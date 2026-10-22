Un elev de 14 ani, rănit cu un cuțit într-o instituție de învățământ din capitală. IGP: „A fost inițiată o anchetă”

Un elev de 14 ani a fost rănit la mână cu un obiect ascuțit în urma unui conflict între doi minori, produs joi, 22 octombrie, într-o instituție de învățământ din capitală. Băiatul a primit îngrijiri medicale și a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare, anunță Inspectoratul General al Poliției.

Potrivit informațiilor preliminare, conflictul s-ar fi iscat între doi elevi de 13 ani. Unul dintre aceștia ar fi scos un cuțit și s-ar fi îndreptat spre celălalt, iar în acel moment un alt elev ar fi fost atins accidental cu lama, suferind o plagă la mână.

„Pe caz a fost inițiată o anchetă, iar oamenii legii urmează să stabilească modul în care obiectul ascuțit a ajuns în posesia minorului, precum și toate circumstanțele producerii incidentului.”

Totodată, oamenii legii precizează că, anterior, Poliția și alte instituții abilitate nu au fost sesizate cu privire la comportamentul băiatului sau despre eventuale incidente în care acesta ar fi fost implicat.