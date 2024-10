VIDEO Falsuri și propagandă sonoră anti-UE într-un sat condus de un primar PAS: „Sunt șocat de ceea ce-mi spuneți”

Începând cu ziua de luni, 7 octombrie, localnicii unui sat din sudul țării sunt chemați să voteze „Nu” împotriva referendumului pentru că, după aderarea la UE „R. Moldova va fi obligată să accepte eutanasia, căsătoria între persoanele de același sex și va repeta scenariul ucrainean – războiul”. Mesajele sunt trâmbițate din mai multe megafoane, aflate chiar în centrul localității, iar „acces la butoane” are doar secretara și primarul localității.

Se întâmplă în satul Cenac, raionul Cimișlia, localitate cu peste 1600 de cetățeni. Primarul acestei localități este Oleg Sandu, ales în 2023 pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).

ZdG a discutat cu primarul localității pentru a înțelege cum aceste mesaje au ajuns să fie răspândite în Cenac și a analizat narațiunile promovate la radio cu mai mulți experți.

„Cetățenii noștri nu își vor uita niciodată istoria, nu își vor pierde propria demnitate. Teoria de gen, schimbarea sexului, căsătoria între persoane de același sex, eutanasia – acestea sunt valorile UE. R. Moldova va fi obligată să accepte acestea. Vom repeta exact scenariul ucrainean – război. Nu au mai rămas diferențe între UE și NATO. Uniunea Europeană nu are nevoie de agricultura noastră. Partidul Renaștere nu vrea un astfel de viitor, dacă sunteți alături de noi, votați împotriva aderării la UE”, se transmite în difuzoarele amplasate pe pilonii din centrul satului. Un cititor a transmis către redacția ZdG o înregistrare video din satul respectiv.

Primarul satului Cenac, Oleg Sandu (PAS), a confirmat pentru ZdG că în centrul localității sunt instalate mai multe difuzoare pentru recepționarea unui post radio, dar nu pentru a promova vreun mesaj electoral.

Ulterior, după ce a văzut imaginile, edilul s-a arătat sceptic privind veridicitatea acestora.

„Pilonii sunt ai noștri, dar textul audio e montat. Satul nostru e pro-european, per general. Posibil că nici nu sunt din sat cei care au montat audio și video. Dacă veniți la noi în sat, o să vedeți că lumea e pentru aderarea R. Moldova la UE. Radioul îl conectez și îl deconectez eu, de la mine din birou. Mai are acces și secretara, dar credeți-mă că nici ea nu are așa interes de minciuni. Nu se gândește nici ea la așa prostii (…). O să cercetez numaidecât ce se întâmplă. Vreau să spun că chiar dacă imaginile și sunetul este real, nu e difuzat cu bună știință”, ne-a zis primarul care se afla într-o ședință de judecată.