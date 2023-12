VIDEO „Nu este cea mai bună perioadă să fii responsabil de economie”. Dumitru Alaiba, ministrul Dezvoltării economice și digitalizării, la Podcast ZdCe

„Atunci când vezi că țara nu devine mai bogată, când vezi că țara nu se dezvoltă, probabil nu îți vezi viitorul aici, acasă, atât de clar”, a declarat Dumitru Alaiba, ministrul Dezvoltării economice și digitalizării, la Podcast ZdCe.

Întrebat dacă R. Moldova a devenit mai bogată odată cu venirea la guvernare a Partidului Acțiune și Solidaritate, Dumitru Alaiba a spus: „Nu este cea mai bună perioadă să fii responsabil de economie și am știu asta din prima zi în care am acceptat, eu de exemplu, acest post”.

Referitor la venirea în R. Moldova a unor branduri internaționale mari și a unor rețele de magazine, ministrul a declarat că „o să avem în perioada următoare câteva știri bune la acest capitol”.

În ceea ce privește noul embargo impus de Federația Rusă pentru fructele și legumele din R. Moldova, ministrul Dezvoltării economice și digitalizării a subliniat: „Ne miră asta, oare? Poate ne-a șocat 20 de ani în urmă, dar acuma nu cred că ar trebui să ne mire sau să ne surprindă așa fel de decizii. De fiecare dată când la Chișinău se ia o decizie care nu prea place la Moscova, economia noastră este pedepsită și antreprenori concreți trebuie să sufere, din cauză că unui birocrat din Moscova brusc nu-i place nu știu ce componentă și nu știu ce a găsit absolut întâmplător și aleatoriu. (…) Întreg comerțul nostru cu Rusia este, practic, sub 5 %. Cifre exacte nu vreau să dau, pentru că nu le am acum. Haideți să ne amintim cum doar 15 ani în urmă comerțul nostru era în proporție de 70% cu Rusia și CSI și cât de mult noi am reușit să ne schimbăm, să ne transformăm economia în doar 15 ani. Acum comerțul nostru este în proporție de peste 70 % cu totul în altă direcție. Eu vorbesc despre țările din UE, EFTA, Marea Britanie, SUA, Canada”, a declarat Dumitru Alaiba.