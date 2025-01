VIDEO Criză în stânga Nistrului, sentință pentru autorul omorului Anei-Maria, accident grav la Bălți și reținere în dosarul „Fraudei bancare” | Săptămâna de Gardă

În frig și fără energie electrică – așa au început locuitorii din stânga Nistrului noul an. Care sunt ultimele evoluții legate de criza energetică din regiunea transnistreană, vă spunem imediat. Tot astăzi vorbim despre accidentul provocat de un șofer beat aflat la volanul unui Porsche, precum și despre pedeapsa pe care a primit-o fostul polițist Gheorghe Cotorobai, cel care a omorât o tânără de 19 ani gravidă.

Locuitorii din regiunea transnistreană a Republicii Moldova au început anul în beznă și frig, după ce compania rusă Gazprom a întrerupt livrările de gaze naturale, încălcând-și astfel obligațiile contractuale. Lipsa gazului a dus și la o insuficiență a energiei electrice, aceasta fiind deconectată până la 8 ore pe zi. Conform jurnaliștilor de la Zona de Securitate.md, în lipsa energiei, majoritatea întreprinderilor din regiunea transnistreană și-au suspendat activitatea, iar mii de oameni au rămas temporar fără serviciu. Autoritățile de la Chișinău susțin că au propus în repetate rânduri ajutor pentru locuitorii din stânga Nistrului, însă pretinsele autorități de la Tiraspol l-au refuzat. Joi, 9 ianuarie, președinta Maia Sandu, prim-ministrul Dorin Recean și vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrian, au mers la Varnița, unde au avut o întrevedere cu primarii localităților din zonă.

Maia Sandu, președinta R. Moldova: „Am ascultat situația din fiecare localitate și am notat care sunt necesitățile imediate. Am înțeles că e nevoie de sprijin sub formă de lemne, sub formă de peleți. Este nevoie de generatoare în plus și am discutat o soluție care nu poate fi realizată imediat, dar care este foarte importantă, și anume să oferim mai multă autonomie instituțiilor publice. Asta înseamnă centrale pe biomasă”.

Șefa statului susține că a discutat cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski despre o potențială soluție pentru criza energetică din stânga Nistrului. Conform președintei, Ucraina ar putea livra regiunii transnistrene cărbune, pentru a produce energie electrică.

În plină criză în regiunea transnistreană, țările din formatul Nordic-Baltic 8, din care fac parte Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia și Suedia, au semnat o declarație prin care se angajează să colaboreze cu Comisia Europeană și cu alți parteneri cheie pentru a intensifica asistența internațională pentru R. Moldova. Miniștrii de externe ai celor 8 țări susțin că prin decizia concernului rus „Gazprom” de a sista livrările de gaze naturale către R. Moldova se urmărește „subminarea stabilității politice și economice” a țării noastre.

Comisia pentru Situații Excepționale a decis pe 6 ianuarie că cele 12 localități din raioanele Dubăsari, Anenii Noi și Căușeni, aflate în Zona de Securitate și care sunt controlate de autoritățile de la Chișinău, dar suferă din cauza crizei energetice, vor fi asigurate cu energie electrică și gaze naturale din dreapta Nistrului. În săptămânile următoare, conform șefei statului, mai multe localități, inclusiv Varnița, vor fi conectate la rețelele de energie electrică din dreapta Nistrului. Lucrările de conectare la rețelele de gaze vor dura câteva luni. Între timp, primarii urmează să prezinte autorităților centrale necesitățile de lemne și peleți pentru gospodăriile casnice și clădirile publice. ZdG a mers în două localități de pe malul stâng al Nistrului, unde a discutat cu oamenii despre criza care a lăsat regiunea transnistreană fără gaze naturale și, parțial, fără energie electrică. În Pîrîta și Coșnița localnicii încă mai aveau gaz, însă riscau, în momentul discuției, să rămână fără încălzire pe timp de iarnă. Pentru a face față situației, oamenii au început să-și cumpere plite electrice și lemne. Mai multe detalii aflați dintr-un articol publicat pe zdg.md.

Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Federației Ruse în R. Moldova, Alexandr Andreev, a fost convocat, joi, la Ministerul Afacerilor Externe după ce Ambasada Federației Ruse la Chișinău a acuzat Chișinăul, Ucraina și Occidentul pentru criza energetică din regiunea transnistreană. Diplomatului rus i s-a comunicat „poziția clară și fermă a R. Moldova privind caracterul inacceptabil al declarațiilor false, care au drept scop subminarea stabilității politice și economice a țării noastre”. Ministerul de Externe al R. Moldova a subliniat că responsabilitatea pentru criza energetică din regiunea transnistreană revine „exclusiv Federației Ruse și companiei Gazprom, care au decis să sisteze livrările de gaze contrar obligațiilor contractuale”.

La câteva zile de la scumpirea energiei electrice, premierul Dorin Recean a menționat că nu există premise ca prețurile să crească din nou în următoarea jumătate de an.

Dorin Recean, prim-ministrul R. Moldova: „Pentru malul drept al Nistrului, noi am luat în calcul absolut toate riscurile care se pot materializa în următoarea jumătate de an. Astăzi nu există premise ca prețurile să crească. Rămânem la aceeași rugăminte și solicitare către toți: să economisim consumul de energie electrică, în mod special în orele de vârf și atunci cu siguranță nu vor exista motive să creștem tarifele”.

O copilă de opt ani, pasageră într-un taxi, a decedat în noaptea de 5 spre 6 ianuarie, într-un accident rutier produs la Bălți. Mama fetiței, dar și o altă persoană, s-au ales cu diverse traumatisme. Oamenii legii au stabilit că șoferul unui Porsche, care conducea mașina în stare de ebrietate, a ignorat culoarea roșie a semaforului și a lovit lateral taxiul care se deplasa regulamentar. Polițiștii susțin că șoferul automobilului Porsche conducea cu viteză excesivă și a ignorat semnalul oamenilor legii, chiar cu câteva secunde înainte de impact. Bărbatul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Pe acest caz a fost inițiat un dosar penal. ZdG a aflat că bărbatul care a comis accidentul rutier gestionează o afacere în satul Răuțel, raionul Fălești. În ianuarie 2024, acesta a comis un accident în aceeași zonă, doar că atunci nu au fost înregistrate victime.

Gheorghe Cotorobai, bărbatul care în aprilie 2024 a răpit, violat și ucis o tânără de 19 ani, însărcinată în luna a șasea, a fost condamnat la închisoare pe viață. Sentința a fost pronunțată joi de către Judecătoria Orhei. Bărbatul nu și-a recunoscut vina. La rândul său, procurorul de caz Vladislav Boșcanean a declarat că sentința este una corectă, întrucât Cotorobai a fost condamnat pe toate capetele de acuzare. Instanța a mai dispus încasarea din contul inculpatului în beneficiul succesorului părții vătămate decedate a sumei de 2 000 000 de lei drept prejudiciu moral.

Andrei Nirauța, fondatorul și administratorul „Caritas Group”, dat în căutare în dosarul „Fraudei bancare”, a fost reținut pe 6 ianuarie de către oamenii legii. Conform surselor Ziarului de Gardă, bărbatul a fost găsit într-o suburbie a capitalei. În noiembrie 2023, Nirauța a fost recunoscut vinovat de complicitate la spălarea banilor și condamnat de Curtea de Apel Chișinău la 5 ani de închisoare. Conform organelor de drept, bărbatul ar fi participat la spălarea a peste două miliarde și jumătate de lei, sustrase din sistemul bancar al R. Moldova.

Fostul șef al Poliției de Frontieră, Rosian Vasiloi, care a fost demis în urma atacului armat de la Aeroport, a pierdut procesul de judecată cu Ministerul Afacerilor Interne. Acesta solicitase în instanță anularea mustrării aspre, care i-a fost aplicată după tragedie, dar și compensarea cheltuielilor de judecată. Decizia primei instanțe poate fi contestată la Curtea de Apel Chişinău.

La peste un an după ce Organizația Mondială a Sănătății anunța că pandemia de Covid-19 s-a încheiat, un alt virus respirator, denumit HMPV, a început să facă ravagii în China și continuă să se răspândească în mai multe țări ale lumii, inclusiv în România. Descoperit în 2001, HMPV poate cauza infecții ale căilor respiratorii superioare și inferioare la persoane de toate vârstele, însă cei mai afectați sunt cei cu un sistem imunitar slăbit. Virusul provoacă simptome similare gripei sau altor infecții respiratorii acute, precum febră, tuse și dificultăți de respirație. Acesta se transmite prin contact direct cu secrețiile respiratorii sau prin contact cu suprafețe contaminate. În R. Moldova nu a fost confirmat până acum niciun caz de infectare. Totuși, autoritățile din sănătate îndeamnă cetățenii să rămână vigilenți și să respecte măsurile de prevenire a bolii.

A doua zi de Crăciun pe rit vechi, armata rusă a bombardat orașul Zaporijjea, din sud-estul Ucrainei. Autoritățile ucrainene au anunțat că cel puțin 19 persoane au decedat, iar peste 130 au fost rănite, inclusiv un copil. La slujba de Crăciun, patriarhul Kirill al Bisericii Ortodoxe Ruse, un aliat al dictatorului rus Vladimir Putin și un susținător al războiului din Ucraina, a acuzat lumea occidentală că disprețuiește Rusia și „calea ei alternativă de dezvoltare civilizată”. În cadrul ceremoniei religioase, patriarhul Kirill a sfințit icoane și cruci care urmau să fie gravate cu inițialele lui Putin și trimise ulterior soldaților care luptă pe frontul din Ucraina.