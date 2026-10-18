Trei probe, trei medalii de aur. Halterofila Alexandrina Ciubotaru a triumfat la Europenele U23 din Albania

Halterofila Alexandrina Ciubotaru a cucerit trei medalii de aur la Campionatul European de haltere U23, desfășurat în Albania. Sportiva din R. Moldova s-a impus atât la proba smuls, cât și la aruncat, obținând primul loc și la total, cu un rezultat de 234 de kilograme, relatează Comitetul Național Olimpic și Sportiv din R. Moldova.

Alexandrina Ciubotaru a ridicat 105 kilograme la stilul smuls și 129 de kilograme la aruncat, rezultate care i-au adus trei medalii de aur la competiția continentală.

Cu un total de 234 de kilograme, reprezentanta R. Moldova le-a devansat pe Isabella Brown din Marea Britanie, care a încheiat competiția cu 227 de kilograme, și pe Anastasiia Laktionova din Rusia, care a acumulat 225 de kilograme.

Astfel, Alexandrina Ciubotaru a urcat de trei ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, aducând R. Moldova trei titluri europene la categoria de vârstă sub 23 de ani.