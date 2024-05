VIDEO Secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken, a cântat la chitară într-un bar din Kiev. „Am venit în Ucraina cu un mesaj: Nu sunteți singuri”

Secretarul de stat american Antony Blinken a încercat marți, 14 mai, să le ridice moralul ucrainenilor care se confruntă cu o nouă ofensivă rusă, asigurându-i, în timpul unei vizite la Kiev, că nu sunt singuri și că ajutorul militar american de miliarde de dolari, care este pe drum după luni de întârzieri, va face o „diferență reală” pe câmpul de luptă, notează AP News.

După o zi de întrevederi cu înalți oficiali, reprezentanți ai societății civile și studenți, Blinken a urcat pe scena unui bar din capitala Ucrainei pentru a cânta la chitară ritmică alături de o trupă locală pe hitul lui Neil Young din 1989 „Rockin In The Free World”.

U.S. Secretary of State Antony #Blinken played and sang "Rockin' In The Free World" with a band in one of #Kyiv's bars. pic.twitter.com/j2qjZsbGYX