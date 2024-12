ULTIMA ORĂ Ciolacu: „O voi sprijini pe Elena Lasconi în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Trebuie să depășim valul de ură care ne macină de 20 de ani”

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, miercuri seara, că o sprijină pe Elena Lasconi în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, subliniind că „trebuie să depășim valul de ură care ne macină de 20 de ani”. Ciolacu mai spune că, în competiția electorală, a fost cel mai afectat de modul în care Călin Georgescu și-a mărit artificial expunerea, eludând cadrul legal, potrivit G4Media.ro.



Declarația lui Marcel Ciolacu:

Nu am putut să vorbesc public despre aceste documente pentru că am respectat legea. Însă, un fapt este cert: în competiția electorală, am fost cel mai afectat de modul în care domnul Călin Georgescu și-a mărit artificial expunerea, eludând cadrul legal. Sper ca, pe baza dovezilor publicate azi, autoritățile statului să-și facă treaba, iar toți cei vinovați să plătească!