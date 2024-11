VIDEO Gaz mai scump, validarea mandatului Maiei Sandu, noutăți despre dosarele lui Șor și Plahotniuc și detalii despre alegerile prezidențiale din România | Săptămâna de Gardă

Curtea Constituțională a validat rezultatele alegerilor prezidențiale din R. Moldova, oligarhul Vladimir Plahotniuc ar putea fi anunțat în căutare internațională, iar ministrul Energiei, Victor Parlicov, s-a întâlnit în Rusia cu președintele Gazprom. Ce s-a discutat în cadrul întrevederii și de ce ne așteaptă o iarnă grea, vă spun în ediția de astăzi, 30 noiembrie.

Săptămâna de Gardă poate fi ascultată pe Apple Podcasts, Overcast, Spotify (din afara R. Moldova) și privită pe canalul nostru de YouTube.

La aproape patru săptămâni după turul doi al alegerilor prezidențiale din R. Moldova, Curtea Constituțională a confirmat joi rezultatele alegerilor și a validat mandatul de președinte al R. Moldova, câștigat de Maia Sandu.

Domnica Manole, președinta Curții Constituționale: „Se validează alegerea doamnei Maiei Sandu în funcția de președinte al R. Moldova. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al R. Moldova”.

Astfel, Maia Sandu, care a obținut în turul doi al alegerilor peste 55% dintre sufragii, va deveni primul șef de stat ales de popor, care a reușit să obțină două mandate. Ceremonia de învestire în funcția de președintă va avea loc în decembrie. În timp ce magistrații Înaltei Curți examinau demersul Comisiei Electorale Centrale, Partidul Socialiștilor și-a mobilizat simpatizanții la un protest în fața instituției, cerând alegeri repetate. Ziarul de Gardă a încercat să discute cu protestatarii pentru a le afla nemulțumirile. Cel mai popular răspuns a fost însă „nu comentăm”. Alții, deși se aflau în mulțime, au negat că sunt protestatari.

Situație incertă în legătură cu aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene, în contextul în care după 1 ianuarie 2025 tranzitul gazelor prin Ucraina ar putea fi întrerupt. La câteva zile după întâlnirea cu șeful concernului rus Gazprom, ministrul Energiei, Victor Parlicov, a declarat că Gazprom ar putea livra gaze naturale malului stâng al Nistrului printr-o rută alternativă, însă autorităților de la Chișinău le-a fost impusă o condiție.

Victor Parlicov, ministrul Energiei al R. Moldova: „În înțelegerea noastră, Gazprom leagă subiectul livrărilor gazelor naturale pe ruta alternativă, prin Turcia, de subiectul achitării acelei pretinse datorii aferente malului drept al Nistrului. Ei spun că, dacă nu va fi progres pe acele datorii, atunci vor lua în considerare ce este posibil și ce nu este posibil pe ruta alternativă, cât vor livra, cum”.

Oficialul moldovean avertizează că declanșarea unei crize energetice pe malul stâng al Nistrului ar duce la un colaps.

Victor Parlicov, ministrul Energiei al R. Moldova: „În prezent, noi nu avem certitudinea că vor fi gaze naturale pentru malul stâng al Nistrului, iar dacă vor fi – cât și în ce condiții. Scenariul unei crize de la 1 ianuarie este foarte realist. Este foarte bine să știm despre acest lucru cât mai devreme. Lucrăm cu partenerii internaționali, pentru că aici, cu certitudine, nu vom putea să ne descurcăm”.

Pe 3 decembrie, în Parlament vor fi organizate audieri pe situația din domeniul energetic.

Între timp, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică s-a convocat vineri în ședință, pentru a examina demersul companiei „Moldovagaz” de majorare a prețurilor la gazele naturale. Consumatorii casnici vor achita 15 lei și 50 de bani pentru un metru cub de gaze naturale, fără TVA, cu peste 3 lei mai mult decât tariful actual. Noile tarife au fost aprobate, deși Sergiu Tofilat, membru al Consiliului de observatori al companiei „Moldovagaz”, a cerut anularea ședinței ANRE, pe motiv că au fost comise unele încălcări.

Săptămâna aceasta, Comisia pentru Control al Fișierelor INTERPOL a acceptat cererea organelor de drept din R. Moldova de revizuire a deciziei, din iulie 2020, în privința fugarului Vladimir Plahotniuc. Astfel, Plahotniuc ar putea fi dat în căutare internațională.

Veronica Dragalin, șefa Procuraturii Anticorupție: „R. Moldova va avea o șansă să explice încă o dată de ce această cauză penală este una corectă, legală, care respectă toate principiile Constituției INTERPOL, pentru ca Vladimir Plahotniuc să fie anunțat în căutare, să fie arestat și extrădat în R. Moldova, pentru a fi tras la răspundere penală în legătură cu rolul său în dosarul „Frauda bancară”.

Magistrații Curții Supreme de Justiție au amânat din nou să se pronunțe în privința recursului depus de avocații lui Ilan Șor, condamnat de Curtea de Apel Chișinău la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”. Deși judecătorii urmau să-și anunțe verdictul pe 28 noiembrie, deliberarea a fost amânată pentru 12 decembrie. Dosarul lui Ilan Șor este unul dintre cele mai de durată dosare de rezonanță, care se află în atenția oamenilor legii de aproape 10 ani. Cum explică reprezentanții CSJ decizia de amânare, aflați de pe zdg.md.

Tot săptămâna aceasta, Autoritatea Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către fostul deputat Ilan Șor. Inspectorul de integritate a identificat o diferență de peste 4 milioane de lei între averea dobândită de oligarh, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către acesta și membrii familiei sale. De asemenea, pentru perioada iulie 2015 – decembrie 2015, s-a stabilit o diferență substanțială de peste 6 milioane de lei între proprietatea dobândită și veniturile obținute de către Ilan Șor și membrii familiei sale. Autoritatea Națională de Integritate va transmite cauza în instanța de judecată pentru a obține confiscarea celor peste 10 milioane de lei.

Conform Procuraturii Anticorupție, în perioada octombrie 2019 – august 2021, Demian Caraseni l-a asigurat pe denunțător că are influență asupra unui judecător și că poate obține o soluționare favorabilă a dosarului acestuia. În acest scop, Caraseni a primit de la denunțător peste 240 mii de lei.

Fostul judecător al Curții Supreme de Justiție Oleg Sternioală, reținut în 2019 pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, scapă de sancțiunile Autorității Naționale de Integritate, după ce instituția, care i-a verificat averea pentru perioada 2016-2019, a constatat că fostul magistrat nu a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale. Oleg Sternioală a plecat din sistemul judecătoresc în decembrie 2019, la o lună după ce Consiliul Superior al Magistraturii a dat acordul pentru efectuarea unor acțiuni de urmărire penală în privința sa. Ulterior, Curtea de Apel Chișinău a anulat decizia Consiliului, iar în prezent litigiul se află la Curtea Supremă de Justiție.

Dosarul penal deschis în anul 2021 în temeiul „unei bănuieli rezonabile privind gestionarea frauduloasă a mijloacelor financiare acordate Guvernului R. Moldova de către Guvernul Japoniei” a fost clasat în vara anului 2024. Mai multe detalii găsiți pe site-ul nostru. Prima fabrică de producere a peleților din biomasă din R. Moldova, construită din bani japonezi, are nevoie de încă un milion de dolari pentru a-și începe activitatea. La aproape 10 ani din momentul lansării ei cu mare fast, în pofida promisiunilor și anunțurilor repetate ale autorităților, fabrica nu funcționează în prezent. Construcția a costat, pe hârtie, circa 69 de milioane de lei, dar fabrica a activat doar câteva luni.

Primarul orașului Șoldănești, Vadim Groza, ales pe listele Partidului Socialiștilor, precum și alți angajați ai administrației publice locale sunt cercetați de Centrul Național Anticorupție și procurori într-un dosar de corupere pasivă. Potrivit organelor de drept, primarul, contabila-economist și alți membri ai Comisiei de achiziții ar fi încasat de la mai multe firme câte 10 la sută din valoarea contractelor. Toate persoanele sunt cercetate în stare de libertate.

Patru rachete rusești ar fi traversat joi dimineață spațiul aerian al R. Moldova. NordNews scrie că locuitorii satului Bîrnova, raionul Ocnița, au auzit zgomote puternice. Fostul deputat Valentin Chilat, locuitor al satului Bârnova, a scris pe Facebook că rachetele ar fi lovit în zona hidrocentralei de la Novodnestrovsk, situată în apropierea graniței cu R. Moldova. Reprezentanții Ministerului Apărării au declarat pentru Ziarul de Gardă că nu a fost detectată nicio încălcare a spațiului aerian al țării noastre.

Șoferii care vor comite încălcări care nu au urmări semnificative asupra ordinii și securității publice se vor alege cu avertismente, dar nu cu amenzi. Un proiect în acest sens a fost votat joi, în a doua lectură, de către Parlament. Avertismentul va fi aplicat de către agentul constatator, fără remiterea cauzei contravenționale în instanța de judecată, doar în cazurile în care sunt întrunite cumulativ două condiții. Mai exact, este necesar ca persoana vizată să nu fi fost sancționată pe parcursul ultimului an pentru comiterea aceleiași contravenții și să aibă achitate toate amenzile aplicate pentru faptele comise anterior.

Un candidat care nu se regăsea printre favoriți conform sondajelor electorale a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din România, obținând peste 2 milioane de voturi în cadrul scrutinului din 24 noiembrie. Potrivit presei de peste Prut, Călin Georgescu a obținut acest rezultat datorită unei strategii de promovare masivă pe platforma chinezească TikTok. O analiză G4Media și InfoSudEst arată că Georgescu a atras un public numeros pe TikTok, format mai ales din persoane dezamăgite de actualul sistem politic, folosind o combinație de discursuri populiste și teorii conspiraționiste.

După anunțarea rezultatelor primului tur, s-au declanșat proteste anti-Georgescu în mai multe orașe din România. Protestatarii au purtat pancarte cu mesaje precum: „Alertă antifascistă” și „Viitorul e la Vest, noi nu vrem să fim ca-n Est”, ultimul mesaj făcând referire la simpatia declarată a lui Georgescu față de dictatorul rus Vladimir Putin. Georgescu ar urma s-o întâlnească în turul doi pe Elena Lasconi. Între timp însă, după o sesizare depusă de unul dintre candidați, Curtea Constituțională a României a decis renumărarea voturilor, ceea ce ar putea duce la anularea primului tur al alegerilor, dacă se constata că au existat fraude care au afectat ordinea primilor doi candidați.

O investigație a ZdG în colaborare cu jurnaliștii de la Snoop.ro arată că Georgescu își face campanie din două vile din apropierea Bucureștiului, care aparțin unui tânăr de 24 de ani, al cărui tată are și cetățenia Republicii Moldova. Acesta-și are reședința din Moldova în casa fostului vicepremier Nicolae Andronic. Detalii găsiți pe zdg.md. Săptămâna aceasta, Statele Unite au avertizat ONU cu privire la intenția Coreei de Nord de a transfera Rusiei mai multe rachete balistice, adițional celor peste o sută deja livrate, pe care Rusia le-a folosit la atacarea orașelor ucrainene. Între timp, Kievul a primit 4 miliarde de dolari de la Banca Mondială în cadrul proiectului PEACE. Acesta este cel mai mare proiect de investiții din istoria băncii. Rămâneți pe canalul nostru de youtube unde puteți găsi un episod din Podcast ZdCe, care-l are invitat pe Serghei Covali, avocat specializat pe arbitraj internațional, cu care colega noastră Natalia Zaharescu a discutat despre situația din domeniul justiției al R. Moldova în comparație cu ceea ce se întâmplă la nivel internațional. Serghei Covali a subliniat că este necesar ca sistemul de justiție să fie reformat în așa fel încât „să fie imun la schimbările politice, indiferent din ce direcție” și „să poată rezista inclusiv la tentații dictatoriale”.