Transportul public din capitală va fi reorganizat miercuri, de hramul orașului Chișinău

De hramul orașului Chișinău, pe 14 octombrie, transportul public din capitală va activa în regim special, informează municipalitatea. Pe mai multe străzi din capitală circulația va fi sistată.

Circulația transportului va fi sistată:

pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între străzile V. Alecsandri și Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, în perioada: 13 octombrie 2026, ora 21:00 – 15 octombrie 2026, ora 05:00 , cu redirecționarea traficului pe străzile adiacente;



, cu redirecționarea traficului pe străzile adiacente; la intersecția bd. Ștefan cel Mare și Sfânt cu str. A. Pușkin, în perioada 14 octombrie 2026, ora 05:00-15 octombrie 2026, ora 05:00 , cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente;



octombrie , cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente; pe str. Maria Cebotari, tronsonul cuprins între str. București și str. 31 August 1989, pe data de 14 octombrie 2026, în intervalul orelor 16:00 – 21:00.

În perioada menționată, transportul public care traversează centrul orașului va fi redirecționat pe străzile adiacente, după cum urmează:

Troleibuze:

traseul rutelor nr. 1, 5 și 8 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Constantin Negruzzi pe str. Ciuflea, str. București, str. Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă, Piața Dimitrie Cantemir și în continuare pe traseele stabilite; retur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Șciusev, str. București, str. Ciuflea, bd. Constantin Negruzzi și în continuare pe traseele stabilite;

– de pe bd. Constantin Negruzzi pe str. Ciuflea, str. București, str. Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă, Piața Dimitrie Cantemir și în continuare pe traseele stabilite; de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Șciusev, str. București, str. Ciuflea, bd. Constantin Negruzzi și în continuare pe traseele stabilite; traseul rutei nr. 2 se modifică după cum urmează: de pe str. Gheorghe Asachi pe str. Pan Halippa, str. Ismail, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt şi în continuare pe traseul stabilit;

traseul rutei nr. 4 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Constantin Negruzzi pe str. Ciuflea, str. București și în continuare pe traseul stabilit; retur – de pe str. Vasile Lupu pe str. Constantin Stere, str. Alexei Șciusev, str. București, str. Ciuflea, bd. Constantin Negruzzi și în continuare pe traseul stabilit;

– de pe bd. Constantin Negruzzi pe str. Ciuflea, str. București și în continuare pe traseul stabilit; de pe str. Vasile Lupu pe str. Constantin Stere, str. Alexei Șciusev, str. București, str. Ciuflea, bd. Constantin Negruzzi și în continuare pe traseul stabilit; traseele rutelor nr. 7, 12, 16, 25 și 32 se scurtează până la str. Columna;

traseul rutei nr. 10 se modifică după cum urmează: tur – pe traseul stabilit; retur – de pe str. Aleksandr Pușkin pe str. București, str. Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Petricani, Calea Orheiului, bd. Renașterii Naționale, str. Bogdan Voievod, bd. Moscova;

– pe traseul stabilit; de pe str. Aleksandr Pușkin pe str. București, str. Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Petricani, Calea Orheiului, bd. Renașterii Naționale, str. Bogdan Voievod, bd. Moscova; se instituie ruta de troleibuz nr. 10A: „bd. Moscova – str. Columna”, cu următorul traseu: tur – bd. Moscova, str. Kiev, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renașterii Naționale, bd. Grigore Vieru, str. Constantin Tănase, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. Columna; retur – str. Columna, str. Aleksandr Pușkin, str. Constantin Tănase, bd. Grigore Vieru, bd. Renașterii Naționale, str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, bd. Moscova;

– bd. Moscova, str. Kiev, str. Tudor Vladimirescu, bd. Renașterii Naționale, bd. Grigore Vieru, str. Constantin Tănase, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. Columna; str. Columna, str. Aleksandr Pușkin, str. Constantin Tănase, bd. Grigore Vieru, bd. Renașterii Naționale, str. Tudor Vladimirescu, str. Kiev, bd. Moscova; traseul rutei nr. 22 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Șciusev, str. București, bd. Dacia și în continuare pe traseul stabilit; retur – de pe bd. Dacia pe str. București, str. Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă, Piața Dimitrie Cantemir și în continuare pe traseul stabilit;

– de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Șciusev, str. București, bd. Dacia și în continuare pe traseul stabilit; de pe bd. Dacia pe str. București, str. Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă, Piața Dimitrie Cantemir și în continuare pe traseul stabilit; traseul rutei nr. 24 se modifică după cum urmează: retur – de pe str. Aleksandr Pușkin pe str. București, str. Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Petricani, Calea Orheiului, bd. Renașterii Naționale, str. Bogdan Voievod, str. Alecu Russo și în continuare pe traseul stabilit;

– de pe str. Aleksandr Pușkin pe str. București, str. Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Petricani, Calea Orheiului, bd. Renașterii Naționale, str. Bogdan Voievod, str. Alecu Russo și în continuare pe traseul stabilit; traseul rutei nr. 28 se modifică după cum urmează: retur – de pe str. București pe str. Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Petricani, str. Calea Orheiului și în continuare pe traseul stabilit;

– de pe str. București pe str. Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Petricani, str. Calea Orheiului și în continuare pe traseul stabilit; traseul rutei nr. 30 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt (intersecție cu str. Ismail) pe str. Ciuflea, bd. Dacia; retur – de pe bd. Dacia pe str. București, str. Ismail;

de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt (intersecție cu str. Ismail) pe str. Ciuflea, bd. Dacia; de pe bd. Dacia pe str. București, str. Ismail; traseul rutei nr. 34 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Vasile Alecsandri, str. București, str. Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă, Piața Dimitrie Cantemir și în continuare pe traseul stabilit; retur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Șciusev, str. București, str. Ciuflea;

de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Vasile Alecsandri, str. București, str. Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă, Piața Dimitrie Cantemir și în continuare pe traseul stabilit; de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Șciusev, str. București, str. Ciuflea; traseul rutei nr. 36 se modifică după cum urmează: str. Gheorghe Asachi, str. Pantelimon Halippa, str. Ismail, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Vasile Alecsandri, șos. Hâncești și în continuare pe traseul stabilit.

Autobuze:

traseul rutei nr. 5 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Armenească, str. Alexandru cel Bun, str. Aleksandr Pușkin și în continuare pe traseul stabilit; retur – de pe str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni pe str. Columna, str. Vasile Alecsandri, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;

de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Armenească, str. Alexandru cel Bun, str. Aleksandr Pușkin și în continuare pe traseul stabilit; de pe str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni pe str. Columna, str. Vasile Alecsandri, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit; traseul rutei nr. 9 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Șciusev, str. București, str. Tighina și în continuare pe traseul stabilit; retur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Vasile Alecsandri, str. București, str. Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă;

de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Șciusev, str. București, str. Tighina și în continuare pe traseul stabilit; de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Vasile Alecsandri, str. București, str. Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă; traseul rutei nr. 11 se modifică după cum urmează: de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Vasile Alecsandri, str. București, str. Alexei Șciusev, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;

traseul rutei nr. 14 se modifică după cum urmează: tur – pe traseul stabilit; retur – de pe str. Gheorghe Asachi pe str. Pantelimon Halippa, str. Ismail, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Vasile Alecsandri;

pe traseul stabilit; de pe str. Gheorghe Asachi pe str. Pantelimon Halippa, str. Ismail, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Vasile Alecsandri; traseul rutei nr. 26 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Sfatul Țării, str. Columna, str. Alexandr Pușkin și în continuare pe traseul stabilit; retur – pe traseul stabilit;

de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Sfatul Țării, str. Columna, str. Alexandr Pușkin și în continuare pe traseul stabilit; pe traseul stabilit; traseul rutei nr. 46 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Vasile Alecsandri, str. București, str. Alexei Șciusev, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit; retur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Șciusev, str. București, str. Ciuflea și în continuare pe traseul stabilit.

Primăria Municipiului Chișinău îndeamnă conducătorii auto să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la Regulamentul circulației rutiere.