ZdG i-a acționat în judecată pe Iurie Răileanu, Tatiana Costachi, Natalia Morari și Dragoș Galbur

Ziarul de Gardă a acționat în judecată patru persoane publice care au răspândit informații false despre redacție și reprezentanții ei. Toate cele patru procese sunt deja pe rolul instanței. În spiritul transparenței, facem publice aceste cazuri și motivele pentru care am decis să solicităm în instanță dezmințirea acestor informații.

ZdG vs. Iurie Răileanu și Tatiana Costachi

Ziarul de Gardă l-a acționat în judecată pe Iurie Răileanu, consilier local în comuna Ivancea, după ce acesta a lansat în spațiul public informații false despre ZdG.

În timpul unei emisiuni cu titlul „Dezvăluiri despre Ziarul de Gardă – Amalgamarea și românizarea / Iurie Raileanu – jurnalist”, publicată pe canalul de YouTube „Vector Moldova”, Răileanu spunea că „Ziarul de Gardă a fost fondat de statul vecin, de români” și că „prima denumire a ziarului (ZdG, n.r.) era Gazeta de Joi. […] Ele (Aneta Grosu și Alina Radu, cofondatoarele ZdG, n.r.) îmi explicau mie că e nevoie urgent de făcut SRL-ul acesta de editare a ziarului, pentru că de la București vin finanțările și trebuie urgent SRL-ul. Eu l-am deschis, ele au plecat cu documentația la București și aici s-a încheiat drumul”, a spus acesta.

Informațiile sunt false, iar redacția a solicitat instanței dezmințirea lor. În aceeași emisiune, Iurie Răileanu a lansat și mai multe informații false despre Alina Radu, cofondatoare și directoare a ZdG.

După înaintarea unor cereri prealabile, în iunie 2026, Alina Radu și ZdG au înaintat cerere de chemare în judecată împotriva lui Iurie Răileanu și a Companiei de televiziune „Cotidian” SA, care gestionează postul „TVC21” – cu privire la apărarea onoarei, demnităţii și reputaţiei profesionale.

Captură din emisiunea „Vector Moldova”, în cadrul căreia Iurie Răileanu a făcut afirmații false

Prima ședință de judecată a avut loc pe 8 octombrie 2026. Iurie Răileanu îl are în calitate de apărător pe Igor Hlopețchi, tot el avocatul partidului „Moldova Mare” și nr. 6 în lista de candidați depusă de partid la CEC pentru alegerile parlamentare din septembrie 2025.

ZdG și Alina Radu au înaintat cerere prealabilă, iar ulterior și cerere de chemare în judecată, și împotriva Tatianei Costachi, prezentatoarea emisiunii al cărei invitat a fost Iurie Răileanu. O ședință de judecată în acest caz a fost programată pentru luna martie 2027.

Emisiunea „Vector Moldova”, prezentată de Tatiana Costachi și produsă „gratuit” de TVC21

Emisiunea „Vector Moldova”, în cadrul căreia Iurie Răileanu a făcut aceste afirmații, este prezentată de Tatiana Costachi, despre care presa a scris de mai multe ori că promovează narațiunile false ale propagandei de la Kremlin sub pseudonimul „Costa Moldovanca”. Costachi și Răileanu sunt și colegi în partidul „Moldova Mare”, condus de fosta procuroră Victoria Furtună, despre care investigațiile ZdG au arătat că s-a afiliat cu Ilan Șor.

Iurie Răileanu, Victoria Furtună și Tatiana Costachi. Sursa foto: facebook/Victoria Furtună

Tatiana Costachi și Iurie Răileanu s-au regăsit pe lista de candidați propuși de partidul „Moldova Mare” la alegerile parlamentare din septembrie 2025. De asemenea, Iurie Răileanu și Victoria Furtună sunt coautori ai așa-numitului album monografic „Moldova Mare”, lansat în iulie 2025.

Iurie Răileanu și Victoria Furtună la lansarea albumului monografic „Moldova Mare”. Sursa foto: facebook/Victoria Furtună

Deși în spotul de promovare a emisiunii „Vector Moldova”, șters între timp de pe facebook, se spunea că aceasta va fi difuzată la postul de televiziune „TVC21”, în cadrul unui control efectuat de Consiliul Audiovizualului (CA) ca urmare a petiției depuse de Alina Radu, directoarea ZdG, reprezentanții televiziunii au declarat că după vizionarea primelor ediții ale emisiunii au decis să renunțe la acest proiect și că nu l-au difuzat.

O altă ediție a emisiunii „Vector Moldova” a folosit burtiera cu logo-ul TVC21

Cât despre faptul că „Vector Moldova” a fost filmată în studioul TVC21, reprezentanții „Cotidian” SA (compania care deține TVC21) au declarat că au semnat un contract de comodat cu „Moldova Mare”. Ulterior, la 18 iunie 2026, CA a recepționat o scrisoare prin care „Cotidian” SA prezenta un contract de comodat care ar fi fost semnat la 26 martie 2026 între „Cotidian” SA, pe de o parte, și Tatiana Costachi și Victor Stepaniuc (prezentatorii emisiunii) pe de alta.

Conform contractului prezentat la CA, „Cotidian” SA (postul de televiziune „TVC21”) ar fi oferit gratuit studioul propriu pentru organizarea și realizarea filmărilor emisiunii „Vector Moldova”, punând la dispoziție echipamentul tehnic și personalul necesar pentru realizarea acestora. Contractul prezentat la CA nu prevedea însă și difuzarea, retransmiterea sau plasarea emisiunii „Vector Moldova” în grila de emisie a postului „TVC21” și pe alte platforme media ale „Cotidian” SA.

În descrierea canalului de youtube „Vector Moldova” se spunea că emisiunea va fi difuzată „în fiecare marți și joi, ora 21:30, la TVC21”. Între timp, descrierea canalului a fost modificată, fiind înlăturată mențiunea despre difuzarea la TVC21

În urma aceluiași control, CA a sancționat cu amendă de 10 mii de lei furnizorul de servicii media audiovizuale neliniare (care nu au program fix de difuzare) în persoana lui Victor Stepaniuc și a Tatianei Costachi, deținători ai serviciului media audiovizual neliniar „Vector Moldova”, pentru încălcarea prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova.

Codul prevede, printre altele, că furnizorii de servicii media sunt obligați „să asigure distincția clară între fapte și opinii” și „să asigure în cadrul relatărilor cu privire la un fapt sau un eveniment că informația este verificată și prezentată în mod imparțial și cu bună-credință” .

Autorii emisiunii „Vector Moldova”: Tatiana Costachi și Victor Stepaniuc (fost deputat comunist)

ZdG vs. Natalia Morari

În decembrie 2025, ZdG a chemat-o în judecată și pe fosta jurnalistă de televiziune Natalia Morari, în prezent autoarea unor emisiuni publicate pe internet. În octombrie 2025, pe canalul de Telegram „Morari.news”, aceasta a susținut că Ziarul de Gardă este „afiliat partidului de guvernare”.

Postări de pe canalul de Telegram „Morari.news”

În cererea de chemare în judecată, ZdG menționează că „își desfășoară activitatea în mod independent, în conformitate cu legislația mass-media, Codul Deontologic al Jurnalistului și politica editorială, care prevăd obligativitatea de a fi independenți, echidistanți și imparțiali. Din considerentele enumerate, publicația nu este afiliată partidului de guvernare și nu poate fi catalogată astfel. […] Totodată, ZdG nu a recepționat vreodată sarcini, foloase sau instrucțiuni de la partidul de guvernare, critică acțiunile acestuia exact ca și pe cele ale altor partide și nu îi este subordonat în niciun fel. Această afirmație denaturează realitatea, este defăimătoare și lezează reputația profesională a publicației.”

În cererea de chemare în judecată, ZdG a solicitat instanței s-o oblige pe Natalia Morari să dezmintă afirmațiile false, să exprime scuze publice și să compenseze prejudiciul moral și de imagine cauzat publicației noastre. Următoarea ședință de judecată este programată pentru 9 noiembrie 2026.

Fosta jurnalistă de televiziune Natalia Morari. Sursa foto: captură YouTube/ mai întreb o dată

ZdG vs. Dragoș Galbur

În noiembrie 2025, la o postare pe Facebook a expertului în politici economice Stas Madan despre banii transferați de Ministerul Culturii către Poșta Moldovei pentru a acoperi majorarea tarifelor de distribuție a publicațiilor tipărite, Dragoș Galbur (liderul Partidului Național Moldovenesc) a comentat:

„Ziarul de Gardă slujește guvernarea cu vârf și îndesat. Ceea ce ai publicat aici, Stas, e așa, bacșiș, în realitate, alimentarea cu bani a ziarului de propagandă fiind înzecit mai mare.”

Postarea lui Stas Madan și comentariul lui Dragoș Galbur

Afirmațiile făcute de Dragoș Galbur sunt false, defăimătoare și lezează reputația profesională a publicației periodice „Ziarul de Gardă” SRL. Astfel, după ce Dragoș Galbur nu a oferit răspuns cererii prealabile, ZdG l-a acționat în judecată, solicitând dezmințirea afirmațiilor false, exprimarea scuzelor publice și perfectarea a 50 de abonamente la ZdG pentru 50 de persoane pensionare sau cu dizabilități. Cea mai recentă ședință de judecată în acest caz a avut loc marți, 20 octombrie.

Dragoș Galbur, președinte PNM. Sursa: Facebook/Dragoș Galbur