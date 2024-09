VIDEO Primarul Comratului: Noi 70 de ani am trăit în URSS, n-am avut drum 40 de ani. După asta am fost în Europa, ei întotdeauna au construit ceva pentru oameni: drumuri, canalizare. De asta eu și mă uit acolo unde-i mai bine.

„Eu trăiesc în Europa, în centrul ei. Eu m-am născut aici, în centrul Europei, cum pot eu să fiu împotriva familiei mele?” spune primarul Comratului, Serghei Anastasov, într-un nou clip publicat de ADEPT în cadrul unei serii video despre drumul european al Republicii Moldova, publicate pe parcursul lunii septembrie și octombrie, cu scopul unei mai bune informări a populației înainte de referendumul din 20 octombrie.

Iată câteva dintre declarațiile alesului local din interviu:

„Noi 70 de ani am trăit în URSS. Eu n-am avut drum 40 de ani, nimeni n-a venit, nu m-a întrebat, nici n-a promis (să construiască unul). După asta am fost în Europa, am văzut cum trăiesc oamenii. Am fost în Germania, în Olanda, practic în toate țările (europene) am fost, am văzut că oamenii n-au stat pe loc după al Doilea Război Mondial, întotdeauna au construit ceva, drumuri, canalizare, tot pentru oameni. De asta eu și mă uit acolo unde-i mai bine.”