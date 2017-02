Copil de migrant

Pri­mul a ple­cat tata. Sără­cia și dato­ri­i­le fra­te­lui mai mare la „Gri­go­ru­ță” l-au fugă­rit pes­te mări și țări. Îl văd de par­că ar fi acum prin ochii mei de 6 ani cum, în fuga vân­tu­lui, își punea cele mai nece­sa­re lucru­ri într-o gean­tă mică, nea­gră. Nu prea înțe­le­geam ce se întâm­plă, dar țin min­te că eram foar­te amă­râ­tă că tata va lip­si la con­cer­tul șco­lar de care mă pre­gă­team zi și noap­te – Domni­ța Pri­mă­ve­rii. Sin­gu­ra feri­ci­re era că nu va mai veni acel om cu mași­na, să cea­ră bani de la tata și poa­te mama nu va mai plân­ge toa­tă noap­tea.

În ast­fel de cir­cum­stan­țe, omul deco­rat cu meda­lie de aur în școa­lă și cu Ordi­nul Ște­fan cel Mare, a ajuns în Irlan­da, după mai mul­te ten­ta­ti­ve de a ple­ca în baza unor docu­men­te fal­se și după zile petre­cu­te în închi­so­ri­le cu migran­ți.

Pri­mii doi ani au tre­cut prin­tre scri­so­ri pli­ne de dor, colec­tând, împre­u­nă cu fra­te­le, sti­ke­re spe­cial pen­tru scri­so­ri­le tri­mi­se lui tata. Doar după ce și-a rezol­vat pro­ble­ma acte­lor, la un Reve­li­on, tata a reu­șit să vină aca­să.

A fost cea mai feri­ci­tă iar­nă din via­ța noas­tră, cu bom­bo­a­ne deli­cioa­se, cu jucă­rii și hăi­nu­țe din Irlan­da.

Micul nos­tru vis a fost zdrun­ci­nat când am des­co­pe­rit că tata pla­ni­fi­ca să o ia și pe mama în Irlan­da, noi fiind lăsa­ți în gri­ja mătu­șii noas­tre, care e mai pre­ți­oa­să ca aurul. Toa­tă via­ța ea m-a tra­tat ca pe copi­lul ei, dar, în acel an, fără mama și tata, nimic nu mă putea ali­na. Tot atun­ci, pe când eram fără părin­ți aca­să, s-a stins din via­ță buni­ca, mama tată­lui meu, pro­fe­soa­ră de fizi­că și chi­mie. Deo­a­re­ce îi expi­ra viza, tata nu a putut veni la înmor­mân­ta­rea buni­cii, trimițându-l pe fra­te­le mai mic, care deja lucra cu el în Irlan­da.

Toam­na pri­mi­se­răm vești bune, că în curând vor veni și ne vor lua și pe noi. Numă­ram secun­de­le, săream arsă de fie­ca­re dată când suna tele­fo­nul. Poa­te de data asta mi-au des­chis vize­le.

Desi­gur, toa­tă școa­la știa că în curând voi ple­ca. Când mama ne-a anun­țat că ne-au des­chis vize­le și că, în curând, vor veni să ne ia înco­lo, am tră­it o bucu­rie în două cu lacri­mi. Aveam o sta­re atât de încăr­ca­tă cu emo­ții, încât, fiind sin­gu­ră aca­să, nu ști­am cum să mi-o exprim și am înce­put să pic­tez. Am dese­nat un pla­cat mare plin de culo­ri, avi­oa­ne, nuri bucu­ro­și, soa­re. Mesa­jul aces­tui desen era „Eu mă duc în Irlan­da”. Am afi­șat lucra­rea în cori­dor, ca mătușa să vadă nou­ta­tea, ime­di­at cum va des­chi­de ușa. Dar, caru­se­lul emo­ți­i­lor a fost atât de obo­si­tor, încât mă lovi­se un somn atât de adânc, încât mătușa mai nu stri­ca­se ușa, ca să între în apar­ta­ment.

În scurt timp, am ate­ri­zat în țara pe care nu mai aveam răb­da­re sa o văd, țara care mereu dimi­nea­ța miroa­se a pâi­ne pră­ji­tă, iar tot acul este bân­tu­i­tă de vân­tu­ri și ploi. De 14 ani deja, pen­tru noi, aceas­tă țară se chea­mă aca­să, chiar dacă nu a fost deloc ușor să ne cro­im un drum în via­ța de aco­lo.

Mariana Verdeș