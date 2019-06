VIDEO/ Unul dintre eroii investigației „Cerșetori fără mască” și-a mutat activitatea la București

Serghei Romanenco, unul dintre eroii investigației „Cerșetori fără mască”, publicată de ZdG la sfârșitul lunii aprilie curent, și-a mutat „activitatea” la București. Mai mulți cititori ai ZdG ne-au trimis imagini cu Romanenco cerșind în zona centrală a capitalei României.

După ce ZdG a dezvăluit șiretlicurile la care apelează unii cerșetori, o parte dintre aceștia au dispărut de pe străzile Chișinăului, locul lor fiind luat de alții, care la fel se dau bolnavi pentru a face bani. Alții însă, cum este cazul lui Serghei Romanenco, originar din satul Talmaza (raionul Ștefan Vodă), a continuat să practice cerșetoria, de această dată la București.

Primele imagini video cu Serghei Romanenco cerșind în capitala României au fost trimise pe adresa de email a redacției pe 9 mai, la două săptămâni de la publicarea investigației video „Cerșetori fără mască”.

Pe parcursul lunilor mai-iunie am primit și alte mesaje în care eram anunțați că unul dintre eroii investigației noastre și-a schimbat „locul de muncă”.

În imaginile trimise de un alt cititor ZdG de la București se vede cum oamenii legii din capitala României îi cer lui Serghei Romanenco să renunțe la cârje și să se țină pe propriile picioare, iar acesta se conformează și începe să meargă normal. Ulterior, Romanenco a fost condus spre mașina jandarmilor pentru a-i fi stabilită identitatea.

Marți, 25 iunie, Serghei Romanenco ne-a spus, la telefon, că este în continuare în căutarea unui loc de muncă și că, între timp, lucrează „cu ziua” în sat. Acesta nu a vrut să ne spună dacă a fost sau nu amendat de oamenii legii din România. Totodată, ne-a solicitat să-l ajutăm să-și găsească un loc de muncă.

În aprilie curent, ZdG a demascat mai mulți cerșetori care simulau probleme grave de sănătate pe străzile Chișinăului pentru a obține mila trecătorilor. Unii se deplasau greu, folosind cârje sau mergând cu picioarele strâmbe. Alții își afișau ostentativ protezele false sau chiar foloseau scaune cu rotile deși, în realitate, nu aveau nicio problemă locomotorie.