VIDEO În căutarea beneficiarilor din Orhei care au primit „supliment lunar la pensie datorită grijii filantropului Ilan Șor”

La începutul lunii februarie, Tatiana Cociu, primărița municipiului Orhei, a anunțat pe platformele sociale că mii de locuitori din Orhei (3000) și zeci de mii de locuitori din Taraclia și Găgăuzia (30 000) primesc un supliment lunar de 2000 de lei din partea lui Ilan Șor „pentru un trai decent”. Peste câteva zile, la posturile TV afiliate oligarhului fugar a fost difuzat un reportaj în care apar câțiva vârstnici care, făcându-și semnul crucii, îi aduc laude și mulțumiri lui Șor pentru „grija lui filantropică” și iau în derâdere compensațiile pentru gaz oferite de către instituțiile statului.

Potrivit unor voci care au vorbit sub anonimat, aceste suplimente lunare ar fi alocate doar simpatizanților blocului „Victorie” și ar fi distribuite în ruble rusești. ZdG a mers la Orhei pentru a găsi beneficiarii acestor suplimente și a afla cum are loc acest proces.

La 12 februarie, primărița orașului Orhei, Tatiana Cociu, a anunțat pe pagina sa de Facebook, dar și pe pagina Primăriei municipiului Orhei, că 3000 de pensionari din municipiu au primit suplimente lunare la pensii în valoare de 2000 de lei. „Supliment lunar la pensie în Orhei: suport din partea lui Ilan Șor” – așa numește Cociu „inițiativa”.

„3000 de pensionari din municipiul Orhei au primit din nou suplimente lunare la pensii în valoare de 2000 de lei. Adițional, persoanele noastre în etate, pe parcursul lunilor de iarnă, primesc compensații pentru gaz în sumă de 1000 de lei – în condițiile creșterii tarifelor pentru servicii comunale.

În aceste vremuri dificile, când resursele energetice s-au scumpit vertiginos, din cauza politicilor greșite ale PAS, acest suport din partea lui Ilan Șor este vital pentru vârstnici.

Datorită grijii filantropului, sute de familii din orașul nostru au reușit să achite facturile pentru căldură și lumină, fără ca să rămână fără surse de existență.

Vă asigur, în Orhei, toate familiile vulnerabile vor beneficia de sprijinul echipei noastre. Vom avea grijă ca fiecare orheian să fie protejat și să aibă un trai decent.”

Acest mesaj a fost distribuit atât pe pagina personală a Tatianei Cociu, cât și pe pagina de Telegram a Primăriei municipiului Orhei.

Pagina de Telegram a primăriei Orhei

„Toată bucuria mea e doar din partea lui Ilan Șor”

La o zi distanță, la posturile de televiziune afiliate oligarhului fugar – Canal 5 și TV 6, a fost difuzat un reportaj în care se menționează că „mii de bătrâni din Orhei, Găgăuzia și Taraclia au primit încă un supliment la pensie în valoare de 2000 de lei, datorită inițiativei liderului Blocului «Victorie», Ilan Șor.”

În același reportaj apar mai mulți vârstnici care-i aduc mulțumiri oligarhului fugar și se plâng, totodată, de inacțiunile guvernării actuale. Făcându-și semnul crucii, un vârstnic spune:

Vârstnic din Orhei. sursa: TV 6

„Am primit ajutor, bogdaproste lui Șor, el m-a ajutat, nimeni altcineva nu a făcut-o în felul acesta. Toată bucuria mea e doar din partea lui. De la Sandu… Dumnezeu s-o păzească acolo, să fie ea sănătoasă, dar dacă și-ar lua «ciomadanul» (geamantanul, n.r.) și s-ar duce. «Ciomadan», Sandu – «Ciomadan», gară, America.”

O altă persoană în etate se plânge că a primit compensație pentru gaz în valoare de 700 de lei, sumă insuficientă. Și această femeie își face semnul crucii și-i mulțumește fugarului penal, condamnat la 15 ani de închisoare pentru escrocherie în proporții deosebit de mari.

Vârstnică din Orhei. sursa: TV 6

Niciuna dintre aceste persoane nu este prezentată deplin, cu nume și prenume.

În același reportaj se menționează că și în Găgăuzia, aproximativ 30 de mii de pensionari primesc, de asemenea, acest ajutor financiar. De suplimentul de 2000 de lei la pensie au beneficiat și pensionarii din orașul Taraclia, din satul Cairaclia și comunele Budăi și Cealîc, se mai precizează în reportaj. Primarul orașului Comrat, Serghei Anastasov, a declarat că „această practică există în Găgăuzia, dar el a interzis reprezentanților primăriei să se ocupe de aceasta, pentru că este o acțiune ilegală.”

Șor: „Lucrăm neobosit pentru bătrâni”

La finalul reportajului apare și un mesaj din partea condamnatului fugar Șor.

„Lucrăm neobosit pentru a oferi îngrijire, respect și sprijin real pensionarilor din Găgăuzia, Orhei și Taraclia. Sunt convins că absolut toți bătrânii din Moldova trebuie să beneficieze de o astfel de asistență”, a declarat Șor.

La 25 februarie am mers la Orhei să găsim beneficiarii acestor ajutoare, să-i ascultăm și să aflăm ce părere au ei despre aceste suplimente din partea unui fugar condamnat definitiv la 15 ani de închisoare pentru frauda bancară. Am cutreierat toate sectoarele orașului Orhei – Centru, Lupoaica, Nistreana, Slobozia Doamnei, Nordic și Bucuria. În niciunul dintre aceste sectoare nu am întâlnit un localnic care să spună că a primit un astfel de ajutor.

Mesaj scris pe peretele unui bloc de locuit din sectorul Nordic, Orhei

„Aș pune și o lumânare la biserică pentru el”

Ion din sectorul Nordic spune că e binevenită „inițiativa”, dar el nu a primit acest supliment.

„La prețurile de azi, «liuboi» (oricine, n.r.) ar lua acei 2000 de lei. Eu nu am auzit de la nimeni, dar socot că dacă primărița a vorbit, înseamnă că a dat. Dacă mie mi-ar da chiar și 1000 de lei, eu aș lua, aș zice bogdaproste și aș pune și o lumânare la biserică pentru el.”

Lidia, 80 de ani, susține că locuiește chiar în centru și nu a auzit despre un astfel de supliment.

Lidia, Orhei

„Nu am auzit să dea cuiva. Dacă primea cineva dintre vecini, era să-mi spună. Cred că asta-i doar politică”, este de părere vârstnica.

Două femei de la Nistreana spun că nu au primit niciodată „nici o copeică de la Primăria Orhei”.

Localnice, Orhei

„Primim ajutor de la stat, când și cum, dar mulțumim și de atât. Ce să facem, ne dăm după situație și mergem înainte”, spune una dintre femei.

„Ne rugăm să fie pace și liniște în țară, dar cu celelalte ne-om descurca noi”, zice cealaltă femeie.

„Chiar să-mi dea și 3000 de lei că nu i-aș lua”

Grigore ne spune că și el aude pentru prima dată despre acest supliment, dar recunoaște că, în cazul în care e adevărat, nu ar lua banii.

Grigore, Orhei

„În general, eu nu-s cu Șor. Chiar să-mi dea, că nu-i iau, din principiu. Desigur că el vrea să-i cumpere pe oameni cu banii veniți din Rusia, că niciodată nu o să dea din buzunarul lui. Nu vreau să-i numesc cumva pe cei care spun că «a furat, dar ne dă și nouă». Chiar să-mi dea și 3000 de lei că nu i-aș lua. În viață sunt principii peste care nu poți merge”, punctează bărbatul.

Nici Alexandra nu este printre beneficiarii suplimentului de 2000 de lei din partea lui Șor.

Alexandra, Orhei

„Eu primesc ajutor de la stat, atât. Trebuie să trăim după lege. Dacă vrem să trăim frumos și bine, trebuie să trăim după reguli. Trebuie să ne gândim cu capul, nu să ne luăm după turmă. Trebuie să gândim, nu să trăim cu Facebook și TikTok”, consideră femeia.

Potrivit unor voci care au vorbit sub anonimat, suplimentele de 2000 de lei ar fi oferite doar simpatizanților lui Șor și ar fi distribuite în ruble rusești.

„Tatiana Cociu – de negăsit”

Am mers la primăria municipiului Orhei pentru a afla de la Tatiana Cociu despre proveniența acestor bani, modalitatea în care banii oferiți de penalul Șor ajung în R. Moldova, cine sunt beneficiarii acestor suplimente, dar și despre legalitatea aceste plăți. Paza de la intrarea în clădire, când ne-am prezentat drept jurnaliști de la Ziarul de Gardă, nu ne-a permis să urcăm în biroul primăriței. Am așteptat câteva minute, după care, la întoarcere, paznicul ne-a spus că a anunțat secretara despre solicitarea noastră și în câteva minute vom primi un răspuns.

Timp de câteva minute, secretara, care a refuzat să-și spună numele pentru că „nu vrea să devină vedetă”, ne-a anunțat că Tatiana Cociu se află în teritoriu, dar și că nu se știe unde și când va veni. Mai mult, aceasta ne-a asigurat că nu ar avea numărul de telefon de serviciu la care să discute cu reprezentanții presei. Când am întrebat-o când, unde și cum putem vorbi cu Tatiana Cociu, secretara a strâns din umeri. La întrebarea dacă Tatiana Cociu are ceva de ascuns ori se teme să discute cu jurnaliștii, secretara a tăcut și a plecat.

Primăria municipiului Orhei

La 19 februarie, reprezentanții Partidului Național Moldovenesc au depus un denunț la Procuratura Generală pe numele Tatianei Cociu, acuzând-o că ar avea tangențe cu gruparea criminală Șor și pentru activități suspecte desfășurate în cadrul administrației locale.

„În ultimele luni, în municipiul Orhei are loc un proces de influențare mascat sub forma unor «ajutoare sociale», organizat de gruparea criminală condusă de oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat definitiv la 15 ani de închisoare pentru fraudă și spălare de bani. Aceste practici nu sunt doar o încălcare a normelor legale, ci și o amenințare la adresa securității naționale”, se arată în comunicatul Partidului Național Moldovenesc.

„Partidul Național Moldovenesc consideră că toți cetățenii trebuie să beneficieze de pensii mai mari și facturi mai mici, însă acest lucru trebuie realizat prin politici corecte, investiții și reforme sustenabile, nu prin practici ilegale și manipulatoare”, mai punctează reprezentanții formațiunii.

Contactat de ZdG, liderul formațiunii, Dragoș Galbur, a precizat că denunțul a fost recepționat, dar deocamdată nu au primit vreun răspuns în acest sens.

„O practică ilegală și periculoasă”

Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), a menționat pentru ZdG că se desfășoară acțiuni procesuale.

Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției

„Toate aceste acțiuni care se realizează în Orhei, Găgăuzia sau Taraclia nu sunt altceva decât o formă camuflată de ajutor, dar care au același rost pe care l-au avut și acțiunile de la ultima campanie electorală. E aceeași formă de corupere.

În unele circumstanțe, chiar s-a demonstrat că sunt și forme de manipulare. Am văzut și anterior acolo, la Orhei, unde au apărut niște imagini video cu niște persoane care declarau că iată au primit (bani, n.r.), ulterior s-a constatat că doar a fost o chestie organizatorică de a declara așa, fără achitarea propriu-zisă. Aceste acțiuni însă în continuare sunt documentate de către organele de drept și pot spune că metoda nu s-a schimbat – e aceeași formă de a plăti unii alegători cum se făcea și în campania electorală. Poate e o formă mai sofisticată, dar concluziile sunt aceleași”, susține Cernăuțeanu.

Potrivit șefului IGP, ambele practici sunt periculoase.