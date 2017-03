(foto) Mașina șefului SIS, implicată într-un accident rutier tăinuit de instituție

BMW-ul Ser­vi­ci­u­lui de Infor­ma­ții și Secu­ri­ta­te (SIS) în care s-ar fi aflat și șeful SIS, Mihai Balan, a fost impli­cat într-un acci­dent ruti­er, care s-a pro­dus luni dimi­nea­ță la inte­rec­ția stră­zi­lor Vlai­cu Pâr­că­lab și A. Sci­u­sev din capi­ta­lă. Insti­tu­ția însă nu a infor­mat opi­nia publi­că des­pre acci­dent, iar șofe­ri­ța care con­du­cea cea­lal­tă mași­nă sus­ți­ne că acci­den­tul a fost unul „ciu­dat” din mai mul­te punc­te de vede­re și că cei doi băr­bați din BMW au pără­sit locul acci­den­tu­lui, pe furiș, fără a se pre­zen­ta.

Luni, 13 mar­tie 2017, foto­gra­ful Con­stan­tin Gri­go­ri­ță a pla­sat pe o rețea de soci­a­li­za­re mai mul­te ima­gi­ni cu un banal acci­dent ruti­er. Un BMW, cu nume­re­le de înma­tri­cu­la­re ZHD 027 s-a tam­po­nat cu un Opel Cor­sa, la vola­nul căru­ia se afla o tână­ră, Mari­a­na. Ulte­ri­or, ZdG a con­sta­ta­tat însă că BMW-ul impli­cat în acci­dent apar­ți­ne SIS, fiind folo­sit de șeful insti­tu­ți­ei, Mihai Balan. Infor­ma­ția a fost con­fir­ma­tă de mai mul­te per­soa­ne din antu­ra­jul orga­ne­lor de drept.

Mari­a­na, per­soa­na care se afla la vola­nul mași­nii Opel Cor­sa a decla­rat pen­tru ZdG că după acci­dent, din BMW au cobo­rât două per­soa­ne „un tânăr și un băr­bat mai în vâr­stă, sur la cap, care era în cali­ta­te de pasa­ger. După acci­dent, ei au ple­cat. S-au făcut nevă­zuți prin mul­ți­me că noi nici nu am obser­vat…”, rela­tea­ză tână­ra. Am întrebat-o pe aceas­ta dacă per­soa­na la care face refe­ri­re este șeful SIS, Mihai Balan, însă aceas­ta ne-a infor­mat că nu cunoaș­te cum ara­tă aces­ta.

„Am fost apoi la Dis­pen­sa­rul Nar­co­lo­gic, am dat ana­li­ze, apoi am fost la poli­ție. La poli­ție l-am văzut din nou pe băr­ba­tul ăsta, în vâr­stă, care era în mași­nă. Vor­bea liniș­tit și le-a zis poli­țiș­ti­lor că, „dacă ceva, ne sunăm”. Eu când am dat măr­tu­rii, el a intrat în cabi­net și par­că așa tre­bu­ia să fie, nu mă cunoaș­te, nimic. Dar, după ce el a ple­cat de la acci­dent, a venit alt băi­at care a urcat în mași­nă. S-a încu­iat în mași­nă și a stat. Pes­te vreo jumă­ta­te de oră a venit cu totul alți băie­ți, au luat mași­na. Eva­cu­a­to­rul a venit. Poli­țiș­tii stă­teau pe lân­gă mași­nă. După acci­dent, de mași­na BMW-ului nici nu s-au apro­pi­at. Doar la mine. Da, acci­den­tul mi s-a părut ciu­dat. I-am între­bat pe poli­țiș­ti, de ce ei au pără­sit locul acci­den­tu­lui. Că ei nu au drep­tul. Ei nici măcar nu au venit să vadă ce e cu noi, dacă sun­tem vii sau mor­ți. Eu am che­mat sal­va­rea, am che­mat poli­ția. La mine în mași­nă erau niș­te rude, care erau înscri­se la spi­tal…”, rela­tea­ză tână­ra.

„BMW-ul mer­gea pe str. Sci­u­sev, cu vite­ză foar­te mare. Eu mă ridi­cam la deal, pe str. Pâr­că­lab, nu aveam vite­ză mare. M-am uitat în stân­ga. Am văzut mași­na de depar­te, dar știu că prin oraș se mer­ge cu 50-60 de km pe oră, cre­deam că am să trec inter­sec­ția. Dar, cum el avea vite­ză mare, eu cum am frâ­nat, dar el având vite­ză mare, l-am lovit dintr-o par­te”, poves­teș­te șofe­ri­ța.

În urma acci­den­tu­lui, nicio per­soa­nă nu a avut de sufe­rit. O mino­ră de 15 ani care se afla în auto­mo­bi­lul de model Opel Cor­sa a fost trans­por­ta­tă la spi­tal, însă a fost exter­na­tă la scurt timp. Une­le sur­se sus­țin însă că după acci­dent, șeful SIS ar fi fost inter­nat în spi­tal, infor­ma­ție care însă nu a fost con­fir­ma­tă.

ZdG a încer­cat să dis­cu­te în repe­ta­te rân­du­ri cu Mihai Balan, șeful SIS, cel care folo­seș­te mași­na impli­ca­tă în acci­dent, dar și cu Ser­vi­ci­ul de pre­să al insti­tu­ți­ei. Tele­foa­ne­le mobi­le ale lui Mihai Balan au fost însă deco­nec­ta­te, iar repre­zen­tan­ții Ser­vi­ci­u­lui de pre­să nu au răs­puns la ape­lu­ri. Pe site-ul SIS, nu exis­tă nicio infor­ma­ție ofi­ci­a­lă des­pre acci­den­tul în care a fost impli­ca­tă o mași­nă a insti­tu­ți­ei.

ZdG va reve­ni la subiect pe par­cur­sul zilei de mar­ți, 14 mar­tie.

foto­gra­fii de Con­stan­tin Gri­go­ri­ță