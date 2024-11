Vizita lui Parlicov la Sankt Petersburg: între „capcană și umilință” și „chiar și cu agresorii se poate de vorbit cu capul sus, dacă ai demnitate”

Astăzi, 25 noiembrie, când se împlinesc 1006 zile de la invadarea Ucrainei de către Rusia, ministrul Energiei din R. Moldova a mers la Sankt Petersburg pentru a se întâlni cu reprezentanții Gazprom. Anunțul despre această vizită a trezit multiple critici în societate.

Multiple voci s-au arătat indignate de faptul că Victor Parlicov „va da mâna cu exponenții unui stat agresor” și au calificat această vizită drept „o capcană și o umiliță”. Alte voci admit că „această vizită poate fi considerată sensibilă”, dar spun că este și o „necesitate tristă”, invocând criza umanitară care ar putea izbucni în regiunea transnistreană, dacă cei de la Gazprom nu vor livra gaze naturale în regiune.

„Bine că nu merge Dorin Recean” și „chiar și cu agresorii se poate de vorbit cu capul sus ,dacă ai demnitate” – mai spun alte voci.

Miercuri, 20 octombrie, s-a aflat că ministrul Energiei, Victor Parlicov, a fost invitat la Sankt Petersburg de către Gazprom. Ulterior, prim-ministrul, Dorin Recean, a confirmat că Victor Parlicov, directorul interimar Moldovagaz, Vadim Ceban, dar și noul director desemnat al Moldovagaz, Dorin Junchietu, merg astăzi, 25 noiembrie, în Federația Rusă pentru a se asigura „că vor fi livrări de gaze naturale pe malul stâng al Nistrului, astfel încât să fie asigurați cu gaze cetățenii de acolo, dar și pentru producerea energiei pe malul drept”.

Premierul a explicat necesitatea ca să meargă și directorul interimar Moldovagaz, Vadim Ceban, dar și noul director desemnat al Moldovagaz, Dorin Junchietu, așa cum „consiliul de observatori, care este controlat de Gazprom, încă nu l-a aprobat”.

Ambii oficiali au declarat că „este un subiect delicat și foarte serios”. Ulterior, Victor Parlicov a venit cu detalii despre agenda vizitei. Acesta a spus că „înțelege că este sensibilă însăși vizita în Federația Rusă, care este țară agresor în cazul Ucrainei, dar acestea sunt opțiunile”. „Ori mergi și discuți, ori nu mergi și discuți. Dacă nu discuți ratezi o posibilitate de a avea un dialog și a rezolva problema”, a menționat acesta. Totodată, Parlicov a menționat că unul dintre motivele principale este păstrarea securității regionale, prin asigurarea că regiunea transnistreană va avea gaze după 1 ianuarie.

Totodată, responsabilul a afirmat că și subiectul datoriilor pe care Gazprom le impută malului drept al R. Moldova a fost indicat în invitația la discuții.

Vineri, 22 martie, a fost făcută public o scrisoare expediată de Moldovagaz Ministerului Energiei despre vizita de lucru a unei delegații Moldovagaz din luna octombrie. Potrivit documentului publicat de jurnalistul Alexandru Cozer, s-ar fi ajuns deja la înțelegerea ca partea rusă să livreze în continuare gaze pentru regiunea transnistreană. Mai mult decât atât, Gazprom s-a arătat „disponibil” să livreze gaze naturale și malului drept.

Reacțiile în spațiul online nu au întârziat să apară. Expertul Sergiu Tofilat, membru al Consiliului de Observatori la Moldovagaz, a declarat că vede vizita anunțată de Parlicov la Sankt Petersburg drept „o capcană și o umilință”.

Tofilat nu vede necesitatea acestei vizite nici pentru unul dintre cele trei subiecte anunțate.

„Gaze pentru malul stâng.

Autorităţile noastre au anunţat că nu vor obstrucţiona livrarea gazelor către malul stâng, dacă Rusia vrea să le dea gaz pe datorie. Potrivit contractului, Gazprom are obligaţia să aducă gaze la hotarul R. Moldova. Cel mai probabil, după 31 decembrie nu vor mai putea tranzita prin Ucraina. Gazprom nu are decât să se adreseze la Moldovagaz (nu la minister!) şi să ceară modificarea contractului, cu livrarea gazelor la hotarul Ucraina-Rusia. Iată în baza unei asemenea adresări putem discuta cine să transporte gazele prin Ucraina.

Alternativ, Gazprom poate aduce gaze prin Turcia, în regim revers prin gazoductul transbalcanic (Bulgaria-România). Vor să dea gaze, au toate posibilităţile s-o facă, nu avem ce discuta cu ei.

Referitor la datoria la gaz, pe care autoritățile R. Moldova nu o recunosc, Tofilat sugerează adresarea în judecată.

Iar referitor la aprobarea noii conduceri de la Moldovagaz, Tofilat susține că singura soluție este instituirea administrării externe.

„Reprezentanţii Gazprom nu au votat pentru schimbarea conducerii Moldovagaz pentru că ştiu că unii decidenţi politici de la Chişinău îşi doresc să-l păstreze pe actualul preşedinte. Blocajul poate fi depăşit prin instituirea administrării externe la Moldovagaz. Atunci Gazprom va înţelege că nu au încotro şi vor vota. Din acest motiv am cerut înregistrarea proiectului de lege, ca să aflăm cine blochează procesul. La mijloc sunt interese, rămâne să vedem care sunt ele.

Deoarece proiectul de lege nu este încă înregistrat, Gazprom în continuare va refuza numirea unui nou Consiliu de Administraţie. Cu alte cuvinte, ministrul Parlicov nu are poziţii de negociere”, consideră Tofilat.

Irina Tabaranu, jurnalistă la Zona De Securitate, apreciază deplasarea delegației la Sankt Petersburg prin „cinism și ipocrizie”, în contextul războiului din Ucraina.

Enumerând alte motive de ce aceste negocieri nu trebuie să aibă loc, Tabaranu afirmă că „Rusia nu își va lăsa armata să înghețe, așa cum se întâmplă de 32 de ani”.

Totodată, jurnalista amintește de ingerința Federației Ruse în procesele electorale din R. Moldova.

Cu o poziție similară a venit și Eduard Digore, conducătorul grupului de inițiativă al Maiei Sandu la alegerile prezidențiale. Digore vede în această vizită „o problemă diplomatică”.

„Din punctul meu de vedere, foarte umil, aceasta vizită nu poate fi tratata – strict din punct de vedere al gazelor, energie sau Moldovagaz etc. Este o problemă, în primul rând, diplomatică”, scrie avocatul.

Digore se întreabă ce impact va avea această vizită, a unui oficial de rang înalt al R. Moldova în Rusia și face apel la chibzuință.

„Ce impact diplomatic are o vizită a unui ministru din Guvernul R. Moldova într-un stat agresor, aflat sub sancțiuni internaționale? Cum se încadrează sub aspect diplomatic, întreținerea unor relații cu un stat care a avut cea mai mare ingerință în procesul democratic al R. Moldova, atentând la securitatea acesteia? De ce trebuie să meargă un ministru, pentru a discuta cu un conducător al unei întreprinderi rusești? De ce să nu meargă o delegație tehnică, în locul unei politice? Eu știu că aceasta a fost condiția Rusiei, dar noi avem condiții de pus? De ce Moldova, nu pune o mică condiție, eventuala întâlnire să aibă loc pe un teritoriu neutru? La negocieri, dacă acestea pot fi reale, locul realizării acestora este crucial!