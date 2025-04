VIDEO Lumea, văzută prin ochii unei abonate la ZdG în vârstă de 84 de ani: „Putin se gândește și la R. Moldova”

În Badicul Moldovenesc, o localitate din raionul Cahul cu mai mulți abonați la Ziarul de Gardă, am cunoscut-o pe Evdochia Crețu, o femeie în vârstă de 84 de ani, cu ochi senini, care, deși a fost pusă la grele încercări în viață, nu s-a lăsat niciodată pradă provocărilor. Fosta profesoară de clasele primare, de limbă și literatură rusă, care a îndurat foamea sovietică din ‘46 și ‘47, speră că persoanele în etate din R. Moldova vor ajunge să primească într-o bună zi pensii care să le asigure o bătrânețe lipsită de griji și că războiul lansat de Rusia în Ucraina se va încheia în curând, pentru că acesta „aduce numai greutăți”.

Badicul Moldovenesc este al cincilea cel mai abonat sat la ZdG din raionul Cahul. „Ziarul de Gardă este foarte bun, vă spun drept. Să fiți dârji”, ne-a spus în timpul discuțiilor Evdochia, care de mai bine de cinci ani urmărește cu interes tot ce apare în ediția tipărită a ziarului.

19 martie 2025. La câteva ore după răsăritul soarelui, echipa Ziarului de Gardă ajunge în satul Badicul Moldovenesc, situat în raionul Cahul, la o distanță de 152 km de Chişinău. Prima oprire a fost la Primăria și Oficiul Poștal din sat, iar de acolo, un bărbat s-a oferit să ne conducă cu mașina până la casa familiei Crețu, acolo unde urma să o cunoaștem pe fosta profesoară Evdochia Crețu, o femeie cu voce blândă, ochi albaștri și senini, care este și abonată fidelă a ZdG.

Am fost întâmpinați la poartă de către băiatul femeii, cel care ne-a condus la intrarea în casă, iar peste puțin timp ne-am întâlnit și cu Evdochia Crețu. După un scurt dialog, femeia ne-a spus motivul pentru care Ziarul de Gardă nu lipsește niciodată de pe masa din dormitorul său.

Femeia a continuat să afișeze un zâmbet binevoitor chiar și în momentul în care vorbea cu tristețe despre pensia mică, pe care în mare parte o cheltuiește pe medicamente.

„Am o pensie mică complet. Am 3000 de lei. Am lucrat 38 de ani, dar am ieșit la pensie cu 60 de ruble. Înainte, zarplata (salariul, n.r.) era tare, tare mică. Salariul meu era de 40 de ruble, că atunci erau ruble (…). Pensia este foarte mică, nu-mi ajunge. Este foarte greu. Pe lună cheltui peste o mie de lei doar pe medicamente. Toate medicamentele sunt scumpe, dar nu pot să nu le iau (…). Când am avut putere, mă duceam la punctul medical, dar acum nu mă pot duce, pentru că nu pot merge (…). Fiica mea, care locuiește la Chișinău, mă sună și mă cheamă la ea, dar nu pot să-mi las băiatul, pentru că el este foarte bolnav (…)”, ne-a relatat femeia cu lacrimi în ochi.