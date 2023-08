VIDEO Cum (nu) explică „salvatorii” lui Andronachi decizia de a deveni persoane-garant. Starețul mănăstirii de la Căpriana: „Care e problema dumneavoastră? De ce faceți din țânțar cal mare?”

Vladimir Andronachi, care figurează în trei dosare penale, a fost eliberat din arest la domiciliu, după ce, prin încheierea judecătorului Gheorghe Balan de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a fost respins demersul de prelungire a măsurii preventive „arestarea la domiciliu”, aceasta fiind înlocuită cu măsura preventivă „garanția personală”. Patru persoane – doi primari, o fostă directoare de liceu și un arhimandrit, au depus 22 de mii de lei pentru a „garanta” că Andronachi nu va fugi din țară și nu va comite noi infracțiuni.

Într-un briefing de presă, Veronica Dragalin, șefa Procuraturii Anticorupție, a subliniat că în contul instanței de judecată, cei patru garanți au depus în total 22 de mii de lei. Totodată, printr-un comunicat de presă, PA a anunțat că încheierea instanței nu poate fi contestată.

Arhimandritul Filaret: „Eu puteam să dau și 20 de scrisori de garanție”

Printre „garanții” eliberării din arest la domiciliu a lui Andronachi se numără și starețul Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” din satul Căpriana, raionul Strășeni – arhimandritul Filaret Cuzmin.

Arhimandritul Filaret Cuzmin

În încercarea de a discuta cu arhimandritul Filaret, am mers la mănăstire. Nu am reușit să-l vedem, în schimb, am discutat cu acesta la telefon. Starețul însă nu ne-a spus exact din ce motiv a devenit „garantul” eliberării lui Andronachi sau în ce relații se află cu acest controversat afacerist.

Reportera: Aș vrea să știu, cum ați ajuns să fiți garant pentru eliberarea din arest la domiciliu a lui Vladimir Andronachi?

Arhimandritul Filaret: Foarte simplu, prin avocații dumnealui. Dar îl cunosc de ani de zile pe dânsul.

Reportera: Aveți o relație strânsă cu dumnealui?

Arhimandritul Filaret: Mi-e greu să înțeleg când dumneavoastră mă întrebați de relația strânsă între doi bărbați. Ce aveți în vedere?

Reportera: Deci, sunteți prieteni, sunteți rude, ce sunteți? De ce ați devenit garant?

Arhimandritul Filaret: Că am dorit să fiu garant, care e problema dumneavoastră?

Reportera: Am înțeles, dar dumneavoastră ați pus în contul judecătoresc cinci mii de lei.

Arhimandritul Filaret: Șapte, nu cinci.

Reportera: De unde ați luat acești bani?

Arhimandritul Filaret: Din buzunar de la mine.

Reportera: Dumneavoastră aveți salariu?

Arhimandritul Filaret: Da, eu am salariu. Eu am fost în fața procurorilor, iar dumneavoastră nu sunteți procuror.

Reportera: Numele lui apare în trei dosare. Aș vrea să știu dacă dumneavoastră considerați că e corect să apărați un om care a fost învinuit în frauda bancară.

Arhimandritul Filaret: Învinuit îi una, să dovedească vina e alta. Dacă dumneavoastră ați ascultat-o ieri pe doamna Dragalin, atunci ați văzut foarte clar că dânsa spune că ea are pretenții la hotărârea judecătorului, dar, conform legii, ea nu poate face nimic. Așa dictează legea. Atunci de ce dumneavoastră căutați alte răspunsuri decât ceea ce spune legea? Și dânsa ca procuror, ce este dânsa la Anticorupție, foarte clar a spus: „Da, noi nu suntem mulțumiți de hotărârea care este, dar legea nu ne permite să facem altfel decât ceea ce s-o făcut. Ce vreți dumneavoastră mai mult? Eu puteam să dau și 20 de scrisori de garanție acolo să pun, dar dacă legea nu-i permitea judecătorului să facă, nu făcea asta… De ce dumneavoastră faceți din țânțar cal mare?

Reportera: Doar voiam să…

Arhimandritul Filaret: Vă doresc o zi bună și sănătate.

Ce spun reprezentanții Mitropoliei?

Am încercat să aflăm ce cred reprezentanții Mitropoliei despre implicarea arhimandritului Filaret în eliberarea din arest la domiciliu a unui politician și afacerist controversat. Episcopul Ioan Moșneguțu, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei, ne-a comunicat că nu cunoaște subiectul și își rezervă dreptul de a nu-și expune opinia. Totuși, episcopul ne-a spus că implicarea în actul justiției și în politică nu-i revine unei fețe bisericești.

„În general, fețele bisericești nu ar trebui să aibă implicare în politică sau să sprijine pe cineva anume. Când vorbim despre actul justiției, sunt persoane competente să-l îndeplinească, nicidecum acest rol nu-i revine unei fețe bisericești. Nu cunosc circumstanțele care l-au determinat pe arhimandritul Filaret să aibă o implicare în acest caz și nu pot comenta”, a menționat episcopul Ioan Moșneguțu.

Nicolae Beju: „Trebuia cineva să fie garant. Oare omul n-are cinci mii de lei în casă?”

Nicolae Beju, primarul comunei Zîrnești, Cahul

Nicolae Beju, primarul comunei Zîrnești, raionul Cahul, a „garantat” și el pentru eliberarea lui Andronachi din arest la domiciliu. Beju a fost candidatul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova la alegerile locale din 2015 în comuna Zîrnești, însă nu a devenit primar. Doi ani mai târziu, la alegerile repetate din 19 noiembrie 2017, a participat în cursa electorală din partea Partidului Democrat din Moldova (PDM), obținând mandatul de primar. În 2019, Nicolae Beju a devenit primar de Zîrnești chiar din primul tur, având susținerea a peste 70% din alegători. Contactat de ZdG, Ion Sula, președintele Partidului Social Democrat European Din Moldova, succesorul Partidului Democrat, ne-a spus că Ivanov nu mai este membru al acestui partid.

„Suntem cunoscuți. Posibil, are și persoane mai apropiate, eu nu sunt apropiat, dar trebuia cineva să fie garant”, argumentează Nicolae Beju. Solicitat să ne spună dacă banii pe care i-a depus pe contul instanței de judecată îi aparțin, primarul din Zîrnești a răspuns cu o întrebare retorică: „Oare omul n-are cinci mii de lei în casă?”. Fiind întrebat de ce a garantat pentru Andronachi, Beju a menționat: „Cum de ce am devenit garant? De-atâta, așa am vrut eu. Cum, oare omul n-are cinci mii de lei în casă, pentru a-i da garant?”

Vadim Ivanov: „Îmi voi rezerva dreptul de a mă abține de a răspunde la întrebările dumneavoastră”

Vadim Ivanov, un alt garant al eliberării lui Andronachi din arest la domiciliu, a fost candidatul PDM la alegerile locale din 2015, obținând mandatul de primar al comunei Găvănoasa, raionul Cahul, cu aproape 70% din voturi în al doilea tur. În 2019, Ivanov a câștigat din nou, de această dată însă devenind primar din primul tur, fiind candidatul aceluiași partid. Actualmente însă, Beju nu mai este membru al Partidului Social Democrat European din Moldova, care a succedat PDM-ul.

Vadim Ivanov, primarul comunei Găvănoasa, Cahul

Am încercat să discutăm sâmbătă cu Ivanov la telefon, însă nu ne-a răspuns. Am insistat cu apelurile și două zile mai târziu, iar în urma fiecărui apel, Ivanov ne transmitea câte un text diferit, mesajul fiind același – să-i scriem care este motivul pentru care îl sunăm. În consecință, i-am transmis întrebările în scris.

„Din păcate, îmi voi rezerva dreptul de a mă abține de a răspunde la întrebările dumneavoastră, deoarece alți colegi jurnaliști deja au decis pentru mine multe răspunsuri. Să aveți o seară frumoasă”, ne-a scris Ivanov câteva minute mai târziu.

Anterior, TV8, citându-l pe primar, a precizat că acesta a devenit garant pentru eliberarea lui Andronachi din arest la domiciliu, pentru că cel din urmă l-ar fi ajutat să rezolve o problemă personală. Printr-un mesaj trimis redacției ZdG, Ivanov a negat însă că ar fi discutat cu jurnaliștii de la TV8

Ala Gaidar a fost directoare de liceu, dar și membră de partid

Ala Gaidar este o altă persoană care a devenit garant pentru eliberarea lui Vladimir Andronachi. Din informațiile disponibile în spațiul public, am aflat că Gaidar, actualmente pensionară, a lucrat în calitate de directoare a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din Cahul timp de peste zece ani, fiind de profesie filologă.

Aceasta a candidat pe listele PDM la alegerile parlamentare din 2010, cu numărul 77. Mai mult, Gaidar a deținut funcția de președintă a Organizației de Femei din Cahul a Partidului Democrat.

Ala Gaidar, pensionară, ex-directoare L.T. „Mihai Eminescu”, Cahul

Anterior, presa a scris despre Ala Gaidar că, fiind în funcție de directoare a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din Cahul, facilita obținerea contractelor de achiziții publice de către membrii de partid ai PDM.

În 2018, Monica Babuc – ministra Educației din Guvernul Pavel Filip, i-a oferit Alei Gaidar Diploma Guvernului de gradul II pentru „contribuție substanțială la dezvoltarea tinerei generații în spiritul valorilor naționale și universale, consecvență în promovarea și implementarea politicilor educaționale, responsabilitate și profesionalism”.

Doi ani mai târziu, prin Decretul președintelui Igor Dodon din 30 septembrie 2020, Gaidar a mai obținut o distincție – ordinul „Gloria Muncii”, pentru „muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţămîntului, contribuţie substanțială la perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi merite în educarea tinerei generații în spiritul valorilor general-umane”.

Ala Gaidar a evitat să răspundă la întrebările adresate de ZdG, motivând că ar fi în spital. Deși i-am trimis mai multe întrebări printr-un mesaj, nu am primit răspuns.

Gheorghe Balan: „Eu am schimbat măsura preventivă în garanție personală, ca să nu mă pomenesc în situația când Andronachi rămâne fără nicio măsură preventivă”

Gheorghe Balan, judecătorul care a dispus eliberarea lui Andronachi din arest la domiciliu și schimbarea măsurii în „garanție personală”, ne-a spus că motivul acestei decizii a fost evitarea riscului ca Andronachi să rămână fără vreo măsură preventivă.

Gheorghe Balan, judecător

„Noi încă n-am început cercetarea judecătorească, suntem abia la etapa incipientă, în partea pregătitoare a ședinței judiciare. Eu am schimbat măsura preventivă în garanție personală, ca să nu mă pomenesc în situația când Andronachi rămâne fără nicio măsură preventivă. Pe data de 2 noiembrie, practic a doua zi după ce eu aș fi ieșit din concediu, lui Andronachi i-ar fi expirat orice măsură preventivă, iar aceasta nu e din vina mea, legea spune că mai mult de un an de zile nu-i poți prelungi măsura preventivă. Eu mi-am jertfit concediul meu. Și atunci, procurorii au venit cu idee de prelungire, iar ceilalți au venit în ședință cu garant. Nu i-am luat eu de undeva din stradă, au venit doi primari, unul la al doilea mandat, altul la al patrulea, a venit starețul mănăstirii Căpriana, a venit o doamnă care vreo 45 de ani a lucrat profesoară – au venit persoane, așa cum prescrie legea, demne de încredere. Conform legii, garanția personală înlătură orice risc, iar din toate riscurile invocate era doar pericolul infracțiunii”, declară judecătorul Balan.

Într-un comunicat de presă remis de Vladimir Andronachi, acesta susține că va apărea în fața organelor de drept și a instanței de judecată „ori de câte ori” va fi citat. „Am primit sprijin din partea unor oameni demni de încredere, care, la rândul lor, au încredere în mine şi au garantat prin reputaţia proprie că eu, Vladimir Andronachi, nu voi fugi din ţară şi că mă voi supune ordinii publice şi, totodată, voi aborda procesul judiciar cu maximă diligenţă procesuală şi responsabilitate (…)”, susține Andronachi. Acesta este inculpat în trei dosare penale: „Metalferos”, „Consulatul Moldovei la Odesa” și „Frauda bancară”.