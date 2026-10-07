Zbor neautorizat în spațiul aerian al R. Moldova, în contextul atacurilor asupra Ucrainei

Un zbor neautorizat a fost depistat miercuri, 7 octombrie, în spațiul aerian al R. Moldova, în zona localității Pervomaisc. Serviciul Operații Aeriene al Armatei Naționale informează că acesta a părăsit spațiul aerian național un minut mai târziu, în direcția localității Limanske, regiunea Odesa, Ucraina.

Ministerul Apărării precizează că, potrivit informațiilor Serviciului Operații Aeriene al Armatei Naționale, zborul a fost depistat la ora 20:04 și a părăsit spațiul aerian al R. Moldova la ora 20:05.



Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații suplimentare cu privire la zborul depistat.