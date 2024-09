„Unde s-a făcut reparația, era dezastru. Chiar dezastru. Era și podul căzut”. Muzeul din Țînțăreni, reparat cu ajutorul unui grant

În satul Țînțăreni, raionul Telenești, muzeul localității a fost reparat datorită finanțării obținute în cadrul concursului de granturi organizat de Asociația Grupul de Acțiune Locală „Trei Coline”. Obiectele donate și expuse în muzeu sunt ale localnicilor. „Sunt trei săli și tot îmi pare că e puțin spațiu. Într-o parte vom face casă mare deosebită, într-o parte vom pune unelte, cu meșteșugărit, în cealaltă parte, iarăși, se va lega de școală, personalități. Așa mă gândesc eu că ar fi bine”, ne-a relatat Ala Ambrosie, bibliotecara care are grijă de muzeu.

Femeia este bibliotecară la gimnaziul din localitate, însă are în grijă și muzeul satului. Nu primește un salariu pentru aceasta, însă o face cu pasiune.

Întrebată unde sunt toate lucrurile care urmează a fi amenajate în muzeu, femeia ne-a spus că toate exponatele se află în sala veche. Dumitru Stoica, primarul localității, a intervenit cu explicații precum că a fost nevoit să caute un loc nou pentru muzeu, pentru că sala veche a acestuia urmează să fie transformată într-o clasă pentru copii cu dizabilități.

„Discutând cu doamna directoare a gimnaziului, am înțeles că sunt mai mulți elevi cu dizabilități la școală. Aceștia au nevoie de o atenție deosebită a profesorilor. Astfel, am hotărât că avem nevoie anume de această încăpere”, ne-a spus primarul.

Sala nouă a muzeului a fost renovată datorită unei finanțări obținute în cadrul concursului de granturi organizat de Asociația Grupul de Acțiune Locală „Trei Coline”.

În timp ce Ala Ambrosie ne povestea despre fiecare exponat din muzeu, străduindu-se să-și amintească cine l-a adus, primarul ne-a spus că inițial, au vrut să cumpere o casă bătrânească.

„De la bun început am vrut să procurăm o casă în localitate, una de stil mai vechi, anii ‘50, cu prispă, coloane, cu oale, perfectă pentru muzeu, dar stăpânii au pus un preț mai mare, pe care noi nu ni-l permitem. Am crezut că o să cedeze. Însă, din discuție cu proprietarii, nu am ajuns la un numitor comun. Apoi ne-am gândit la casa de cultură, o sală de acolo, dar sala nu era încălzită, mai erau niște probleme acolo și am hotărât să primim obiectele, să le adunăm în incinta gimnaziului de la Țînțăreni”, ne-a relatat acesta.