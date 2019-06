Votat în cea de-a doua lectură: șeful SIS va fi numit la propunerea președintelui R. Moldova

Parlamentul a votat în cea de-a doua lectură modificări la Legea cu privire la Serviciul de Informații și Securitate (SIS). Conform acestora modificări, șeful SIS urmează a fi numit în funcție de către Parlament la propunerea președintelui R. Moldova.

Altfel, la numirea șefului SIS urmează să participe în mod obligatoriu 2 instituții ale statului – atât Președintele Republicii Moldova la nivel de propunere, cât și Parlamentul – la nivel de decizie finală.

Proiectul de modificarea a Legii privind SIS prevede că activitatea instituției va fi coordonată de președintele R. Moldova, în limitele competenței sale, fiind supusă controlului parlamentar. Serviciul va fi condus de un director, numit în funcție de Parlament, la propunerea președintelui R. Moldova, pe un termen de 5 ani. Eliberarea șefului SIS se va face de către Parlament, la propunerea președintelui R. Moldova.

Potrivit notei informative a proiectului, această inițiativă vine după ce au fost limitate și reduse substanțial atribuțiile președintelui în domeniul securității statului.

Până în prezent SIS-ul era subordonat Parlamentului, iar deputații erau cei care numeau în funcție directorul instituției.

Tot astăzi, Parlamentul l-a numit în funcția de director al SIS pe Alexandr Esaulenco. Candidatura acestuia a fost aprobată cu votul a 59 de deputați.