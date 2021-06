VIDEO/ Un avocat a fost reținut și s-a ales cu o cauză penală pentru huliganism după ce a încercat să facă justiție cu… cărămida, pentru clienții lui. Poliția: „Avea un comportament agresiv și a deteriorat trei vehicule”. Avocat: „În numele legii R. Moldova, la extrema necesitate”

Avocatul Marin Sardari, cunoscut pentru ieșiri vulcanice în timp ce face justiție pentru clienții lui, a fost reținut de către polițiști și plasat în izolator pentru 72 de ore.

Cu licența obținută cu cinci luni în urmă, la ultima lui solicitare din partea unui client, Sardari a încercat să înfăptuiască justiția cu… cărămida.

Fost absolvent al facultății de Drept, bărbatul de 34 de ani a fost reținut sâmbătă, 19 iunie, după ce, fiind chemat de către proprietarul unei întreprinderi din sectorul Botanica al Capitalei să soluționeze o problemă iscată între acesta și un alt agent economic cu care împarte terenul pe care se află sediile firmelor lor și pe care cei doi îl dețin împreună, și-a ieșit din fire.

Odată ajuns pe teritoriul unde cei doi coproprietari ai terenului nu puteau ajunge la o înțelegere în legătură cu o conductă de apă și după ce, potrivit lui a înțeles bine problema, apărătorul s-a luat ceartă cu câteva persoane de acolo, iar la un moment dat, a luat o cărămidă și a lovit cu ea în trei automobile care erau parcate acolo și care ar aparține agentului economic învinuit de clientul său în conflictul cu țeava de apă. Întreaga acțiune a fost filmată cu un telefon mobil și postată pe rețelele de socializare.

Poliția susține că a deschis o cauză penală pentru huliganism pe acest caz.

Acțiunile au avut loc sâmbătă, 19 iunie, pe un teritoriu aflat în gestiunea a două întreprinderi „SRL Guzun Transport” – care deține acolo o spălătorie și „SRL Ciocîrlia AF” – care deține acolo un magazin de construcții.

Astfel, potrivit responsabililor din cadrul întreprinderii „SRL Guzun Transport”, agentul economic cu care împarte teritoriul (SRL Ciocîrlia-AF) l-a chemat pe avocatul Marin Sardari ca să soluționeze conflictul iscat între ei, conflict care a pornit de la o conductă de apă la care proprietarul magazinului de construcții, clientul lui Sardari, vrea să se racordeze.

„Acest conflict cu țevile de apă e de demult. Țeava pe care doresc ei să o traseze trebuie să treacă prin teritoriul comun. Pe un teren cu doi coproprietari trebuie acordul unul altuia. Noi la unele lucrări nu primim acord de la „SRL Ciocîrlia-AF”, nici noi nu dăm acordul! Până la conflict, noi îi aprovizionam pe „SRL Ciocîrlia-AF” cu apă fără ca ei măcar să o achite. (…) Acest avocat a mai fost aici, el a fost și la început de lună. Ceea ce este specific lui este că el de fiecare dată se prezintă ca persoană cu grad de invaliditate și că noi nu avem dreptul să vorbim și doar el vorbește că el e apărătorul. El nici nu vroia să se prezinte, doar când am chemat poliția s-a prezentat. Noi am chemat poliția”, a declarat Diana Guzun, proprietara „SRL Guzun Transport”.

Contactați de ZdG, reprezentanții întreprinderii care l-au chemat pe Sardari ca să le reprezinte interesele ne-au comunicat că au apelat la serviciile lui pentru că el „e singurul apărător care a acceptat să le reprezinte interesele”.

În legătură cu acțiunile apărătorului, clientul lui Sardari menționează că „înțelege comportamentul avocatului pentru că ar fi fost provocat să acționeze astfel”.

„Am apelat la el pentru că nici un avocat din R. Moldova și din Chișinău nu a vrut să se apuce să-mi soluționeze problema cu care mă confrunt, doar el a acceptat. Eu mă confrunt cu o bandă de mafioți, în cârdășie toți – și poliția și procuratura. Tot orașul e la curent și nimeni nu soluționează. Avocatul a fost agresat și nu invers. Secvențele publicate au fost puse special. Poate într-o oarecare măsură a procedat corect, poate în alta incorect. Erau mulți provocatori și el deja a acționat. Ei l-au bătut și l-au provocat. Eu am apelat întâmplător la serviciile lui, am aflat din recomandări. Eu am fost la mulți avocați, mulți se apucau de dosar și nimeni nu vroia să soluționeze. Aștept să vorbesc cu el”, a declarat Aurel Balan, fondatorul „SRL Ciocîrlia AF”.