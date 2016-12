Ruda șefului Serviciului Vamal și membrul PD nu au stat prea mult după gratii

Vic­tor Mano­li și Vea­ce­slav Par­fe­ne, șeful și adjunc­tul Biro­u­lui Vamal Unghe­ni, pro­mo­va­ți în func­ție de actu­a­lul șef al Ser­vi­ci­u­lui Vamal, Vita­lie Vra­bie, reți­nu­ți pen­tru coru­pe­re pasi­vă pe 13 decem­brie 2016, au fost tri­miși, recent, în arest la domi­ci­liu. Vic­tor Mano­li este un sus­ți­nă­tor activ al Par­ti­du­lui Demo­crat, iar Vea­ce­slav Par­fe­ne, șeful adjunct al Biro­u­lui, este o rudă a actu­a­lu­lui șef al Ser­vi­ci­u­lui Vamal, Vita­lie Vra­bie, așa cum ZdG a anun­țat ante­ri­or.

Pes­te două zile de la reți­ne­rea celor doi șefi, ală­tu­ri de alți cola­bo­ra­to­ri vama­li, func­țio­na­rii au fost duși în fața jude­că­to­ru­lui de instruc­ție, care le-a apli­cat man­da­te de arest pen­tru 20 și/sau 25 de zile. Prin­tre cei care au fost ares­ta­ți se numă­rau și Vic­tor Mano­li, dar și Vea­ce­slav Par­fe­ne. Eve­ni­men­tul a fost medi­a­ti­zat de mai mul­te insti­tu­ții de pre­să. La scurt timp însă, avo­ca­ții aces­to­ra s-au adre­sat la Cur­tea de Apel Chi­și­nău, care a decis să schim­be măsu­ra pre­ven­ti­vă și să-i tri­mi­tă pe Par­fe­ne și Mano­li în arest la domi­ci­liu, aco­lo unde func­țio­na­rii își petrec săr­bă­to­ri­le de iar­nă. Ședin­țe­le de la Cur­tea de Apel au avut loc fără medi­a­ti­za­re din par­tea pre­sei.

Infor­ma­ția des­pre fap­tul că cei doi func­țio­na­ri impor­tan­ți reți­nu­ți pe 13 decem­brie au scă­pat de izo­la­tor a fost con­fir­ma­tă pen­tru ZdG de către pro­cu­ro­rul de caz, Vla­di­slav Bobrov.

„Nu am pri­mit încă deci­zia moti­va­tă a Cur­ții, așa că nu vă pot spu­ne moti­va­rea, am văzut doar dis­po­zi­ti­vul care a fost citit în sală. Deci­zia CA este ire­vo­ca­bi­lă, noi nu mai putem soli­ci­ta ca ei să se întoar­că în izo­la­tor. Aces­te per­soa­ne nu recu­nosc acu­za­ți­i­le, ple­dea­ză nevi­no­va­ți”, zice Bobrov.

Vic­tor Mano­li, per­soa­na reți­nu­tă și eli­be­ra­tă la scurt timp, șeful Biro­u­lui Vamal Unghe­ni, este mem­bru al Par­ti­du­lui Demo­crat. Aces­ta a lucrat ante­ri­or mai mul­ți ani la Vama Scu­le­ni, după care a acti­vat în orga­ne­le cadas­tra­le din Chi­și­nău. Îna­in­te de a reve­ni la Vamă, a con­dus sec­ția Căi­lor Fera­te a Mol­do­vei (CFM) de la Basa­ra­beas­ca. Pe o rețea de soci­a­li­za­re, Mano­li apa­re în ima­gi­ni ală­tu­ri de lide­rii PD, inclu­siv în com­pa­nia lui Andri­an Can­du, pre­șe­din­te­le Par­la­men­tu­lui R. Mol­do­va. După ce Vita­lie Vra­bie a fost insta­lat șef la SV, Mano­li a reve­nit și el în acest sis­tem, fiind numit șeful Biro­u­lui Vamal Unghe­ni.

Deși în spa­ți­ul public s-a vehi­cu­lat fap­tul că prin­tre cei reți­nu­ți s-ar afla și „cumna­tul lui Vita­lie Vra­bie”, infor­ma­ția nu cores­pun­de ade­vă­ru­lui. Vea­ce­slav Par­fe­ne, cea­lal­tă per­soa­nă reți­nu­tă și apoi tri­mi­să în arest la domi­ci­liu, este, de fapt, o rudă mai înde­păr­ta­tă a actu­a­lu­lui șef al SV, care, însă, a fost pro­mo­va­tă tot în peri­oa­da lui Vra­bie. Mai exact, Vea­ce­slav Par­fe­ne este fra­te­le soți­ei lui Iurie Vra­bie care, la rându-i, este fra­te­le lui Vita­lie Vra­bie. Iurie Vra­bie este vice­pre­șe­din­te­le Orga­ni­za­ți­ei raio­na­le de par­tid Unghe­ni a PD și șeful Orga­ni­za­ţi­ei oră­şă­nești Unghe­ni a for­ma­țiu­nii. Iurie Vra­bie este unul din­tre cei mai impor­tan­ți oame­ni de afa­ce­ri din dome­ni­ul agri­cul­tu­rii din raio­nul Unghe­ni. Într-o afa­ce­re, aces­ta este par­te­ner și cu soția lui Iurie Chi­rin­ciuc, minis­trul Trans­por­tu­ri­lor și Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor.

Deși din anti­ca­me­ra lui Vita­lie Vra­bie ni s-a trans­mis că aces­ta este prea ocu­pat pen­tru a dis­cu­ta cu noi, fiind într-o ședin­ță, iar ulte­ri­or va ple­ca la ședin­ța Guver­nu­lui, iar Ser­vi­ci­ul de Pre­să al SV ne-a cerut să remi­tem între­bă­ri­le în scris, l-am găsit pe șeful SV la unul din nume­re­le sale de tele­fon per­so­na­le. Aces­ta a recu­nos­cut că șefii Biro­u­lui Vamal Unghe­ni reți­nu­ți de CNA au fost pro­mo­va­ți de el în aces­te func­ții.

„Ei erau în sis­tem. Care e pro­ble­ma? Erau în sis­tem până a veni eu în Vamă. Da, unul e rudă, dar el are un sta­giu de 20 de ani de acti­vi­ta­te în Vamă. Nu eu i-am făcut pe ei vame­și. Da, eu i-am numit. Pe unul șef, pe unul adjunct. Cel care a fost îna­in­te lui a fost trans­fe­rat șef la Băl­ți, adjunc­tul a fost eli­be­rat pe pro­ble­me de inte­gri­ta­te. Noi avem numiți lide­ri în per­ma­nen­ță. Dacă aș avea regre­te, dvs ce o să vă dea? Eu am regre­te pen­tru situ­a­ți­i­le care se întâm­plă, dar nu pun regre­te­le pe rude, pe cunoș­tin­țe. Pen­tru mine toți sunt în ega­lă măsu­ră cola­bo­ra­to­ri vama­li și tre­bu­ie să res­pec­te legea și Codul Vamal. Regre­te­le sunt că mai sunt oame­ni în sis­tem care pro­voa­că dure­ri de cap. În con­di­ți­i­le legii, nu tre­bu­ie să admi­tem nimic, iar orga­ne­le de resort tre­bu­ie să se cla­ri­fi­ce. Nu este loc de sen­ti­men­te”. Între­bat dacă nu se sim­te vizat de acțiu­ni­le CNA-ului, Vra­bie a pre­ci­zat că „eu nu pot să știu ce are de gând să facă CNA. Eu nu sunt impli­cat în lucru­ri și nu am nicio legă­tu­ră cu cele care s-au întâm­plat. Dacă CNA docu­men­tea­ză oame­nii, nu îmi rapor­tea­ză mie. Dacă dân­șii au ceva în adre­sa mea, ei au să anun­țe în modul sta­bi­lit”, zicea Vita­lie Vra­bie.