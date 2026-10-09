Un bărbat a decedat după ce a fost lovit de o mașină în Hulboaca. Poliția solicită ajutorul cetățenilor pentru identificarea șoferului care a părăsit locul accidentului

În dimineața zilei de 9 octombrie, Poliția a fost sesizată despre producerea unui accident rutier în satul Hulboaca, raionul Orhei, în urma căruia un pieton, bărbat de 60 de ani, și-a pierdut viața, iar şoferul a părăsit locul accidentului, conform Inspectoratului General al Poliției.

În urma măsurilor întreprinse pe parcursul întregii zile, polițiștii au stabilit că în accident au fost implicate două automobile: primul a tamponat bărbatul, iar celălalt a trecut peste el ulterior.

„Primul şofer a fost identificat şi localizat deja de polițişti. Acesta este un bărbat cu vârsta de 49 de ani, care se afla la volanul unui Nissan şi, la moment, oferǎ declarații cu privire la circumstanțele producerii accidentului.

Cea de-a doua maşinǎ ar fi de un model mai vechi, de culoare verde închis, și s-ar fi deplasat în direcția satelor Ghetlova–Noroceni. Conducătorul auto ar avea în jur de 50 de ani. Acesta nu a fost identificat până în prezent, iar polițiștii continuă acțiunile pentru stabilirea identității sale”, informează Poliția.

Poliția solicită sprijinul cetățenilor care au observat accidentul, cunosc un automobil care corespunde descrierii sau dețin înregistrări video care ar putea ajuta la identificarea conducătorului auto- să informeze Poliția.