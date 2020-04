VIDEO/ Un bărbat spune că a fost îmbrâncit și amendat cu 45 de mii de lei în timp ce se afla cu familia în parc: „Polițiștii mint, iar instanța închide ochii”. Reacția MAI

Susține că a fost sancționat pe nedrept cu o amendă de 45 de mii de lei în timp ce trecea împreună cu soția și fiul său prin parc, în drum spre magazin. Este povestea lui Evghenii Malinovskii, care și-a făcut public cazul pe rețelele de socializare, afișând și imagini din momentul reținerii. În timp ce bărbatul declară că a fost amenințat de polițiști și lovit cu picioarele, consiliera ministrului Afacerilor Interne, Alina Zbancă, precizează că bărbatul nu s-a suspus cerințelor, fiind astfel reținut forțat.

„Pe 2 aprilie, eu, soția mea și copilul de patru ani, am mers la magazin trecând prin parc. Treceam pe lângă lac și plajă, iar cel mic a aruncat o mașină în nisip și a alergat să o ia. Soția mea l-a chemat, s-a așezat pe scaun și a scos un șervețel umed pentru a-i șterge mâinile. Atunci s-a apropiat o mașină, iar eu stăteam cu spatele. Au spus ceva, iar eu m-am întors și le-am spus că dacă mi se adresează mie, atunci să vorbească în limba rusă”, spune bărbatul.

Acesta mai menționează că nu știa că nu are voie să se afle în parc în perioada stării de urgență.

„Un bărbat în uniformă a început să mă amenințe că mă va sancționa cu 22 500 de lei. Am încercat să aflu despre ce amendă este vorba și ce am încălcat. Am spus că nu înțeleg ce am încălcat și că nu îi voi spune numele meu. Mi-au spus să urc în mașină. Niciunul dintre ei nu s-a prezentat. Am încercat să aflu de ce trebuie să urc în mașina lor și le-am spus că nu vreau. Atunci am primit câteva lovituri cu picioarele, am fost doborât la pământ, după care am fost băgat în mașină, iar polițistul a ieșit. Am ieșit și eu din mașină, iar copilul a alergat spre mine plângând. L-am luat în brațe, iar în acest răstimp, eram lovit de polițiștii care încercau să mă bage în mașină”, susține Evghenii.