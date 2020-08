VIDEO/ Donald Trump obligat să-și întrerupă o conferință de presă din cauza unor împușcături de lângă Casa Albă

Președintele american Donald Trump a fost escortat brusc de la o conferință de presă de la Casa Albă de către Serviciile Secrete la scurt timp după ce și-a început conferința, relatează Reuters, citat de Hotnews.ro.

În timpul conferinței, la un moment dat, un agent al serviciilor speciale s-a apropiat de liderul de la Casa Albă și fără nicio explicație, cei doi, însoțiți de alți ofițeri au ieșit din sala de conferințe.

The moment Trump was escorted out of the briefing room by Secret Service – agent seems to say, “We have shots fired outside.” pic.twitter.com/cJkkxwYLXm