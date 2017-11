Voluntari din țară și de peste hotare au plantat peste 250 de arbori și arbuști în cadrul proiectului „Plantăm fapte bune în Moldova”

Peste 150 de voluntari – localnici, locuitori ai capitalei, reprezentanți ai organizațiilor internaționale și ONG-urilor de mediu locale – au participat astăzi, 18 noiembrie, la cea de-a doua acțiune „Plantăm fapte bune în Moldova” din această toamnă, care a avut loc în Budești, Chișinău. Pe un teren cu eroziuni, în preajma unui afluent al râului Bălțata și a unui izvor, au fost plantați peste 2500 arbori și arbuști. Prima acțiune a avut loc cu o săptămână în urmă, la Mereni, Anenii-Noi, următoarea va avea loc peste încă o săptămână la Bălțata, Criuleni, iar în cadrul întregii campanii urmează să fie plantați peste 6000 de puieți.

„Am fost impresionată să văd atâția oameni străini care au venit în localitatea noastră. Asta înseamnă că mentalitatea se schimbă, că oamenii încep să gândească altfel, că mergem, totuși, înainte. Și mai cred că prin muncă și prin efort putem face lucruri care par uneori imposibile. Mulțumesc tuturor participanților, comunității, Liceului Teoretic „Budești” din localitate și „Vasile Lupu” din Chișinău, voluntarilor organizațiilor internaționale și ONG-urilor de mediu locale, consilierilor locali, mulțumesc organizatorilor și partenerilor”, a declarat Nina Costiuc, primar de Budești.

Și Petru Vinari, coordonatorul proiectului, și-a exprimat mirarea cu privire la numărul de voluntari: „Primăria Budești a organizat participarea unui număr semnificativ de oameni. Au venit și de la organizații internaționale – proiectul PNUD Moldova, Biodiversitate Moldova și Corpul Păcii, de la Ambasada SUA, voluntari de la organizații de mediu locale. Însă, au venit și foarte mulți oameni care, pur și simplu, au aflat de eveniment din sursele media. Suntem foarte mulțumiți de ce s-a întâmplat astăzi”

„Mai vrem astfel de evenimente. E foarte curat aerul aici și vremea a fost minunată. Am învățat cum să plantăm corect copaci. De asemenea, ne-a placut că am făcut o pauză de masă și am mâncat cu toții împreună. Chiar ni s-a părut distractiv”, a declarat Elena, elevă în casa a VII-a.

Următoarea acțiune de împădurire „Plantăm fapte bune” va avea loc peste o săptămână, pe 25 noiembrie în Bălțata (Criuleni). Organizatorii îndeamnă întreaga comunitate să participe la acțiunile de împădurire. Mai multe detalii pot fi găsite pe Facebook, pe pagina ”Plantăm fapte Bune”.

De asemenea, doritorii să contribuie la acțiunile de împădurire, dar care nu au posibilitatea să participe, pot face o donație prin intermediul unui SMS în valoare de 24 lei, sau prin transfer. Toate detaliile sunt afișate pe platforma Guvern 24.

„Plantăm fapte bune în Moldova” este un proiect desfășurat de un grup de inițiativă, o extensie a comunității „Plantăm fapte bune” din România. De asemenea, din 2017, același grup, a inițiat proiectul „Million Trees Moldova” pentru a planta un milion de copaci în Moldova timp de 10 ani.

Scopul proiectului este extinderea suprafeței pădurilor prin implicarea directă a comunității, crearea prin exemplu propriu a mai multor rețele de e plantatori pe teritoriul întregii țări. Acțiunile de plantare sunt coordonate cu specialiști în domeniu, cu luarea în calcul a aspectelor biodiversității locale.