Trump îl numește pe Keith Kellogg ca trimis special în Ucraina, îl îndepărtează de la relațiile cu Rusia

Președintele american Donald Trump l-a numit pe generalul Keith Kellogg ca trimis special în Ucraina, pe 15 martie, unde va comunica direct cu conducerea ucraineană, mai degrabă decât să participe la negocierile cu Rusia, așa cum s-a prevăzut anterior, transmite The Kyiv Independent.

Inițial, acesta a fost numit drept trimis special al lui Trump pentru Ucraina și Rusia, Kellogg urma să fie implicat în eforturile directe de negocieri de pace dintre cele două țări. Cu toate acestea, rapoartele recente ale NBC News indică faptul că el a fost exclus de la pacea la nivel înalt la cererea Kremlinului, deoarece Moscova a perceput-o ca fiind „prea simpatic cu Ucraina”.

Deși Trump nu a spus în mod explicit că îl va înlătura pe Kellogg din relațiile cu Rusia, schimbarea titlului reflectă probabil schimbarea atitudinilor în Rusia.

Kellogg a răspuns la noua numire pe X, mulțumindu-i lui Trump pentru noua oportunitate.

„Sunt profund onorat și umilit de încrederea președintelui Trump în numirea mea ca trimis special în Ucraina. Am fost privilegiat să-l cunosc pe Trump din 2015, iar el va pune sfârșit cu ACEST RĂZBOI. Este o onoare să slujim marea noastră națiune și să promovăm interesele vitale ale Statelor Unite” a scris Kellogg.

I am deeply honored and humbled by President Trump’s confidence in appointing me as Special Envoy to Ukraine. I have been privileged to have known @realdonaldtrump since 2015, and he will END THIS WAR. It is an honor to serve our great nation and advance the vital interests of… pic.twitter.com/35ECtacOr8