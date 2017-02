REACȚIA șefului cu imobil de lux pe numele socrilor: „Nu sunt ȘANTAJABIL și nu am încălcat nimic”

Vasi­le Bot­na­ri, noul șef al Con­si­li­u­lui de admi­nis­tra­ție a Mol­do­va­Gaz, des­pre care ZdG a scris că și-a înscris casa de lux, în care locu­ieș­te cu fami­lia, pe nume­le socri­lor pen­sio­na­ri și că nu a indicat-o în nicio decla­ra­ție de ave­re, sus­ți­ne că „a răs­puns, nu o dată, inclu­siv pre­sei” că „este o locu­in­ță de fami­lie”, în care a inves­tit bani, atât el și soția, cât și socrii. Decla­ra­ți­i­le au fost făcu­te de Bot­na­ri într-un inter­viu publi­cat astăzi de către por­ta­lul deschide.md. Bot­na­ri nu a pre­ci­zat însă când și pen­tru ce insti­tu­ții de pre­să a vor­bit des­pre casa sa. Cert este fap­tul că noul șef de la Mol­do­va­Gaz refu­zat să dis­cu­te cu ZdG, deși am insis­tat pe par­cur­sul a câte­va zile, prin ape­lu­ri la tele­fo­nul mobil, în anti­ca­me­ră și la ser­vi­ci­ul de pre­să, să răs­pun­dă la câte­va între­bă­ri refe­ri­tor la imo­bi­lul, esti­mat la o valoa­re de pia­ță de cir­ca 6 000 000 de lei. Din anti­ca­me­ră ni s-a spus con­ti­nuu că şeful e în şedinţe, că e foar­te ocu­pat, că nu poa­te vor­bi, că nu va mai vor­bi.



Repor­ter deschide.md: Dacă tot ați vor­bit de casă, pre­sa a scris că aţi fi tri­şat când aţi depus decla­ra­ți­i­le de pro­pri­e­ta­te: nu ați fi decla­rat casa în care locu­iți cu fami­lia. Plus veni­tu­ri­le le-aţi fi obţi­nut de la niş­te între­prin­de­ri?

Vasi­le Bot­na­ri: „Aces­te acu­za­ții se înscriu în șirul de pre­siu­ni care se fac asu­pra mea din momen­tul în care s-a anun­țat can­di­da­tu­ra la con­du­ce­rea Mol­do­va­gaz. Vă asi­gur că, din acest punct de vede­re, nu sunt șan­ta­ja­bil și nu am încăl­cat nimic, iar decla­ra­ți­i­le de venit și pro­pri­e­ta­te mi-au fost veri­fi­ca­te de către CNI și sunt în con­for­mi­ta­te cu legea. În ceea ce pri­veş­te casa, am răs­puns nu o dată, inclu­siv pre­sei: este o locu­in­ță de fami­lie, ridi­ca­tă dintr-o casă veche, pro­cu­ra­tă de către părin­ții soți­ei. Am inves­tit în reno­va­re cu toții: atât eu cu soția, cât și socrii. Nu am con­si­de­rat și nu con­si­der că este corect să cer să-mi fie trans­mi­să în pro­pri­e­ta­te doar pen­tru că unii pot inter­pre­ta asta spe­cu­la­tiv. Fir­me­le des­pre care vor­bi­ți nu au avut, prac­tic, acti­vi­ta­te eco­no­mi­că și de mai mul­ți ani figu­rea­ză doar în acte. Am ară­tat asta şi în decla­ra­ți­i­le pe care le-am pre­zen­tat”, a răs­puns Bot­na­ri.