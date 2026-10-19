Un pieton de 63 de ani a decedat după ce a fost lovit de o mașină în apropiere de Sîngera

Un bărbat de 63 de ani a decedat în această seară, după ce a fost tamponat de un automobil în apropiere de Sîngera. Accidentul s-a produs în jurul orei 18:50, în condiții de vizibilitate redusă, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 45 de ani, aflat la volanul unui automobil de marca Citroen, ar fi lovit pietonul în timp ce acesta traversa strada în afara trecerii pentru pietoni.

În urma impactului, bărbatul de 63 de ani a decedat la fața locului.