Șeful de poliție, implicat în furtul unei salatiere, și-a dat DEMISIA

Vadim Cio­ba­nu, șeful sec­ți­ei urmă­ri­re pena­lă a Cen­tru­lui pen­tru Com­ba­te­rea Tra­fi­cu­lui de Per­soa­ne, des­pre care ZdG a scris acum o săp­tămâ­nă că ar fi fost impli­cat, împre­u­nă cu soția, în fur­tul unei sala­ti­e­re dintr-un maga­zin din cen­trul capi­ta­lei, și-a dat demi­sia. Infor­ma­ția a fost con­fir­ma­tă de către Lili­an Levan­do­vs­chi, șeful Cen­tru­lui pen­tru Com­ba­te­rea Tra­fi­cu­lui de Per­soa­ne.

Lili­an Levan­do­vs­chi a decla­rat că se află într-o depla­sa­re pes­te hota­re­le țării și nu cunoaș­te deta­li­i­le demi­si­ei func­țio­na­ru­lui, deo­a­re­ce ordi­nul de numi­re sau eli­be­ra­re din func­ție este sem­nat de Depar­ta­me­tul resur­se uma­ne a IGP și nu de con­du­ce­rea Cen­tru­lui pen­tru Com­ba­te­rea Tra­fi­cu­lui de Per­soa­ne. Aces­ta expli­cat că pe nume­le lui Ceba­nu a fost ini­ția­tă o anche­tă de ser­vi­ciu de către Direc­ția inspec­ta­re efec­tiv a IGP.

Un banal furt al unei sala­ti­e­re cu o valoa­re de apro­xi­ma­tiv 400 de lei dintr-un maga­zin din cen­trul capi­ta­lei s-a trans­for­mat într-o ade­vă­ra­tă tele­no­ve­lă.

La 18 febru­a­rie curent, într-un maga­zin din cen­trul capi­ta­lei s-a pro­dus un furt. Ima­gi­ni­le video cu acest caz au apă­rut, ini­țial, pe pagi­na de pe o rețea de soci­a­li­za­re a maga­zi­nu­lui res­pec­tiv, iar ieri, 28 febru­a­rie, la mai mul­te pos­tu­ri de tele­vi­ziu­ne. Din ima­gi­ni putem ober­va cum un băr­bat aco­pe­ră o feme­ie cu spa­te­le, iar aceas­ta ia rapid un vas și îl pune în gean­tă, în timp ce agen­tul de vân­ză­ri era dis­tras cu alte lucru­ri.

ZdG a aflat că în acest caz ar fi impli­cat Vadim Cio­ba­nu, șeful sec­ți­ei urmă­ri­re pena­lă a Cen­tru­lui pen­tru Com­ba­te­rea Tra­fi­cu­lui de Per­soa­ne. Anu­me Cio­ba­nu ar fi băr­ba­tul care-și pro­te­jea­ză soția, în timp ce aceas­ta pune în gean­tă sala­ti­e­ra, des­pre care maga­zi­nul anun­ța ulte­ri­or că are o valoa­re de apro­xi­ma­tiv 400 de lei. Băr­ba­tul a fost recu­nos­cut de mai mul­te per­soa­ne din antu­ra­jul său.

Con­tac­tat de repor­te­rul ZdG, ini­țial, Cio­ba­nu a negat că el ar fi per­soa­na care apa­re în înre­gis­tra­rea video. Ulte­ri­or însă, șeful de poli­ție a reve­nit cu un apel pen­tru a afla ce infor­ma­ții deți­nem. Între­bat de ce urmă­reș­te acest caz dacă sus­ți­ne că nu este impli­cat, Vadim Cio­ba­nua spus că a fost între­bat de mai mul­ți pri­e­te­ni dacă nu are vreo legă­tu­ră cu fur­tul.

La scurt timp după ce au fost publi­ca­te ima­gi­ni­le video, repre­zen­tan­ții maga­zi­nu­lui, care ante­ri­or soli­ci­tau pe rețe­lel de soci­a­li­za­re ajur­tor pen­tru a afla iden­ti­ta­tea per­soa­nei, și-au schim­bat com­por­ta­men­tul. Potri­vit ofi­țe­ru­lui de pre­să al Poli­ți­ei Capi­ta­lei, Nata­lia Sta­ti, admi­nis­tra­ția maga­zi­nu­lui nu a depus o plân­ge­re la poli­ție.

Am tri­mis ima­gi­ni­le video pe ema­i­lul lui Vadim Cio­ba­nu, cerând totuși un comen­ta­riu din par­tea sa. La scurt timp după ce am tri­mis acest mesaj, am fost tele­fo­na­ți de către un băr­bat care s-a pre­zen­tat ca fiind „Vla­di­mir”, care ar fi rudă cu feme­ia care apa­re în ima­gi­ni­le video ală­tu­ri de Vadim Cio­ba­nu, cerându-ne să nu pos­tăm ști­rea pen­tru că ast­fel i-am pro­vo­ca sufe­rin­țe feme­ii.