor locale programate pentru 21 noiembrie în mai multe localități din R. Moldova.

Dar, să revenim la alegerile pentru Primăria Bălți. Deși au rămas mai puțin de trei săptămâni până la scrutin, bătălia pentru fotoliul de primar, părăsit cu supărare de Renato Usatîi, pare amorfă și dezinteresată.

Amintim aici că, în istoria sa, Primăria Bălți a cunoscut 33 de primari, câțiva dintre aceștia deținând câte două sau chiar trei mandate consecutiv. Până prin anii 1945, numele primarilor de Bălți erau curat românești, Vrabie, Pirogan, Cociorvă sau Anghelescu.

Din 1945, ajung primari Borodin, Gherasimenco, Iovv, Molojen sau Morev. În 2015, Renato Usatîi devine primar ales, după care reales, cu o majoritate confortabilă. Eșecul partidului său, suportat la ultimele alegeri parlamentare, l-a determinat să se retragă din funcția pe care o ocupase acum șase ani. Ce impact pot avea mesajele acestuia în actualul scrutin, dat fiind faptul că, în cariera sa de primar, reușise să obțină simpatiile bălțenilor? La acest scrutin, partidul său nu are un candidat pentru această funcție, iar partenerul său de activități în cadrul Primăriei Bălți, Nicolai Grigorișin, s-a înregistrat în cursă în calitate de candidat independent.

Usatîi își compensează absența sa din acest scrutin, călătorind și postând pe rețelele de socializare secvențe pitorești despre cum are grijă să hrănească niște rațe sălbatice, adăpostite pe malul unui râu, probabil, de munte. Ultimul său mesaj cu tentă politică a apărut imediat după arestarea procurorului Stoianoglo, mesaj în care și-a cerut scuze de la public că nu și-a respectat promisiunea de a nu critica noua guvernare mai devreme de cele 100 de zile, oferite tradițional pentru lansarea în activități, zile în care guvernările noi sunt tratate cu indulgență. Era 7 octombrie, când fostul primar de Bălți a spus tot ce a crezut că trebuie să spună despre decizia noii guvernări de a-l aresta pe procurorul general. După 7 octombrie, a reapărut pe 26 octombrie, de astă dată – hrănind cârdul de rațe și dând, probabil, de înțeles că nu-i mai pasă de scrutinul pentru Primăria Bălți.

Între timp, la fotoliul eliberat nervos de Renato pretind tot mai mulți candidați, de culori și aspirații diferite, deși o adevărată confruntare între ei se pare că nu există. Grigorișin spune că nu este politician, ci gospodar, încercând să convingă alegătorii că poate face din Bălți o adevărată „gospodărie”. Boris Marcoci, candidatul partidului de la guvernare, își asigură alegătorii că orașul Bălți merită mai mult, iar Alexandr Nesterovschi, candidatul comuniștilor și socialiștilor, mizează în cursă pe imaginea și pe mesajele lui Igor Dodon, cu care s-a și plimbat prin Bălți marți, 2 noiembrie, vizitând piețele agricole, îmbrățișându-se călduros cu cei din preajmă și neglijând ostentativ purtatul măștii de protecție, în condițiile pandemiei de COVID.

Mai sunt câțiva candidați pe linia de așteptare. Printre aceștia, ex-deputatul român, Mihai Cristian Rizea, care și-a depus candidatura din partea Partidului Noi, dar și deputata Marina Tauber, care este candidata Partidului Șor. Aceasta, deși nu a fost înregistrată oficial în cursă, a și început campania, arătând publicului că, având sprijinul lui Șor, Bălți poate deveni Orhei.

Cine ar învinge? Recentul scrutin pentru Primăria New York, în urma căruia Eric Adams, un afro-american, fost ofițer de poliție şi sindicalist antirasist, a devenit primar, arată că cetățenii, oriunde în lume ar fi, apreciază caracterul neînfricat al liderilor politici, or, timp de 22 de ani, Eric Adams a fost polițist în cele mai periculoase zone ale New York-ului.

E timp puțin până la 21 noiembrie. Cine monitorizează scrutinul local din 21 noiembrie? În ce condiții se desfășoară acesta? Cât de corecți sunt candidații? Din ce bani își organizează scrutinul? Sunt întrebări la care, în cazul municipiului Bălți, cei peste 127,2 de mii de locuitori ar trebui să cunoască niște răspunsuri, cât mai curând, pentru a lua niște decizii corecte.