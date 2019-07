Zeci de copii, intoxicați la o tabără din Sergheevca

Intoxicație în masă la tabăra pentru copii „Medic-2” din Sergheevca, Ucraina, care aparține Universității de Stat Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu”. Potrivit odessa.online, care face referire la datele oferite de Administrația Regională de Stat din Odesa, 46 de copii au ajuns la spital.

Pe teritoriul taberei se află o echipă de asistență medicală urgentă. Minorii au fost diagnosticați cu gastroenterocolită acută. Astfel, 32 de copii au fost internați în spitalul din orașul Belgorod-Dnestrovsk, iar 14 se află în spitalul de boli infecțioase din localitatea Șabo.

Deocamdată, cauzele intoxicației nu sunt cunoscute.

Contactați de ZdG, responsabilii din cadrul Departamentului comunicare și relații publice al USMF au declarat că nu cunosc detalii despre acest caz și ne-au spus că vor reveni cu informații.

Autoritățile din Ucraina au deschis o cauză penală.

În total, acolo se odihnesc 226 de copii, vârstele cărora sunt cuprinse între 7 și 14 ani.