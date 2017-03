(Video) Un șef din poliție implicat în furtul unei salatiere dintr-un magazin din centrul capitalei?

Un banal furt al unei sala­ti­e­re cu o valoa­re de apro­xi­ma­tiv 400 de lei dintr-un maga­zin din cen­trul capi­ta­lei s-a trans­for­mat într-o ade­vă­ra­tă tele­no­ve­lă. Cazul, făcut public chiar de maga­zi­nul din care s-a furat, a luat o tur­nu­ră mai puțin obiș­nu­i­tă după ce s-a aflat că per­soa­na care a fost impli­ca­tă în mica infrac­țiu­ne este, de fapt, un om al legii.

La 18 febru­a­rie curent, într-un maga­zin din cen­trul capi­ta­lei s-a pro­dus un furt. Ima­gi­ni­le video cu acest caz au apă­rut, ini­țial, pe pagi­na de pe o rețea de soci­a­li­za­re a maga­zi­nu­lui res­pec­tiv, iar ieri, 28 febru­a­rie, la mai mul­te pos­tu­ri de tele­vi­ziu­ne. Din ima­gi­ni putem ober­va cum un băr­bat aco­pe­ră o feme­ie cu spa­te­le, iar aceas­ta ia rapid un vas și îl pune în gean­tă (minu­tul 1:35), în timp ce agen­tul de vân­ză­ri era dis­tras cu alte lucru­ri.

ZdG a aflat că în acest caz ar fi impli­cat Vadim Cio­ba­nu, șeful sec­ți­ei urmă­ri­re pena­lă a Cen­tru­lui pen­tru Com­ba­te­rea Tra­fi­cu­lui de Per­soa­ne. Anu­me Cio­ba­nu ar fi băr­ba­tul care-și pro­te­jea­ză soția, în timp ce aceas­ta pune în gean­tă sala­ti­e­ra, des­pre care maga­zi­nul anun­ța ulte­ri­or că are o valoa­re de apro­xi­ma­tiv 400 de lei. Băr­ba­tul a fost recu­nos­cut de mai mul­te per­soa­ne din antu­ra­jul său.

Con­tac­tat de repor­te­rul ZdG, ini­țial, Cio­ba­nu a negat că el ar fi per­soa­na pe care o vedem în video. „Nu este corect. Dați să vă explic: nu a avut loc niciun caz de furt”, ne-a spus Cio­ba­nu. După câte­va minu­te, aces­ta a reve­nit cu un apel tele­fo­nic și a încer­cat să afle ce vrem să facem cu infor­ma­ția pe care o avem. „Cum v-am comu­ni­cat ante­ri­or, așa fapt nu a avut loc și pre­su­pun că aveți de gând să publi­ca­ți vre­un arti­col. Îna­in­te să publi­ca­ți ceva de acest gen ar fi bine să vă docu­men­ta­ți. Înțe­leg că cine­va s-ar putea să-mi poar­te pică, dar tre­bu­ie să vă docu­men­ta­ți. Vor­bi­ți cu cei de la maga­zin. Chiar dacă au pos­tat ace­le ima­gi­ni mai târ­ziu le-au șters… Vede­ți, mai mul­te pos­tu­ri de tele­vi­ziu­ne au pos­tat acest video, dar ulte­ri­or l-au șters, înseam­nă că ceva nu e corect”, a sub­li­ni­at Cio­ba­nu. Între­bat de ce urmă­reș­te acest caz dacă sus­ți­ne că nu este impli­cat, el ne-a spus că a fost între­bat de mai mul­ți pri­e­te­ni dacă nu are vreo legă­tu­ră cu fur­tul.

După ce ieri, 28 febru­a­rie 2017, au făcut publi­ce ima­gi­ni­le cu fur­tul, la scurt timp, repre­zen­tan­ții maga­zi­nu­lui și-au schim­bat com­por­ta­men­tul. Potri­vit ofi­țe­ru­lui de pre­să al Poli­ți­ei Capi­ta­lei, Nata­lia Sta­ti, admi­nis­tra­ția maga­zi­nu­lui nu a depus o plân­ge­re la poli­ție. „La noi nu a par­ve­nit nicio plân­ge­re din par­tea admi­nis­tra­ți­ei maga­zi­nu­lui că de aco­lo s-ar fi sus­tras niș­te bunu­ri. Însă, cole­gii de la pre­să ne-au între­bat des­pre acest caz și noi ne-am auto­se­si­zat. Poli­ția a luat legă­tu­ra cu admi­nis­tra­ția maga­zi­nu­lui, dar ei refu­ză să depu­nă o plân­ge­re. Ei sus­țin că suma obiec­tu­lui furat este de cir­ca 400 de lei și nu vor să umble la Poli­ție sau Pro­cu­ra­tu­ră. Ei sus­țin că nu au pre­ten­ții și nu vor de la nime­ni nimic. În ast­fel de cazu­ri, dacă nu exis­tă o plân­ge­re din par­tea păr­ții vătă­ma­te, noi nu putem face nimic”, ne-a expli­cat Nata­lia Sta­ti.

Inci­den­tul a avut loc pe data de 18 febru­a­rie, însă admi­nis­tra­ția maga­zi­nu­lui a publi­cat abia ieri, 28 febru­a­rie, ima­gi­ni­le video, pe pagi­na ofi­ci­a­lă de face­bo­ok. Doar că, în decurs de câte­va ore, mate­ri­a­lul a fost șters.

Am sunat la maga­zi­nul unde s-a pro­dus fur­tul însă admi­nis­tra­ția a refu­zat să vor­beas­că cu noi, decla­rând că toa­te expli­ca­ți­i­le le putem găsi pe pagi­na lor de face­bo­ok. „Dra­gi pri­e­te­ni, dato­ri­tă sus­ți­ne­rii dvs, cazul dat a fost ope­ra­tiv și pozi­tiv solu­țio­nat”, găsim pe pagi­na de face­bo­ok a maga­zi­nu­lui, fără a fi spe­ci­fi­ca­te și alte deta­lii.

Cazul însă nu s-a oprit aici. Am tri­mis ima­gi­ni­le video pe ema­i­lul lui Vadim Cio­ba­nu, cerând totuși un comen­ta­riu din par­tea sa. La scurt timp după ce am tri­mis acest mesaj, am fost tele­fo­na­ți de către un băr­bat care s-a pre­zen­tat ca fiind „Vla­di­mir”, care ar fi rudă cu feme­ia care apa­re în ima­gi­ni­le video ală­tu­ri de Vadim Cio­ba­nu. Vla­di­mir ne-a spus că ar fi văzut pe pagi­na de you­tu­be a ZdG ima­gi­ni­le video cu fur­tul din maga­zi­nul din cen­trul capi­ta­lei, deși ZdG încă nu făcu­se publi­ce ace­le ima­gi­ni. El ne-a spus că cine­va i-a tri­mis imaginile,deși sin­gu­rul cu care am dis­cu­tat la subiect și care avea lin­kul către ima­gi­ni­le video a fost Vadim Cio­ba­nu, și ne-a reco­man­dat să ne docu­men­tăm și să ana­li­zăm dacă aces­tea repre­zin­tă motiv pen­tru a le face publi­ce, cu pre­ci­ză­ri des­pre per­soa­ne­le impli­ca­te. Băr­ba­tul ne-a mai zis că feme­ia din ima­gi­ni ar fi acum la spi­tal, din cau­za fap­tu­lui că ima­gi­ni­le au apă­rut ieri, 28 febru­a­rie, pe pagi­ni­le onli­ne ale mai mul­tor pos­tu­ri TV. L-am între­bat în ce rela­ții anu­me ar fi cu feme­ia, și el a zis că e unchiul ei și că ea o fi având 22-23 de ani, iar publi­ca­rea aces­tui video ar cau­za sufe­rin­țe anu­me ei.

După ce i-am tri­mis ima­gi­ni­le video lui Vadim Cio­ba­nu, am reve­nit cu un apel. Aces­ta ne-a zis că este ocu­pat și ne va suna pes­te câte­va minu­te. La scurt timp însă, la redac­ția ZdG a sunat, din nou, așa numi­ta rudă a feme­ii, Vla­di­mir, cerându-ne să nu pos­tăm ști­rea pen­tru că ast­fel i-am pro­vo­ca sufe­rin­țe feme­ii. L-am între­bat dacă băr­ba­tul care o înso­țeș­te pe feme­ie în maga­zi­nul de vese­lă este poli­țist și el nu a negat. Dar a ite­rat că ”toa­te tele­vi­ziu­ni­le și sur­se­le au șters acest video”, de ace­ea ”nici ZdG nu tre­bu­ie să publi­ce acest mate­ri­al”.

Am sunat, ulte­ri­or, în repe­ta­te rân­du­ri lui Vadim Cio­ba­nu, însă aces­ta nu a mai răs­puns la ape­lu­ri­le tele­fo­ni­ce. Mai târ­ziu, Cio­ba­nu ne-a tri­mis un ema­il în care afir­mă nu a avut loc niciun furt și că el nu este impli­cat. „Care­va furt nu a avut loc. Pen­tru a sta­bi­li dacă a avut loc vre-un furt, urmea­ză să dis­cu­ta­ți cu pro­pri­e­ta­rul maga­zi­nu­lui unde au fost făcu­te ima­gi­ni­le video. Tot­o­da­tă pot să vă con­firm că nu sunt impli­cat în care­va acțiu­ni de furt/sustragere. Cred că urmea­ză mai întâi să dis­cu­ta­ți cu repre­zen­tan­ții maga­zi­nu­lui, apoi să faceți care­va învi­nu­i­ri nefon­da­te”, ne-a scris poli­țis­tul.